Baufinanzierung: So sparen Sie bei Ihrem Hausbau

Bauen Sie ein Haus? Dann sollten Sie Ihre Finanzierungskosten genau in die Hand nehmen. Die Experten von Dr. Klein verraten Ihnen drei Tipps, wie Sie bei Ihrer Baufinanzierung sparen können.

Wer ein Haus bauen möchte, schnell stößt an seine eigenen finanziellen Grenzen. Laut dem Kreditvermittler Dr. Klein liegen die Hausbau kosten pro Quadratmeter bei einem selbstgebauten Einfamilienhaus mit normaler Ausstattung zwischen 1300 und 1700 Euro pro Quadratmeter. Bei 150 Quadratmeter Wohnfläche liegen die Kosten also zwischen 195.000 Euro und 255.000 Euro für den Neubau – ohne Grundstück.

Ausstattung und unterschiedliche Häusertypen können die Hausbaukosten zudem schnell in die Höhe treiben. Wer also keine sechsstellige Summe auf dem Konto liegen hat, benötigt eine Baufinanzierung. Dafür stehen angehenden Hausbesitzern unterschiedliche Finanzierungsarten zur Verfügung. Ob Annuitätendarlehen, Volltilgerdarlehen, endfällige Darlehen oder Bausparvertrag. Je nach persönlicher Situation sollten Darlehensnehmer die richtige Kreditart für sich wählen. Drei Tipps, um bei der Baufinanzierung zu sparen Doch gibt es auch Wege, um bei der Baufinanzierung zu sparen? Das haben wir Daniel Fersch vom Finanzierungsvermittler Dr. Klein gefragt. Der Spezialist für Baufinanzierung und Ratenkredit verrät drei Tipps, mit denen Kreditnehmer sparen können. 1. Spartipp bei der Baufinanzierung: Bedürfnisse hinterfragen Der erste Tipp klingt simpel, ist aber laut Fersch für die meisten nicht selbstverständlich. „Man sollte sich im Klaren sein, was man tatsächlich benötigt. Dabei lohnt es sich zu fragen: Brauche ich wirklich 1000 Quadratmeter Grundstücksfläche oder gebe ich mich auch mit 750 Quadratmetern zufrieden?“ Bereits an dieser Stelle können Darlehensnehmer die Kreditrate modellieren und möglicherweise senken. Hier gibt der Profi auch den Tipp, genau zu prüfen, ob man sich die gewünschte Finanzierung überhaupt leisten kann. „Idealerweise führt man vorab für drei Monate ein Haushaltsbuch, um die eigenen Einnahmen und Ausgaben genau zu kennen“, so Fersch. Mehr zum Thema: 2. Tipp, um Geld zu sparen: Zusatzsicherheiten prüfen Zudem können Zusatzsicherheiten helfen, die Finanzierungskonditionen zu verbessern. Dabei handelt es sich um zusätzliche Vermögenswerte oder Garantien, die zur Absicherung eines Kredits neben der Hauptsicherheit gestellt werden. „Falls die Eltern beispielsweise eine abbezahlte Immobilie besitzen, kann diese als Sicherheit hinterlegt werden“, erklärt Fersch. Weitere Optionen sind: zusätzliche Kreditnehmer oder eine Bürgschaft. 3. Ratschlag: Sondertilgungen berücksichtigen Ein weiterer wichtiger Punkt sind Sondertilgungen. Dabei handelt es sich um außerplanmäßige Rückzahlungen eines Kredits, um die Restschuld schneller zu verringern und so Zinskosten zu sparen.Viele Baufinanzierungsverträge bieten die Möglichkeit, eine Sondertilgungsoption einzubauen. Diese koste in der Regel nur einen geringen Zinsaufschlag von etwa 0,05 Prozent. „Selbst wenn man die Sondertilgungsoption für ein Kalenderjahr in vollem Umfang nur einmal nutzt, sparen Kunden in der Regel bereits mehr Zinsen ein, als der Aufschlag kostet“, sagt Fersch.Die Höhe der Sondertilgungen hänge dabei vom Anbieter ab, aber ein Standardwert, den fast jede Bank anbietet, seien fünf Prozent der Darlehenssumme pro Jahr. „Bei einem Kredit von 400.000 Euro bedeutet das eine Sondertilgung von 20.000 Euro im Jahr“, rechnet Fersch vor. In vielen Fällen können Darlehensnehmer diese Grenze auch individuell anpassen und beispielsweise 7,5 Prozent, zehn Prozent oder sogar 15 Prozent Sondertilgungsmöglichkeiten vereinbaren.





