Bauer sucht Frau: Zwei Paare scheitern vor Start der Hofwoche

Bauer sucht Frau: Hubertus und Andi entscheiden sich beide vor Start der Hofwoche gegen ihre Kandidatinnen. Grund für den Abbruch der Beziehungen.

Die neue Folge der Sendung Bauer sucht Frau bringt bereits vor den eigentlichen Hofwochen unangenehme Überraschungen für mehrere Kandidaten. Noch bevor die traditionelle Scheunenphase für alle Teilnehmer endet, müssen zwei Bauern ihre Wahl revidieren und die damit verbundenen Hoffnungen auf eine Beziehung abrupt beenden. Diese Entwicklung führt zu emotionalen Reaktionen bei den beteiligten Frauen, die mit einer positiven Weiterführung des Datings gerechnet hatten.

Entscheidung von Hubertus vor der Hofwoche

Hubertus Aigner trifft eine überraschende Entscheidung, die die Teilnehmerin Heidrun direkt betrifft. Kurz vor dem Beginn der Hofwoche erhält er eine Videobotschaft, die ihm mitteilt, dass Heidrun die Verbindung bereits beendet hat. Der Grund für ihre Entscheidung liegt in ihrem Verhalten während des vorherigen Scheunenfestes, das von Konflikten geprägt war. Hubertus reagiert mit sichtbarer Enttäuschung auf diese Nachricht, zeigt jedoch auch Verständnis für ihre Lage, da Gefühle nicht erzwungen werden können.

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Nachdem Heidrun die Beziehung beendet hat, bleibt Ulrike als letzte Kandidatin übrig, die eine Hofwoche mit Hubertus verbringen darf. Sie tritt nun ohne direkte Konkurrentin in die nächste Phase der Beziehungsentwicklung ein. Hubertus kann die Situation akzeptieren und freut sich darauf, die verbleibende Zeit mit Ulrike zu nutzen, obwohl der Start in die Hofwoche für ihn nicht mit der gewünschten Mehrfachwahl begonnen hat.

Andi Hornung beendet Beziehung zu beiden Frauen

Bei Andi Hornung stellt sich eine noch komplexere und für die Kandidatinnen schwierigere Situation dar. Er hat die beiden Frauen Johanna und Chiara bereits zur Abholung bereitgestellt, als er ihnen die Wahrheit mitteilt. Andi entscheidet sich dazu, die Hofwoche mit beiden Frauen nicht fortzusetzen, da er zu dem Schluss kommt, dass keine der beiden Beziehungen funktioniert. Diese Nachricht trifft Johanna und Chiara völlig unerwartet, da sie voller Vorfreude auf den Besuch auf dem Hof angereist sind.

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Johanna äußert in einem Einzelinterview ihre Verwirrung und das ungute Gefühl, das sie bei der Begrüßung hatte. Sie vermutete bereits, dass etwas nicht reibungslos läuft, ahnte jedoch nicht, dass Andi die Beziehung vollständig beenden würde. Die Stimmung wird zusätzlich durch Andis Verhalten geschwächt, da er die Frauen zunächst zur Weide führt, anstatt ihnen ihre Unterkünfte zu zeigen, was die Unsicherheit weiter verstärkt.

Emotionale Reaktionen der Kandidatinnen

Die Entscheidung von Andi führt zu starken Emotionen bei den beiden Frauen. Chiara reagiert mit deutlicher Enttäuschung und fühlt sich von der Art der Information verletzt. Sie findet, dass eine solche Entscheidung viel früher getroffen und kommuniziert hätte werden sollen, da es für sie unehrlich wirkt, die Reise erst antreten zu lassen und dann abzubrechen. Ihre Irritation zeigt sich in der Aussage, dass sie früher informiert werden wollte, um nicht unnötig Hoffnungen zu machen.

Andi selbst gibt zu, dass die Situation für alle Beteiligten unangenehm ist. Er explains, dass ihm die Entscheidung lange Zeit den Schlaf geraubt hat, da er sich keine unnötigen Hoffnungen machen wollte. Durch die Ruhe der letzten Zeit konnte er seine Eindrücke sortieren und kam zu dem Ergebnis, dass eine Verbindung mit keiner der beiden Frauen passen würde. Er fühlt sich erleichtert, den Stein vom Herzen zu nehmen, ist sich aber der Enttäuschung der Frauen bewusst.

Ausblick auf weitere Teilnehmer und Ausstrahlung

Während die Wege von Hubertus, Andi, Heidrun, Ulrike, Johanna und Chiara sich hier vorübergehend trennen oder anders verlaufen, geht das Abenteuer für andere Teilnehmer weiter. So startet zum Beispiel der selbsternannte Gentleman-Farmer Tobias seine Reise, die noch offen ist und auf ein mögliches Happy End hinarbeitet. Die Zuschauer können die weiteren Entwicklungen der Sendung regelmäßig verfolgen, um zu erfahren, welche Paare am Ende zusammenfinden.

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Die neue Episode von Bauer sucht Frau mit diesen dramatischen Wendungen ist für Montag und Dienstag um 20:15 Uhr im Programm von RTL zu sehen. Zusätzlich steht die Sendung vorab auf der Streaming-Plattform RTL+ zur Verfügung. Die Fans der Serie können dort verfolgen, wie die neuen Kandidaten mit den Herausforderungen der Hofwoche umgehen und ob sich zwischen ihnen eine langfristige Partnerschaft entwickeln wird.