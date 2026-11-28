Bei „Bauer sucht Frau“ sucht Tobias Pankow die große Liebe. Doch kurz vor seiner Hochzeit wurde der 41-Jährige von seiner damaligen Verlobten verlassen – ein Erlebnis, das ihn bis heute prägt.

Bei „Bauer sucht Frau“ sucht Tobias Pankow die große Liebe. Doch kurz vor seiner Hochzeit wurde der 41-Jährige von seiner damaligen Verlobten verlassen – ein Erlebnis, das ihn bis heute prägt..

Der selbst ernannte Gentleman-Farmer sorgt mit seinen Sprüchen immer wieder für Diskussionen unter den Zuschauern der RTL-Kuppelshow. Doch hinter seinem selbstbewussten Auftreten verbirgt sich auch eine verletzliche Seite. Im Gespräch mit Bauernreporter Ralf Herrmann gibt der Reality-TV-Star einen seltenen Einblick in sein Gefühlsleben. Für viele Paare ist die Hochzeit die Krönung ihrer Liebe.

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Tobias Pankow hingegen kann einer Eheschließung mittlerweile wenig abgewinnen. Dennoch würde er seiner zukünftigen Partnerin zuliebe diesen Schritt wagen.