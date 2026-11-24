ING und Allianz passen Bauzinsen an. Details zu den neuen Konditionen, effektiven Zinsen und Rabatten für Immobilienkreditnehmer im November.

Die Bauzinsen verzeichnen im November eine deutliche Bewegung, während sich die Direktbanken auf die dynamische Lage an den Geld- und Kapitalmärkten einstellen. Die ING hat ihre Konditionen für Immobilienkredit e erneut angepasst, wobei aktuelle Berechnungen zeigen, dass bereits geringe Zinsänderungen sich über die gesamte Laufzeit erheblich auf die monatlichen Belastungen der Kreditnehmer auswirken können. Gleichzeitig senkt die Allianz zum zweiten Mal in Folge die Zinsen, was eine differenzierte Betrachtung der aktuellen Marktpreise erforderlich macht. Die genauen Konditionen hängen dabei maßgeblich von individuellen Faktoren wie der Bonität des Antragstellers, der Höhe des Eigenkapitals, dem Immobilienwert und dem Schufa-Score ab, was einen pauschalen Vergleich oft erschwert.

ING-Anpassung der Kreditkonditionen im Detail

Die ING hat ihre Zinsangebote jüngst nach oben korrigiert, was sich in einem repräsentativen Rechenbeispiel sehr konkret zeigt. Für ein Darlehen von 300.000 Euro bei einer Zinsbindung von 15 Jahren und einer anfänglichen Tilgung von 3 Prozent liegt der aktuelle Sollzins bei 4,72 Prozent pro Jahr. Dies stellt einen Anstieg von zuvor 4,55 Prozent dar. Der effektive Jahreszins beläuft sich nun auf 4,85 Prozent, während er vorher bei 4,68 Prozent lag. Diese Berechnung basiert auf einer Beleihung von 85 Prozent des Immobilienwerts, was bedeutet, dass die Bank 85 Prozent des Werts finanziert. Durch diese Anpassung steigt die monatliche Rate von 1887,50 Euro auf 1930,00 Euro. Kreditnehmer zahlen somit rund 42,50 Euro mehr im Monat, was einer Mehrbelastung von etwa 510 Euro im Jahr entspricht.

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Im Vergleich zu anderen Anbietern schneidet die ING in dieser Konstellation nicht als günstigster Marktakteur ab. Die Webseite Baufi Energy nennt für fünfzehnjährige Laufzeiten einen üblichen Zins von 4,43 Prozent. Die ING liegt mit einem Sollzins von 4,72 Prozent und einem effektiven Jahreszins von 4,85 Prozent deutlich darüber. Auch die Top-Zinsspanne der Immobilienfinanzierung, die Baufi Energy mit 4,07 Prozent bis 4,49 Prozent je nach Sollzinsbindung angibt, wird von der ING überschritten. Es gilt jedoch zu beachten, dass sich Konditionen nicht pauschal vergleichen lassen, da sie maßgeblich von der finanziellen Situation des Antragstellers abhängen. Kreditnehmer sollten daher mehrere Angebote mit möglichst identischen Eckdaten gegenüberstellen.

Parallel zur Anpassung der Basiszinsen bietet die ING zusätzliche Rabattmodelle an, die die Gesamtkosten beeinflussen können. Wer ein ING-Girokonto als Verrechnungskonto für die Kreditraten nutzt, erhält 0,10 Prozentpunkte Nachlass auf den Bauzins. Dabei ist es unerheblich, ob das Girokonto bereits besteht oder neu eröffnet wird. Diese Aktion ist Teil der "Black Weeks" für Baufinanzierungsanträge und gilt bis zum 30. November 2026. Ausgenommen von diesem Rabatt sind jedoch die Verlängerung bestehender ING-Darlehen. Das Girokonto ist kostenlos, wenn ein monatlicher Geldeingang von mindestens 1000 Euro nachgewiesen wird oder der Kunde unter 28 Jahren ist. Andernfalls fällt eine Gebühr von 4,90 Euro im Monat an.

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Allianz senkt Zinsen zum zweiten Mal

Während die ING ihre Zinsen anpasste, geht die Allianz einen anderen Weg und senkt ihre Zinsen für Immobilienkredite zum zweiten Mal in Folge. Die Bank begründet diese Entscheidung mit der aktuellen Situation an den Geld- und Kapitalmärkten. Für ein Nettodarlehen von 150.000 Euro bei einer Zinsbindung von 25 Jahren und einer anfänglichen Tilgung von 3 Prozent liegt der effektive Jahreszins nun bei 4,94 Prozent. Vorher betrug dieser Wert 5,10 Prozent. Die Allianz rechnet in diesem Beispiel mit einer Zinsbindung von 25 Jahren, was zeigt, dass längere Bindungsfristen mit höheren Konditionen verbunden sein können.

Diese Zinssenkung hat direkte Auswirkungen auf die monatliche Belastung der Kreditnehmer. Bisher lag die Rate bei 870 Euro, nun sinkt sie auf 851,25 Euro. Das entspricht einer Ersparnis von etwa 18,75 Euro im Monat bzw. rund 225 Euro pro Jahr. Trotz der Senkung bewegt sich die Allianz im Vergleich zu Branchenangaben immer noch auf einem höheren Niveau. Baufi Energy bezifferte die Bauzinsen für Darlehen mit zwanzigjähriger Zinsbindung auf rund 4,45 Prozent. Hier liegt die Allianz mit einem Sollzins von 4,81 Prozent und einem Effektivzins von 4,94 Prozent darüber. Die Top-Zinsspanne für die Immobilienfinanzierung, die Baufi Energy mit 4,01 bis 4,45 Prozent je nach Sollzinsbindung nennt, wird ebenfalls von der Allianz überschritten.

Es ist wichtig zu betonen, dass je länger die Zinsbindung, desto höher können die Bauzinsen ausfallen. Gerade bei Laufzeiten über 25 Jahren, wie sie im Beispiel der Allianz vorkommen, sind daher höhere Konditionen möglich. Dies unterstreicht die Bedeutung einer sorgfältigen Planung und der Abwägung zwischen flexiblen Kündigungsfristen und niedrigeren Zinssätzen. Die genannten Prozentwerte dienen als Anhaltspunkte, da die individuellen Konditionen stark variieren können.

Energieeffizienz und bestehende Kredite

Neben den allgemeinen Bankkonditionen spielen auch energiebezogene Rabatte eine zunehmende Rolle in der Baufinanzierung. Baufi Energy bietet ab einer Darlehenssumme von 100.000 Euro einen Rabatt von 0,10 Prozentpunkten an. Voraussetzung ist, dass die Immobilie sich um mindestens eine Energieeffizienzklasse verbessert und mindestens Klasse F erreicht. Für höhere Darlehensbeträge sind weitere Staffeln vorgesehen: Ab 350.000 Euro beträgt der Nachlass 0,05 Prozentpunkte, ab 450.000 Euro sind es 0,10 und ab 550.000 Euro 0,12 Prozentpunkte. Diese Anreize sollen Eigentümer motivieren, ihre Immobilien energetisch zu sanieren.

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Für bestehende Kreditnehmer, die bereits bei der ING finanziert sind, gibt es zudem separate Rabattmodelle. Wenn die Zinsbindung innerhalb der nächsten fünf Jahre endet, erhält der Kunde einen Rabatt von 0,15 Prozentpunkten. Dies bietet eine Möglichkeit, die laufenden Kosten bei der nächsten Zinsanpassung oder Vertragsverlängerung zu optimieren. Da die Konditionen für Immobilienkredite nicht pauschal vergleichbar sind, bleibt es essenziell, individuelle Berechnungen anzustellen und den Schufa-Score sowie die finanzielle Gesamt situation im Blick zu behalten, um die besten Bedingungen für die eigene Baufinanzierung zu ermitteln.