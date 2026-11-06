Baufinanzierung: BBBank und ING senken Bauzinsen für Immobilienkredite

BBBank und ING reduzieren die Bauzinsen. Ein Vergleich zeigt die Unterschiede bei Zinssätzen, monatlichen Raten und konkreten Ersparnissen für Kreditnehmer.

Die Bankenlandschaft für Baufinanzierung en zeigt eine neue Bewegung nach unten. Nachdem die ING ihre Konditionen für Immobilienkredite bereits gesenkt hat, folgt nun die BBBank mit günstigeren Zinsen. Dieser Trend zeigt sich besonders deutlich im Vergleich der aktuellen Angebote beister Institute. Selbst geringe Zinsabweichungen können sich langfristig für Bauherren deutlich bemerkbar machen und die finanzielle Planungssicherheit erhöhen.

BBBank senkt Zins auf 3,99 Prozent

Die BBBank hat ihre Konditionen für Immobilienkredite angepasst und liegt damit unter dem branchenüblichen Durchschnitt. Das Institut gewährt eine Baufinanzierung zum 2/3-Zinssatz unter der Annahme, dass 100.000 Euro mit zehn Jahren Zinsbindung und einer anfänglichen Tilgungsrate von 2,00 Prozent vereinbart werden. Der Schufa-Score von 60 Prozent fließt in die Bewertung ein und ist ein relevanter Faktor für die Konditionsbestimmung. Der effektive Jahreszins sinkt damit von 4,09 Prozent auf 3,99 Prozent. Die BBBank liegt mit einem Sollzins von 3,89 Prozent und einem effektiven Jahreszins von 3,99 Prozent unter dem üblichen Zins von 4,32 Prozent für zehnjährige Laufzeiten.

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Die Zinssenkung geht mit einer Reduzierung der monatlichen Rate einher. Der Betrag sinkt von 499,17 Euro auf 490,83 Euro pro Monat. Das entspricht einer Ersparnis von rund 8 Euro im Monat oder etwa 96 Euro im Jahr, falls die Tilgungshöhe unverändert bleibt. Die BBBank bewegt sich mit diesen Werten unter der Top-Zinsspanne von 4,01 bis 4,49 Prozent, die für die Immobilienfinanzierung gilt. Allerdings sollte Kreditnehmer beachten, dass die Summe von 100.000 Euro im BBBank-Beispiel vergleichsweise gering für einen Immobilienkredit ist. Die Konditionen für Immobilienkredite lassen sich nicht pauschal vergleichen, da sie maßgeblich von der finanziellen Situation des Antragstellers abhängen.

ING reduziert Zinsen um fünf Basispunkte

Auch die ING hat ihre Zinsen für Immobilienkredite gesenkt. Die Direktbank teilte mit: "Aufgrund der Situation an den Geld- und Kapitalmärkten senkt die ING die Konditionen für die Baufinanzierung um minus 5 Basispunkte über alle Zinsbindungen." Ein repräsentatives Beispiel gibt einen Eindruck der aktuellen Kosten. Bei einem Darlehen von 300.000 Euro, einer Zinsbindung von 15 Jahren und einer anfänglichen Tilgung von 3 Prozent liegt der Sollzins bei 4,73 Prozent pro Jahr. Der effektive Jahreszins liegt bei 4,86 Prozent.

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Die Grundlage für diese Berechnung ist eine Beleihung von 85 Prozent. Das bedeutet, die Bank finanziert also 85 Prozent des Immobilienwerts. Die monatliche Rate liegt bei 1932,50 Euro. Die ING liegt mit diesen Werten über dem üblichen Zins von 4,47 Prozent, den andere Institute für fünfzehnjährige Laufzeiten angeben. Die ING bewegt sich ebenfalls über der Top-Zinsspanne von 4,01 Prozent bis 4,49 Prozent je nach Sollzinsbindung. Banken passen ihre Konditionen für Immobilienkredite laufend an, um wettbewerbsfähig zu bleiben.

Kreditvermittler vergleichen Angebote für Kunden

Kreditvermittler versuchen, für ihre Kunden die besten Zinsen herauszuholen, da die Unterschiede zwischen den Angeboten je nach Anbieter erheblich ausfallen können. Das zeigt ein Fallbeispiel: Ein Paar möchte eine Bestandsimmobilie für 400.000 Euro kaufen und bringt 80.000 Euro Eigenkapital mit. Finanziert werden soll mit einer Rate von rund 1816 Euro und einem Zinssatz von 4,29 Prozent. Ein Vergleich zum Dr. Klein-Angebot offenbart deutliche Unterschiede. Das Angebot von Dr. Klein liegt mit einem effektiven Jahreszins von 4,34 Prozent und einer monatlichen Rate von 1850 Euro.

Dieses Angebot liegt rund 82 Euro pro Monat über jenem von Dr. Klein. Aufs Jahr gesehen sind es 984 Euro, unter der Voraussetzung, dass die monatliche Tilgung unverändert bleibt. Kreditnehmer sollten mehrere Angebote mit möglichst identischen Eckdaten gegenüberstellen, um die besten Konditionen zu erhalten. Der Rechner gibt einen ersten Überblick über die möglichen Kosten und hilft bei der Einschätzung der finanziellen Belastbarkeit. Die Konditionen hängen von mehreren Faktoren ab, etwa von der Bonität des Antragstellers, dem Eigenkapital und dem Immobilienwert.

Zinsbarometer zeigt leichte Steigerungen

Gegenüber dem allgemeinen Markttrend zeigt sich eine differenzierte Lage. Die Bauzinsen sind im Oktober erneut gestiegen. Laut dem ImmoScout24-Zinsbarometer verteuern sich alle erfassten Zinsbindungen um 0,06 bis 0,17 Prozentpunkte. Die Aufschläge fallen damit geringer aus als im September. Damals hatten erstmals alle erfassten Laufzeiten über der Vier-Prozent-Marke gelegen. Dennoch bleiben zehnjährige Laufzeiten mit 4,28 Prozent die günstigste Variante im Barometer.

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Gegenüber dem Vormonat steigt der Zinssatz um 0,06 Prozentpunkte. Ebenso stark verteuern sich Kredite mit fünfjähriger Bindung: von 4,25 auf 4,31 Prozent. Sie bleiben damit knapp teurer als zehnjährige Darlehen. Den stärksten Anstieg verzeichnet die 15-jährige Zinsbindung. Ihr Zinssatz steigt um 0,17 Prozentpunkte von 4,37 auf 4,54 Prozent. Der Aufpreis gegenüber einer zehnjährigen Bindung wächst dadurch von 0,15 auf 0,26 Prozentpunkte.

Für 20 Jahre Zinsbindung steigt der Zinssatz um 0,14 Prozentpunkte von 4,45 auf 4,59 Prozent. Trotz dieser allgemeinen Teuerungstendenzen bei den großen Indikatoren nutzen einzelne Institute wie die BBBank und die ING die Situation an den Geld- und Kapitalmärkten aus, um gezielt Kunden anzuziehen. Die Möglichkeit, über eine kostenlose Schufa-Auskunft den eigenen Score zu prüfen, ist für Antragsteller ein wichtiger Schritt zur Vorbereitung. Dieser Artikel enthält Affiliate-Links, was bedeutet, dass bei Kauf über einen Link eine Provision erzielt wird, ohne zusätzliche Kosten für den Käufer. Diese Einnahmen helfen, hochwertigen Journalismus weiterhin kostenfrei anzubieten.