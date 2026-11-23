Seit dem 9. November läuft die 22. Staffel von Bauer sucht Frau. Moderatorin Inka Bause begleitet 15 Kandidaten in 14 Folgen auf der Suche nach der großen Liebe.

Seit dem 9. November ist es wieder so weit: Die populäre Singlebörse Bauer sucht Frau startet mit ihrer 22. Staffel. Die Moderatorin Inka Bause führt diesmal durch die Sendung und begleitet die Teilnehmenden auf ihrer Reise. Dieses Jahr haben sich insgesamt 13 Bauern und zwei Bäuerinnen für die Teilnahme beworben.

Die neue Staffel zeichnet sich durch eine besondere Anzahl an Episoden aus. Die Sendung umfasst 14 Folgen, was der bisher höchsten Anzahl entspricht. Die Kandidaten hoffen, in dieser Zeit ihre Traumfrau oder ihren Traummann vor laufenden Kameras zu finden. Die Spannung ist hoch, da die Zeit für eine Entscheidung knapp bemessen ist.

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Start der Sendung und Moderatorin Inka Bause

Die 22. Staffel von Bauer sucht Frau hat am 9. November ihre Ausstrahlung begonnen. Inka Bause übernimmt die Moderation und bringt ihre Erfahrung in das Format ein. Sie steht den Teilnehmern zur Seite, wenn es um erste Dates oder schwierige Gespräche geht. Die Zuschauer können sich auf eine intensive Begleitung der Singles einstellen.

Die Auswahl der Kandidaten ist im Vergleich zu den Vorjahren gemischt. Mit 13 männlichen und 2 weiblichen Teilnehmern gibt es ein deutliches Ungleichgewicht. Dies erhöht den Druck auf die beiden Bäuerinnen. Sie müssen unter den wenigen verfügbaren Partnern die richtige Wahl treffen. Inka Bause muss hier diplomatisch eingreifen, um die Balance zu wahren.

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Anforderungen und Hintergründe der Kandidaten

Die Erwartungen der einzelnen Bauern und Bäuerinnen sind sehr unterschiedlich ausgeprägt. Andi ist seit einem Jahr Single und sucht eine aktive Frau, die einen Kinderwunsch hegt. Er möchte zweifacher Vater werden und schätzt Handwerksarbeiten sowie die Zucht von Karpfen und Stören. Seine Partnerin soll ehrlich und offen sein.

Bernhard trauert noch um seine vor drei Jahren verstorbene Partnerin. Er sucht eine humorvolle Frau, die das Landleben liebt. Respekt und Zusammenhalt sind für ihn zentrale Werte. Björn hingegen will nach 14 Jahren Singledasein endlich eine feste Bindung eingehen. Er möchte eine bodenständige Frau, die ihm im Alltag Gesellschaft leistet.

Chris lebt in einer Hofgemeinschaft mit neun Erwachsenen und einem Kind. Er sucht eine Partnerin, die Interesse am Hofleben zeigt. Offenheit und Austausch sind ihm wichtig. Christian beschreibt sich selbst als Romantiker und wünscht sich eine ehrliche und authentische Frau. Ein Kinderwunsch wäre für ihn ein Pluspunkt in einer Beziehung.

Daniel hofft nach zehn Jahren als Single auf eine natürliche und liebevolle Partnerin. Er träumt von einer Hochzeit und gemeinsamen Kindern. Hubertus ist 67 Jahre alt und lebt mit seiner erwachsenen Tochter auf dem Hof. Er sucht eine Frau, die noch viel erleben und reisen möchte. Ihm ist nach Ruhe und Langeweile noch lange nicht zumute.

Weitere Singles und ihre Vorstellungen

Jochen ist dreifacher Vater und möchte eine Frau, die seine Kinder akzeptiert. Ehrliches Interesse an seinen Tieren und dem Landleben sind ihm wichtig. Matthias, seit eineinhalb Jahren Single, sucht nach liebevoller Zeit mit seiner Partnerin. Ausflüge an die Ostsee oder ein gemütlicher Abend zu Hause sind ihm besonders wichtig.

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Die beiden weiblichen Kandidaten haben ebenfalls hohe Ansprüche. Melina sucht einen sportlichen Partner mit Humor und Abenteuerlust. Sie möchte eine gemeinsame Zukunft aufbauen. Sarah ist seit sechs Jahren Single. Sie wünscht sich einen Mann, der fest im Leben steht. Offenheit, Harmonie und Respekt sind für sie unverzichtbar.

Stefan ist gläubiger Katholik und sucht eine Frau, die seinen Glauben teilt. Ihm ist es wichtig, so angenommen zu werden, wie er ist. Er schätzt auch etwas Temperament in seiner Partnerin. Alle Kandidaten hoffen, in den kommenden Wochen ihre große Liebe zu finden. Die Moderation durch Inka Bause soll dabei unterstützen.

Prognose und Ausblick auf die Folgen

Die 14 Folgen der 22. Staffel versprechen viel Dynamik. Die Kombination aus erfahrenen Singles und neuen Gesichtern macht die Staffel interessant. Inka Bause wird die Entwicklungen aufmerksam begleiten. Die Zuschauer dürfen spannende Dates und emotionale Momente erwarten. Die Herausforderung besteht darin, aus 15 Personen das passende Paar zu finden.

Die Struktur der Staffel mit 14 Folgen bietet viel Raum für Charakterentwicklung. Die Kandidaten haben Zeit, sich kennenzulernen. Dennoch muss am Ende eine Entscheidung getroffen werden. Wer wird den letzten Platz auf dem Bauernhof beziehn? Wer wird an der Hand des anderen stehen? Die Antworten liefern die kommenden Episoden.