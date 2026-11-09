Bauer sucht Frau Staffel 22: Melina und Andi als neue Kandidaten

In der 22. Staffel von Bauer sucht Frau trifft Inka Bause nine Landwirte und zwei Kandidatinnen. Die 23-jährige Melina aus Nordhessen ist besonders beliebt, während Andi überraschend nominiert wurde.

Die 22. Staffel der Erfolgsshow Bauer sucht Frau startet am Montag den 9. November um 20.15 Uhr auf dem Fernsehsender RTL. Moderatorin Inka Bause, 57 Jahre alt, begleitet neun Landwirte und zwei Bäuerinnen auf ihrer Suche nach dem Lebenspartner. Bei einem exklusiven Treffen beim Scheunenfest auf dem Rittergut Remeringhausen in der Nähe von Stadthagen trafen die Kandidaten erstmals auf ihre potenziellen Partnerinnen oder Partner. Die Spannung war bereits bei diesem ersten Kontakt spürbar, als sich die Teilnehmer über ihre Bewerbungen und Erwartungen austauschten.

Die gefürchtete Kandidatin Melina aus Nordhessen

Die 23-jährige Pferdetrainerin Melina aus Hatzfeld in Nordhelfen ist nicht nur die jüngste Teilnehmerin dieser Staffel, sondern auch diejenige mit den meisten Bewerbungen. Sie erzählt, dass sie körperweise Briefe von Männern erhalten habe, die sie auf der Show kennenlernen wollten. Für Melina ist dies eine angenehme Abwechslung zur digitalen Welt. "Ich bin mit Pferden aufgewachsen. Mein Vater hat früher Problempferde trainiert und ich habe das jetzt quasi übernommen", erklärt sie ihren Hintergrund. Sie findet es positiv, dass die Bewerbungen noch handschriftlich verfasst wurden, anstatt nur über digitale Kanäle zu laufen.

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Obwohl Melina selbst Inhalte auf Instagram postet und TikTok-Videos mit ihren Pferden teilt, kritisiert sie Dating-Apps als nicht passend für ihre seriösen Absichten. Sie sucht eine feste Beziehung und keine lockerere Verbindung. Die Schwierigkeit besteht für sie darin, Menschen nur anhand von Fotos und Briefen einzuschätzen. "Aussehen zieht an, Charakter hält fest", resümiert sie ihre Philosophie. Dennoch bleibt die Bewertung einer Persönlichkeit ohne persönliches Treffen eine Herausforderung, die sie mit der Teilnahme an der Show angeht.

Überraschungsnominierung für Andi aus Baden-Württemberg

Völlig unerwartet befand sich der 30-jährige Mutterkuhhalter Andi aus Baden-Württemberg auf der Kandidatenliste. Er gab zu BILD bekannt, dass er sich nicht selbst beworben hat. Stattdessen haben seine Freunde ihm diese nominierung als Geburtstagsgeschenk zu seinem dreißigsten Geburtstag gemacht. Die Freunde legten extra eine E-Mail-Adresse in seinem Namen an, füllten die Unterlagen aus und verfassten den Text. Als Andi am 6. Dezember feierte, wurde ihm ein Zettel in die Hand gedrückt, den er vorlesen musste, bevor er erkannte, dass er Teil der Show ist.

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Die Produktionsfirma UFA meldete sich am 8. Januar bei ihm. Andi erinnerte sich, dass er gerade noch Kühe versorgte, als sein Handy klingelte. Das Gespräch mit der Produktionsfirma verlief sehr freundlich. Als weiteres Geschenk von seinen Kumpels bekam er ein sechs Monate altes Kälbchen namens Guccine. Die Absicht dahinter war, dass er so schon einmal das Streicheln und Umsorgen üben kann, um für die Damen später auf der Sendung gut vorbereitet zu sein.

Daniels Mutter nimmt den Deal ernst

Auch der 31-jährige Bauer Daniel ist nicht aus freien Stücken an Bord gekommen. Seine Mutter Martina, eine große Fanin von Bauer sucht Frau, erinnerte sich an eine lockere Aussage Daniels bei seinem 25. Geburtstag. Damals scherzte er, er würde bei der Show mitmachen, falls er in fünf Jahren immer noch nicht die Richtige gefunden habe. Seine Mutter vergaß diesen Satz nicht und meldete ihn bei der Produktionsfirma an, als Daniel bereits 30 Jahre alt war. Daniel dachte zunächst, er höre nicht richtig, als seine Mutter ihm die Nachricht überbrachte.

Heute betrachtet er die Situation jedoch als Chance. Seit zehn Jahren ist Daniel Single und hofft, dass die Teilnahme ihm ermöglicht, endlich seine Traumfrau kennenzulernen. Er vergleicht die potenzielle Zukunft mit einem Sechser im Lotto. Die Show bietet ihm somit nicht nur Unterhaltung, sondern möglicherweise den entscheidenden Impuls in seinem Privatleben. Die verschiedenen Motivationen der Kandidaten zeigen, dass Wege zur Liebe oft unvorhergesehene Wendungen nehmen können.

Der Ablauf und die Struktur der neuen Staffel

In dieser Episode der 22. Staffel trifft Inka Bause auf diverse Persönlichkeiten mit unterschiedlichen Hintergründen. Neben Melina und Andi sind auch Sarah, 35 Jahre alt, Daniel, Chris, Matthias, Andi, Björn, Stefan, Thomas, Christian und Hubi, 67 Jahre alt mit seiner Dackeldame, Teil der Kandidatengruppe. Das Scheunenfest auf dem Rittergut Remeringhausen diente als erster Ort, an dem sich die Paare begegneten. Diese Begegnung war der Startschuss für die weitere Entwicklung in der Sendung.

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Die Moderation durch Inka Bause bleibt ein zentraler Bestandteil der Show, da sie die Kandidaten durch die verschiedenen Phasen der Partnersuche begleitet. Die Mischung aus junger und erfahrener Landpartie sorgt für eine breite Palette an Erfahrungen und Geschichten. Die Produktion setzt auf diese Vielfalt, um den Zuschauern eine authentische Einblicke in das Leben auf dem Land zu geben. Die Staffel verspricht somit viele emotionale Momente und spannende Entscheidungen für alle Beteiligten.