Bauer sucht Frau Staffel 22: Startdatum, Kandidaten und Inka Bause im Überblick

Am 9. November startet die 22. Staffel von Bauer sucht Frau. Inka Bause moderiert die 14 Folgen mit 13 Bauern und zwei Bäuerinnen. Wir stellen die Teilnehmer vor.

Am 9. November ist es wieder so weit: Die bekannte Partnersuchsendung Bauer sucht Frau geht in die 22. Staffel. Die Moderation übernimmt Inka Bause, die die Teilnehmer durch die Dating-Rallye führt. Dieses Jahr bewerben sich insgesamt 15 Singles, darunter 13 Bauern und zwei Bäuerinnen, auf der Suche nach der großen Liebe.

Die neue Staffel umfasst 14 Folgen, was einer Rekordzahl entspricht. Die Produzenten hoffen, dass mehrere Paare die Liebe auf dem Hof finden. Die Voraussetzungen für die Kandidaten sind gemischt, da viele Teilnehmer in ländlichen Strukturen leben und eine Partnerin suchen, die das Landleben schätzt.

Also read „Bauer sucht Frau“ 2026: Sendetermine von Staffel 22 - wann laufen die neuen Folgen?

Das erwartet die Zuschauer am 9. November

Der Starttermin ist festgelegt: Die Erstausstrahlung findet am 9. November statt. Die 14 Folgen bieten ausreichend Zeit, um die Entwicklungen der einzelnen Paare zu verfolgen. Inka Bause wird als erfahrene Moderatorin die Kommunikation zwischen den Teilnehmern moderieren und bei Konflikten schlichten.

Die hohen Produktionszahlungen spiegeln das anhaltende Interesse der Zuschauer wider. Mit 14 Folgen wird die Spannung über einen längeren Zeitraum aufrechterhalten. Die Zuschauer haben die Möglichkeit, durch ihre Abstimmungen den Fortgang der Beziehung zu beeinflussen.

Die Kandidaten und ihre Erwartungen

Andi, der 30-Jährige, ist seit einem Jahr Single und wünscht sich eine aktive, ehrliche Frau mit Kinderwunsch. Er sieht sich selbst als zukünftigen zweifachen Vater und schätzt Handwerksarbeiten und Fischzucht. Sein Hobby reicht vom Möbelbau bis zur Zucht von Karpfen und Stören.

Advertisement

Anders sieht es bei Bernhard, der vor drei Jahren durch den Tod seiner Partnerin Witwer wurde. Er sucht eine humorvolle Frau, die das Landleben liebt und Respekt in der Beziehung lebt. Gemeinsam durch dick und dünn zu gehen, hat für ihn einen hohen Stellenwert.

Björn will dem Singledasein nach 14 Jahren Adieu sagen. Er hofft auf eine herzhafte, bodenständige Frau, die wieder Leben in sein Haus bringt. Der gemeinsame Alltag und das Kochen stehen bei ihm im Fokus. Er freut sich auf die neuen Momente mit einer Partnerin.

Chris, 31 Jahre alt, lebt in einer Hofgemeinschaft mit neun Erwachsenen und einem Kind. Er sucht eine liebevolle Partnerin, die auch mal Temperament zeigen darf. Offenheit und Interesse am Hofleben sind ihm wichtig. In der Beziehung legt er Wert auf Nähe und Austausch.

Profile der weiteren Teilnehmer

Christian bezeichnet sich selbst als Romantiker und ist seit zwei Jahren Single. Er sucht eine ehrliche, liebevolle und authentische Partnerin. Wertschätzung und Aufrichtigkeit sind ihm in einer Beziehung wichtig. Ein Kinderwunsch wäre für ihn von Vorteil.

Daniel hofft nach zehn Jahren des Alleinseins auf seine Traumfrau. Sie sollte ein Morgenmensch sein und die Zukunft mit Hochzeit und Kindern planen. Der 31-Jährige sucht eine natürliche und liebevolle Begleiterin.

Advertisement

Hubertus, 67 Jahre alt, lebt mit seiner erwachsenen Tochter auf dem Hof. Seit drei Jahren ist er Single und sucht nach gemeinsamen Unternehmungen, Reisen und gutem Essen. Er hat noch lange keine Lust auf Ruhe und möchte mit einer Frau noch viel erleben.

Jochen, dreifacher Vater, sucht eine bodenständige und offene Frau. Sie sollte ein ehrliches Interesse an ihm und seinen Tieren haben. Kindern gegenüber sollte sie kein Problem haben, da seine Kinder eine große Rolle in seinem Leben spielen.

Weitere Profile und Ausblick

Matthias, 50 Jahre alt, wünscht sich eine liebevolle und humorvolle Partnerin. Die gemeinsame Zeit steht für ihn an oberster Priorität. Ausflüge an die Ostsee oder gemütliche Abende zu Hause sind ihm wichtig. Seine letzte Beziehung liegt bereits eineinhalb Jahre zurück.

Melina, 36 Jahre alt, sucht einen sportlichen Partner mit Humor und Abenteuerlust. Sie möchte eine gemeinsame Zukunft aufbauen. Der Fokus liegt auf dem Aufbau einer stabilen Beziehungspartnerschaft.

Sarah, ebenfalls 36 Jahre alt, ist seit sechs Jahren Single. Sie träumt von einem ehrlichen, humorvollen Mann, der fest im Leben steht. Offenheit, Harmonie und Respekt sind ihr wichtig. Verständnis für ihren Alltag auf dem Hof erwartet sie von ihrem zukünftigen Partner.

Stefan, 53 Jahre alt, ist gläubiger Katholik und sucht eine Frau, die seinen Glauben teilt. Er möchte von seiner Partnerin so genommen werden, wie er ist. Statt Zurückhaltung wünscht er sich ein wenig Temperament. Er ist bereit, eine feste Bindung einzugehen.