Die Wetterweisheit 'Kalt im November, mild im Januar' gilt in circa 70 Prozent der Fälle. Ein Hochdruck in November signalisiert klare Nächte und künftige Wintertemperaturen. Erkenntnisse von Jörg Riemann liefern Einblicke in die jahrzehntelange Beobachtung.

Die alte Bauernregel, wonach ein kühler, klarer November auf einen milderen, trüben Januar hinweisen soll, findet laut Expertenbeurteilungen in rund 70 Prozent der Jahre weltliche Gültigkeit und liefert den Winterklimahintergrund bereits im Herbst.

Wie der November die Wintervorhersage beeinflusst

Jörg Riemann der Wettermanufaktur erklärt, dass ein November, der von deutlich niedrigen Temperaturen und klaren, hochdruckbetriebenen Nächten geprägt ist, häufig einen vergleichsweise moderateren Januar mit höherem Niederschlag nach sich zieht. Der Hochdruck sorgt für stark kühlende Schatten, die die Lufttemperatur absenken und Wolkenbildung unterdrücken.

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Die höhere Luftdrucklage befeuert die Verdunstung und reduziert die Wolkenbedeckung, wodurch die Nächte den Luftofen des Mondes zum Trocknen nutzen können. In der Folge entsteht ein Vergleichs­-profil von kaltem, kühlem November mit einem milderen, feuchteren Januar, ein Muster, das seit langem in der Wetterdatenbank verankert ist.

Stakeholder‑Meinungen: Wetterexperten und Bevölkerung

Riemann betont, dass die Bauernregel keine absolute Vorhersage sei, sondern vielmehr ein Instrument darstellt, das die wiederholte Beobachtung vergangener Wetterlagen einfängt. Für Meteorologen bietet sie einen Anhaltspunkt, etwa wenn kein Budget für digitale Modellprognosen existiert.

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Für die Bevölkerung ist das weniger ein starres Urteil als ein zusätzliches Werkzeug bei der Planung von Outdoor‑Events oder der Wintervorbereitung. Die Norm, 7 von 10 Jahren trifft die Regel zu, gilt dabei als solide Grundlage, sofern die vorliegenden Daten konsistent sind.

Praktische Auswirkungen und zukünftige Entwicklungen

Die Erkenntnis, dass ein November mit klaren Nächten und starkem Hochdruck häufig milderen Januar bedeuten kann, beeinflusst die Entscheidungsfindung von Agrarbetrieben, die ihre Reis- und Pflanzplanungen an kurzfristigen klimatischen Indikatoren ausrichten. Auch die Bauindustrie nutzt die Regel, um Abschnitte zu planen, die von außen von Wetterabhängigkeit betroffen sind.

Jüngere Analysen der Wettermanufaktur zeigen, dass die "70 Prozent"-Rate je Region variiert. Deshalb plant Riemann, die Datenbasis zu erweitern und eine perkulturelle Analyse zu kreieren, die den Einflussregionalen Hochdrucklagen genauer quantifiziert. Weitere Forschung wird auf das Zusammenwirken von Winterböen und Hochdruckgeflecht eingehen.

Durch die Einbeziehung von Satelliten- und Klimadaten wird ein verlässlicheres Modell aufgebaut, das die Bauernregel ergänzen und an die modernen, dynamischen Wetterbedingungen anpassen kann. Experten sind sich einig, die Versuchslinie, die vor dem Winter ja schon im November erkennbar ist, bleibt ein nützliches Werkzeug für Politiker, Manager und die breite Öffentlichkeit.