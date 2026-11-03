Baufinanzierung: Bauzinsen steigen im Oktober trotz niedrigerer Anstiege

Baufinanzierungskosten klettern im Oktober erneut. Welche Zinsbindung profitiert am meisten? Analyse zu Trends, Faktoren und Verhandlungspotenzial für Immobilienkäufer.

Die Kosten für Immobilienkredite sind im Oktober erneut gestiegen, wobei der Anstieg je nach gewählter Zinsbindung variiert. Das ImmoScout24- Zinsbarometer dokumentiert einen Preisanstieg von 0,06 bis 0,17 Prozentpunkten. Diese Werte liegen unter den Schwankungen des Vormonats September, als die Zinssätze für alle Laufzeiten erstmals die Vier-Prozent-Marke überschritten.

Zinsentwicklung nach Laufzeitklassen

Darlehenszinsen mit einer zehnjährigen Bindung verbleiben bei 4,28 Prozent als günstigste Variante im Index. Gegenüber dem Vormonat erhöht sich der Satz um 0,06 Prozentpunkte. Kredite mit fünfjähriger Laufzeit verteuern sich ebenfalls um diesen Betrag von 4,25 auf 4,31 Prozent und liegen knapp über den zehnjährigen Darlehen.

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Die stärkste Preiskorrektur verzeichnet die 15-jährige Zinsbindung. Der Zinssatz klettert um 0,17 Prozentpunkte von 4,37 auf 4,54 Prozent. Dadurch wächst der Aufschlag gegenüber der zehnjährigen Variante von 0,15 auf 0,26 Prozentpunkte. Diese Differenz zeigt, dass längere Sicherheiten aktuell deutlicher mit Zinsaufschlägen bestraft werden.

Für eine Zinsbindung von 20 Jahren steigen die Kosten um 0,14 Prozentpunkte auf 4,59 Prozent. Diese Variante bleibt die teuerste im Vergleich. Allerdings schrumpft der Abstand zur 15-jährigen Bindung auf 0,05 Prozentpunkte, was die Spanne zwischen den längeren Laufzeiten komprimiert.

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Faktoren und Anbietervergleiche

Durchschnittlich liegen die Konditionen für Immobilienkredite bei rund 4,5 Prozent. Eine Auswertung des Kreditvermittlers Baufi24 bestätigt, dass dieser Stand der höchste seit 17 Jahren ist. Zwar sind die Zinsen in den letzten Wochen um etwa 0,2 Prozentpunkte gefallen, eine nachhaltige Entspannung ist jedoch nicht absehbar. Gründe sind steigende Renditen bei langfristigen Bundesanleihen und höhere Inflationserwartungen.

Die PSD Bank bietet mit einem Sollzins von 3,97 Prozent und einem Effektivzins von 4,04 Prozent für ein repräsentatives Beispiel abweichende Werte. Grundlage ist ein Nettodarlehen von 300.000 Euro mit zehn Jahren Zinsbindung und einer Anfangsschuldnerminderung von 1,00 Prozent. Dies liegt unter dem Marktdurchschnitt von rund 4,37 Prozent für zehn Jahre.

Konjunktur und Verhandlungsspielraum

Oliver Kohnen vom Kreditvermittler Baufi24 verweist auf einen Aspekt, der Käufer stärken kann. Die schwache Konjunktur und gestiegene Bauzinsen bremsen die Nachfrage. Dies kann neuen Verhandlungsspielraum eröffnen, da nicht jeder Verkäufer auf bessere Zeiten warten kann. Entsprechend sind Preisnachlässe bei Immobilien möglich.

Die Zinsbindung im PSD-Beispiel führt zu einer Senkung der monatlichen Rate. Statt 1479,70 Euro zahlen Kreditnehmer nun 1467,89 Euro. Das entspricht einer Ersparnis von 11,81 Euro im Monat beziehungsweise rund 141 Euro im Jahr. Dies verdeutlicht, dass selbst kleine Zinsunterschiede im Zeitverlauf signifikante Effekte haben.

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Geldpolitik und internationale Einflüsse

Die EZB hat die Leitzinsen im Euroraum unverändert gelassen. Der nächste Zinsentscheid steht im Dezember 2026 an. Die Geldpolitik wirkt sich nur indirekt auf Bauzinsen aus. Entscheidend sind vor allem die Renditen langfristiger Anleihen, für die ein Aufwärtstrend zeichnet.

Florian Pfaffinger, Zinsexperte beim Kreditvermittler Dr. Klein, verweist auf die Midterm-Wahlen in den USA Anfang November. Politische Unsicherheiten und geopolitische Folgen könnten die Märkte bewegen. Ein Ende des Iran-Konflikts unter US-Präsident Donald Trump könnte den Ölpreis senken und die Inflationsaussichten verbessern.