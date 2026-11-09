Bauer sucht Frau Skandal: Inka Bause reagiert wütend auf Siegfrieds Verhalten

Inka Bause gerät in Wut, als Siegfried Simone nach der Hofwoche ignoriert. Die Moderatorin schimpft öffentlich über den Bullenzüchter, der weiterhin nach einer Partnerin sucht.

Die siebzehnte Staffel der TV-Show "Bauer sucht Frau" war für Bullenzüchter Siegfried von zahlreichen Kontroversen geprägt, die insbesondere seine soziale Kompetenz und sein Benehmen bei der Partnersuche in den Fokus rückten. Besonders seine Essgewohnheiten und sein Umgang mit den Hofdamen Simone und Patricia sorgten auf dem Hof für Unmut und führten in der Öffentlichkeit zu hitzigen Diskussionen über angemessenes Verhalten. Die Moderatorin Inka Bause verlor während des großen Wiedersehens schließlich die Beherrschung, als Siegfried s distanzierte Reaktion auf die Gefühle von Simone deutlich wurde.

Konflikte um Tischmanieren und Frühstück

Bereits während der Hofwoche zeigte der Landwirt deutliche Defizite in puncto Tischkultur, was die weiblichen Kandidatinnen stark irritierte. Beim Scheunenfest stopfte sich Siegfried Kuchen direkt in den Mund und leckte sich danach die Finger ab, wobei er seine beiden Hofdamen Simone und Patricia offenbar nicht in sein Verhalten einbezog. Seine mangelnden Tischmanieren wurden vor allem morgens im Haushalt deutlich, als Simone die Küche betrat und feststellen musste, dass der Frühstückstisch nur für Siegfried und Patricia gedeckt war.

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Simone reagierte auf diese Vernachlässigung irritiert und machte eindeutig klar, dass sie ebenfalls frühstücken möchte, wogegen Siegfried später einräumte, Simone schlicht vergessen zu haben, da er selbst hungrig war. Patricia reagierte auf die Situation deutlich entspannter und merkte an, Simone könne den Tisch notfalls auch selbst decken, was jedoch die Spannung zwischen den Kandidatinnen nicht minderte.

Wohin ging die Wahl des Bauern?

Trotz der frühen Konflikte und der unterschiedlichen Wahrnehmung der Vorfälle fiel die Entscheidung des Bauern am Ende auf Simone. Ihre direkte und selbstbewusste Art hinterließ einen nachhaltigen Eindruck bei Siegfried, während Patricia den Hof am Ende verlassen musste. Dieser Ausgang wurde jedoch durch weitere Vorfälle überschattet, die die Beziehungsdynamik zwischen den verbliebenen Kandidaten und dem Landwirt weiter belasteten.

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Während eines gemeinsamen Wellness-Ausflugs und einem darauffolgenden Restaurantbesuch sorgte Siegfried erneut für Diskussionen, da er laut schmatzte, sich abermals die Finger ableckte und beim Essen kleckerte. Diese fortgesetzte Unhöflichkeit stand im krassen Widerspruch zu der positiven Wahrnehmung, die Simone ihm zuvor entgegengebracht hatte, und trug zur allgemeinen Verunsicherung bei.

Wutausbruch von Inka Bause im Fernsehen

Der unangenehmste Moment der gesamten Staffel ereignete sich beim großen Wiedersehen von "Bauer sucht Frau", als Simone erklärte, dass ihre Gefühle nach der gemeinsamen Hofwoche weiterhin stark seien. Der Landwirt reagierte auf diese Liebesbekundung auffallend distanziert und mit einem Schulterzucken, als Simone vorwarf, er habe sich nach den Dreharbeiten kaum noch gemeldet, obwohl er sie zuvor als "Traumfrau" bezeichnet und ihr Rosen geschenkt hatte.

Vor laufenden Kameras platzte der Moderatorin Inka Bause schließlich der Kragen, als sie Siegfrieds Verhalten als respektlos empfand. Sie schimpfte deutlich in Richtung des Bauern mit den Worten "Da hat der Arsch aber Kirmes" und warf ihm vor, Simone falsche Hoffnungen gemacht zu haben, um seine Reaktion zu konterkarieren und die emotionale Verwirrung zu stoppen.

Zukunftspläne des Bullenzüchters

Siefrid räumte im Anschluss an den Eklat ein, dass bei ihm "der Funke nicht gefallen" sei, was seine Distanz zur Hofdame Simone erklärte. Noch während seine Ex-Hofdame Simone neben ihm saß, nutzte der Landwirt die Sendung direkt für einen neuen Aufruf, da er offenbarte, weiterhin nach "einer Frau in seiner Nähe" zu suchen.

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Selbst die Moderatorin Inka Bause reagierte auf diese Ankündigung nur noch fassungslos, da der direkte Übergang von der Kritik an seinem Verhalten zur eigenen Partnersuche für viele Zuschauer und Zuseherinnen nicht nachvollziehbar war. Die Episode markierte einen der umstrittensten Abschnitte der Staffel, in dem sich soziale Inkompetenz und mediale Aufmerksamkeit die Waage hielten.