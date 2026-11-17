Am 9. November startet die 22. Staffel von Bauer sucht Frau. 15 Single-Bauern und Bäuerinnen hoffen bei Inka Bause auf die große Liebe in 14 Folgen.

Am 9. November startet die 22. Staffel der Castingshow "Bauer sucht Frau" auf ProSieben. Unter der Moderation von Inka Bause treten dieses Jahr 15 Singles an. Die Gruppe besteht aus 13 Männern und zwei Frauen, die in insgesamt 14 Folgen auf der Suche nach dem Partner oder der Partnerin für den gemeinsamen Hofalltag sind. Diese Ausgabe ist mit 14 Folgen so umfangreich wie keine ihrer Vorläufer.

Andi, Bernhard und Björn suchen die große Liebe

Der 30-jährige Andi ist seit einem Jahr Single und hofft, seine Lebenssituation im Rahmen der Show zu ändern. Er wünscht sich eine aktive, ehrliche und unternehmungslustige Frau, die ebenfalls einen Kinderwunsch hegt, da Andi selbst zweifacher Vater werden möchte. Seine Freizeit verbringt er gerne mit handwerklichen Arbeiten wie dem Bau von Möbeln oder der Zucht von Karpfen und Stören. Auch Bernhard hat nach dem Tod seiner Partnerin vor drei Jahren alleingestanden. Der Suchende Wert legt großen Wert auf Humor und eine Liebe zum Landleben, wobei Respekt und Zusammenhalt in der Partnerschaft oberste Priorität genießen.

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Ein weiterer Anwärter ist der 50-jährige Björn, der nach 14 Jahren im Singlestand dem Alleengang ein Ende setzen möchte. Er sehnt sich nach einer herzlichen und bodenständigen Frau, die mit ihm den gemeinsamen Alltag bestreitet. Besonders freuten er sich dabei auf Momente beim Kochen und den täglichen Austausch. Diese Sehnsucht teilt er mit Chris, der ebenfalls seit einem Jahr ohne feste Beziehung ist. Der 31-Jährige, der in einer Hofgemeinschaft mit neun Erwachsenen und einem Kind lebt, schätzt Offenheit und Nähe. Er lässt sich auch von Temperament nichts nehmen, solange eine liebevolle und verständnisvolle Basis vorhanden ist.

Christian, Daniel und Hubertus träumen von Zukunft

Christian, der sich selbst als Romantiker bezeichnet, ist seit rund zwei Jahren Single. Der 31-Jährige sucht eine Partnerin, die ihn wertschätzt und authentisch ist, wobei ein gemeinsamer Kinderwunsch ihm als Vorteil gelten würde. Auch Daniel hat nach zehn Jahren im Alleengang beschlossen, nach einer neuen Halfte zu suchen. Er wünscht sich eine natürliche, liebevolle Morgenmenschin, mit der er die Zukunft plant, heiratet und Kinder großzieht. Der 67-jährige Hubertus lebt currently mit seiner erwachsenen Tochter auf dem Hof und ist seit drei Jahren Single.

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Obwohl er schon einige Jahre auf dem Buckel hat, hat Hubertus noch lange keinen Hunger auf Ruhe und Langeweile. Er sucht eine Frau, mit der er gemeinsam reist, gut isst und Unternehmungen unternimmt. Seine Vorstellung von Partnerschaft umfasst das Teilen des Lebens und gegenseitige Nähe. Im Kontrast dazu steht Jochen, der seit rund einem Jahr allein ist und eine bodenständige, offene Frau sucht. Als dreifacher Vater ist ihm wichtig, dass seine potenzielle Partnerin auch mit Kindern kein Problem hat und ein ehrliches Interesse an seinem Tierbestand und dem Landleben zeigt.

Matthias, Melina und Sarah präsentieren sich

Matthias' letzte Beziehung liegt rund eineinhalb Jahre zurück. Der 50-Jährige wünscht sich eine liebevolle und humorvolle Partnerin, wobei gemeinsame Zeit, sei es bei Ausflügen an die Ostsee oder gemütliche Abende zu Hause, für ihn höchste Priorität hat. Die 36-jährige Melina ist seit einem Jahr Single und sucht einen sportlichen Partner mit Humor und Abenteuerlust, um eine gemeinsame Zukunft aufzubauen. Auch Sarah, die seit sechs Jahren als Single durchs Leben geht, möchte diese Zeit mit ihrer Teilnahme an "Bauer sucht Frau" beenden.

Sarah träumt von einem festen, ehrlichen und humorvollen Mann, der Offenheit und Harmonie lebt. Sie betont, dass Verständnis für ihren alltäglichen Hofalltag für sie unerlässlich ist. Der 53-jährige Stefan ist bereits seit längerer Zeit Single und als gläubiger Katholik auf der Suche nach einer Gleichgesinnten. Ihm ist es wichtig, von seiner zukünftigen Partnerin so angenommen zu werden, wie er ist. Er wünscht sich jedoch auch ein wenig Temperament und darf es gerne wagen, ihr ab und an die eine oder andere Ansage zu machen.