RTL sendet die 22. Staffel von Bauer sucht Frau. Hier finden Sie detaillierte Profile der neuen Bauernkandidaten, ihre Betriebe und Partnerwünsche für den Herbst.

Die beliebte Reality-Show Bauer sucht Frau kehrt im Herbst zur Sendezeit 20:15 Uhr bei RTL zurück. Die Moderatorin Inka Bause begrüßt die Zuschauer erneut zur 22. Staffel des Formats, das auf der Suche nach landwirtschaftlichen Partnern für unverheiratete Bauern ist. Um die Öffentlichkeit auf die neuen Folgen vorzubereiten, sendet der Sender bereits am Montag, 25. Mai ab 19.05 Uhr die Special-Sendung Bauer sucht Frau - Die neuen Bauern. In dieser Ausgabe lernen die Fans die einzelnen Kandidaten persönlich kennen und erfahren mehr über ihre Lebensumstände auf dem Hof.

Profile der Kandidaten und ihre Betriebe

Der erste vorgestellte Kandidat ist der 52-jährige Bernhard, der einen Milchviehbetrieb in der Oberpfalz führt. Sein Haupterwerb umfasst 120 Hektar Ackerbau sowie Wald- und Forstflächen. Zwingend notwendig für den Betrieb sind 80 Milchkühe, wobei jede Kuh einen individuellen Namen trägt, wie zum Beispiel Susi, Fiona oder Fanta. Zusätzlich werden 90 Stück Nachzucht gehalten. Auf dem Gelände befinden sich drei Fischweiher, in denen Karpfen und Störe gezüchtet werden. Die Kleintierhaltung schließt sechs Hühner, fünf Katzen und zwei Kaninchen ein. Bernhard baut Winterweizen und Gerste an und unterstützt sich bei der anstrengenden Arbeit komplett durch seine Familie.

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Der zweite Kandidat ist Chris, der auf einem Aussiedlerhof in Niedersachsen lebt. Die dortige Hofgemeinschaft besteht aus neun Erwachsenen und einem Kind. Alle Mitglieder der Gemeinschaft betreiben gemeinsam die Landwirtschaft, bewohnen jedoch jeweils eigene Wohnungen oder Häuser. Chris misst 1,84 Meter und führt einen Bio-Milchviehbetrieb mit 220 Hektar Grün- und Ackerland. Der Betrieb umfasst 70 Milchkühe und 80 Stück Nachzucht. In der Schafhaltung werden 50 ungarische Zackelschafe gehalten. Zur weiteren Tierhaltung zählen zwei Schweine mit 20 Ferkeln, 100 Hühner und zwei Gänse. Zudem leben mehrere Hofkatzen auf dem Anwesen.

Der dritte Kandidat ist der 30-jährige Christian, der in Unterfranken zwei Höfe bewirtschaftet. Seine Fläche setzt sich aus Acker- und Grünland sowie Wald zusammen. Christian legt besonderen Wert auf den Naturschutz und einen hohen Bio-Anteil. Er äußert den Wunsch, seinen ökologischen Fußabdruck so klein wie möglich zu halten und daher naturbelassen zu wirtschaften. Mit einer Körpergröße von 1,87 Meter ist er sportlich aktiv und verbringt seine Freizeit am liebsten draußen. Zu seinen Hobbys zählen Wandern, Mountainbikefahren und das Restaurieren von Oldtimer-Traktoren.

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Der vierte Kandidat ist Daniel, der Bio-Bauer in der Oberpfalz. Er hat den Hof, der seit 1870 im Familienbesitz ist, bereits in der fünften Generation übernommen. Auf 100 Hektar Ackerfläche werden Gerste, Weizen und Klee angebaut. Die Fischzucht ist mit vier Fischweifern repräsentiert, die insgesamt mit 3.000 Karpfen besetzt sein können. Daniel ist 1,80 Meter groß und trainiert mehrmals wöchentlich im Fitnessstudio. Zu seinen weiteren Hobbys gehören das Motorradfahren und das Rennkartfahren. Er lebt in einer Wohnung über der alten Brauerei auf dem Hof.

Lebenssituation und Beziehungswünsche

Bernhard lebt mit seinen vier Kindern im Alter von 13, 13, 16 und 18 Jahren sowie seinen Eltern im Haus auf dem Hof. Seine Mutter ist 77 und sein Vater 79 Jahre alt. Nach dem Tod seiner langjährigen Partnerin vor knapp drei Jahren ist er bereit für einen Neuanfang. Er sucht eine humorvolle und natürliche Frau, die das Landleben schätzt. Gegenseitiger Respekt und die gemeinsame Bewältigung von Schwierigkeiten sind ihm in einer Beziehung besonders wichtig. In seiner Freizeit widmet er sich handwerklichen Projekten wie dem Bau von Möbeln und Deko-Elementen.

Chris ist seit einem Jahr Single und wünscht sich eine Partnerin, die Interesse am Hofleben hat. Offenheit, Liebe und Verständnis sind ihm hierbei wichtig. Da er seine knappe Freizeit bewusst nutzt, trifft er Freunde, geht schwimmen oder feiert. Er mag Frauen, die temperamentvoll sind und ihm mal eine Ansage machen. Ein Löwencharakter gefällt ihm an Frauen besonders, da er den Austausch und die Nähe in einer Partnerschaft sehr schätzt.

Christian bezeichnet sich selbst als Romantiker, ist jedoch seit über zwei Jahren Single. Er wünscht sich eine ehrliche, authentische und liebevolle Partnerin, mit der er eine Familie gründen kann. Wertschätzung und Aufrichtigkeit bilden für ihn die Basis einer guten Beziehung. Er liebt es zu kuscheln und würde gerne eine Frau mit einer Übernachtung unter dem Sternenhimmel überraschen.

Daniel ist bereits seit zehn Jahren Single. Er sucht eine natürliche und liebevolle Frau. Seine Eltern und seine Oma wohnen in separaten Gebäuden auf dem Hof. Die langjährige Tradition des Betriebs und die Verbindung zur Natur sind zentrale Aspekte seines Lebens. Seine Leidenschaft für Technik zeigt sich in seinem Hobby mit Motorrädern und Rennkarts, was ihn als vielseitigen Mann präsentiert.

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Ausstrahlungstermine und Bewerbung

Die Special-Sendung Bauer sucht Frau - Die neuen Bauern wird am Montag, 25. Mai um 19.05 Uhr bei RTL ausgestrahlt. Dieses Programm dient der Vorstellung der neuen Kandidaten vor dem Start der eigentlichen Liebesabenteuer im Herbst. Die Zuschauer können sich die Lebensumstände und die Vorstellungen der Bauern direkt ansehen. Für diejenigen, die selbst Interesse an einem Bauern oder einer Bäuerin haben, gibt es die Möglichkeit, sich für die Sendung zu bewerben. Die vollständige Vorstellung aller Landwirte und Landwirtinnen erfolgt in den kommenden Wochen vor der Hauptsendung.

RTL.de fungiert als wichtige Informationsquelle für die Fans der Sendung. Die Plattform bietet aktuelle Nachrichten, exklusive Geschichten und Updates rund um die Show an. Fans können die Seite als bevorzugte Quelle bei Google markieren, um künftig mehr Inhalte zu erhalten. Dazu gehören Stories über Prominente, RTL-Stars und Reality-Shows. Diese Funktion ermöglicht einen direkten Zugriff auf die wichtigsten Inhalte für die Zuschauer.

Die 22. Staffel von Bauer sucht Frau verspricht neue romantische Abenteuer auf den Höfen in Deutschland. Die Kombination aus traditioneller Landwirtschaft und moderner Reality-Television bleibt ein fester Programmbestandteil bei RTL. Die vorgestellten Männer bringen unterschiedliche Hintergründe und Betriebshöfe mit. Während Bernhard große Familienunterkünfte und Fischzucht hat, arbeitet Chris in einer Gemeinschaft. Christian setzt stark auf Bio und Naturschutz, während Daniel eine lange Familientradition repräsentiert. Die Unterschiede machen die Vielfalt der Kandidaten aus.

Inka Bause wird als erfahrene Moderatorin die Suche begleiten und die Singles auf ihrem Weg unterstützen. Die Sendung hat sich seit Jahren einen festen Platz im Programm gesichert. Die Vorschau am 25. Mai gibt den Zuschauern einen ersten Einblick in die Persönlichkeiten. Es bleibt abzuwarten, welche Partnerschaften im Herbst zustande kommen werden. Die Bauern suchen jeweils eine Frau, die ihren Alltag und ihre Werte akzeptiert und teilt. Die Vorbereitung auf die Sendung ist damit offiziell gestartet.