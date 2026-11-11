Bauer sucht Frau: Siegfrieds rüpelhaftes Verhalten und Inka Bause wütend

Siegfried sorgt in Bauer sucht Frau für Skandal. Inka Bause schimpft lautstark, nachdem der Landwirt Simone ignorierte und distanziert reagierte.

Die siebzehnte Ausgabe der beliebten Fernsehsendung "Bauer sucht Frau" bot erneut reichlich Gesprächsstoff, als Bullenzüchter Siegfried durch sein auffälliges Benehmen in den Fokus rückte. Besonders seine unkonventionellen Essgewohnheiten stießen bei Hofdame Simone auf wenig Gegenliebe und sorgten im Verlauf der 19. Staffel für mehrere hitzige Diskussionen zwischen den Teilnehmern.

Tischmanieren und Frühstückskonflikt

Schon während der ersten Hofwoche fiel der Landwirt durch locker gehandhabte Umgangsformen auf, was sich besonders beim Scheunenfest zeigte. Dort stopfte er sich Kuchen in den Mund und leckte sich die Finger ab, ohne seine beiden Hofdamen Simone und Patricia einzubeziehen. Diese reagierten zunächst noch gelassen, doch später eskalierte die Situation am Frühstückstisch. Simone betrat die Küche und stellte fest, dass Siegfried den Tisch nur für sich selbst und Patricia gedeckt hatte. Die Hofdame zeigte sich irritiert und machte klar, dass sie ebenfalls frühstücken wollte. Siegfried gab später an, Simone einfach vergessen zu haben, da er selbst hungrig war. Patricia sah das Problem entspannter und meinte, Simone könne sich den Tisch selbst decken. Letztendlich entschied sich der Bauer jedoch für Simone, deren direkte Art ihn beeindruckte, während Patricia den Hof verlassen musste.

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Wellness-Ausflug und Restaurantbesuch

Auch bei einem späteren gemeinsamen Wellness-Ausflug blieb Siegfried nicht ohne Kontroversen. Während eines Restaurantbesuchs schmatzte er laut beim Essen, leckte erneut die Finger ab und kleckerte dabei deutlich. Dieses Verhalten trug dazu bei, dass seine Art und Weise des Konsums weiterhin kritisch von den anderen Teilnehmern wahrgenommen wurde und Diskussionen auslöste.

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Distanzierter Umgang beim Wiedersehen

Beim großen Wiedersehen von "Bauer sucht Frau" verantwortete Siegfried einen der unangenehmsten Momente der gesamten Staffel. Während Simone erklärte, dass ihre Gefühle nach der gemeinsamen Hofwoche weiterhin stark seien, zeigte sich der Landwirt auffallend distanziert. Simone warf ihm vor, sich nach den Dreharbeiten kaum noch gemeldet zu haben, obwohl er sie zuvor als Traumfrau bezeichnet und ihr Rosen geschenkt hatte. Siegfried reagierte darauf lediglich mit einem Schulterzucken, was Moderatorin Inka Bause zur Weißglut brachte. Vor laufenden Kameras platzte ihr schließlich der Kragen. Sie schimpfte deutlich in Richtung des Bauern und warf ihm vor, Simone falsche Hoffnungen gemacht zu haben.

Einsicht und neuer Suchruf

Siegfried räumte anschließend ein, dass bei ihm der Funke nicht gefallen sei. Noch während Simone neben ihm saß, nutzte der Landwirt die Sendung direkt für einen neuen Aufruf und offenbarte, weiterhin nach einer Frau in seiner Nähe zu suchen. Selbst Inka Bause war daraufhin nur noch fassungslos über die Entwicklung der Ereignisse und die Haltung des Bauern.