In Brüssel verhandelt die EU Ende der Woche um Milliarden für die Agrarpolitik. In Mecklenburg-Vorpommern fürchten die Bauern nun um ihre Zukunft. Bei einer Tagung setzen sie ein Zeichen.

In Brüssel verhandelt die EU Ende der Woche um Milliarden für die Agrarpolitik. In Mecklenburg-Vorpommern fürchten die Bauern nun um ihre Zukunft. Bei einer Tagung setzen sie ein Zeichen.

Schwerin - Der Bauernverband MV hat bei seiner Präsidiumsklausur in Linstow gegen mögliche Kürzungen der EU-Förderung für die Landwirte im Nordosten demonstriert. Die Bauern seien bereit, Verantwortung für die Zukunft zu übernehmen, Arbeitsplätze, eine einwandfreie Lebensmittelproduktion und die Entwicklung des ländlichen Raums zu sichern, teilte der Verband mit.

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"Aber wer von uns Zukunft erwartet, muss uns auch die Möglichkeit geben, sie zu gestalten", sagte Bauernpräsident Karsten Trunk. Mit Plakaten in Form eines Puzzles forderten die Bauern am Rande der Klausurtagung die Beibehaltung der EU-Subventionen im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik . In dem Puzzle hätten die Landwirte viele Teile für die Zukunft zusammen.

"Aber ein großes Teil fehlt - die Kohle", sagte Pressesprecherin Bettina Schipke. Die Kritik richtet sich gegen Pläne der EU-Kommission, die Agrarförderung zu kappen. Größere Höfe sollen demnach allein aufgrund ihrer Betriebsgröße weniger Unterstützung erhalten. Dabei müssten sie die gleichen Anforderungen wie kleine Betriebe erfüllen, betonte Trunk.

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"Ein Hektar bleibt ein Hektar", sagte er. Die Arbeit und die Aufgaben seien dieselben.

"Warum soll die Förderung dann unterschiedlich ausfallen? " Bei den Beratungen in Brüssel geht es um insgesamt 433 Milliarden Euro für die nächsten sieben Jahre. Aktuell erhalten Betriebe in Mecklenburg-Vorpommern etwas mehr als 300 Millionen Euro. Mit der Reform könnten sich die Fördermittel ab 2028 halbieren, denn die Höfe sind verhältnismäßig groß.

Von Einschnitten nach der Agrarreform wären nach Einschätzung des Landwirtschaftsministeriums in MV mehr als 1.000 Betriebe betroffen.