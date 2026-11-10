Bauernregel Januar: Was ein kalter November über den Winter verrät

Eine alte Bauernregel verbindet einen kalten November mit einem milden Januar. Wetterexperte Jörg Riemann sagt, sie trifft in rund 70 Prozent der Fälle zu.

Wer im November friert, kann laut einer alten Bauernregel bereits einen Hinweis darauf erhalten, wie der Januar ausfallen könnte. Die Wetterweisheit lautet: 'Ist der November kalt und klar, wird mild und trüb der Januar'. Wetterexperte Jörg Riemann von der Wettermanufaktur sieht in diesem Spruch einen wahren Kern, der sich über lange Zeit beobachten lässt.

Nach Angaben von Riemann trifft die Regel in etwa sieben von zehn Jahren zu, also in rund 70 Prozent der Fälle. Eine sichere Vorhersage für den Winter ist das allerdings nicht, denn die Bauernregel beschreibt lediglich einen wiederkehrenden Zusammenhang.

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Warum ein kalter November auf den Januar hinweisen kann

Die Beobachtung dahinter lautet: Zeigt sich der November besonders kalt und mit vielen klaren Nächten, folgt vergleichsweise häufig ein milderer und feuchterer Januar. Dieser Zusammenhang ist eine Tendenz und kein Naturgesetz.

Riemann erklärt den Zusammenhang mit dem Wettergeschehen. Kalte und klare Phasen stehen häufig unter Hochdruckeinfluss, also in einem Gebiet, in dem der Luftdruck höher ist als in seiner Umgebung.

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Unter diesem Einfluss können sich Wolken auflösen, die Nächte bleiben klar und die Luft kühlt stärker aus. Riemann beschreibt die Vorstellung hinter der Regel so: Wenn der November sehr kalt ist und klare Nächte hat, also unter Hochdruckeinfluss steht, dann hat der Winter seine 'Kraft' oft schon vorweggenommen.

Wetterexperte Riemann ordnet die Bauernregel ein

Die Bauernregel entstand aus Beobachtungen, die Menschen über lange Zeit gemacht und von Generation zu Generation weitergegeben haben. Laut Riemann kann sie deshalb bestimmte wiederkehrende Wetterlagen widerspiegeln.

Riemann betont jedoch, dass die Faustregel keine moderne Wettervorhersage ersetzt. Aus einem kalten November lässt sich daher nicht automatisch ein milder Januar ableiten.

Die Regel beschreibt lediglich eine Beobachtung, die nach Riemanns Einschätzung in rund 70 Prozent der Fälle zutrifft. Umgekehrt bedeutet das, dass die Bauernregel in etwa drei von zehn Jahren nicht passt.

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Was das Novemberwetter für den Januar bedeutet

Das Novemberwetter allein bestimmt den Januar nicht sicher. Wie der Winter tatsächlich ausfällt, lässt sich anhand der Lage im November daher nicht verlässlich festlegen.

Für Leserinnen und Leser, die den Winter planen möchten, heißt das: Die Bauernregel liefert einen Hinweis mit hoher, aber keiner vollständigen Trefferquote. Maßgeblich bleiben moderne Wettervorhersagen, die die Bauernregel laut Riemann nicht ersetzt.

Die Einordnung zeigt damit, dass die Regel ein Hinweis aus langer Beobachtung ist, der in rund sieben von zehn Jahren zutrifft. Eine feste Festlegung auf das Januarwetter erlaubt sie jedoch nicht.