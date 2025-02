Baufinanzierung: Vergleichen, Vermittler und die besten Banken

Der Artikel gibt einen Überblick über die wichtigsten Aspekte der Baufinanzierung, insbesondere den Vergleich von Konditionen und den Nutzen von Finanzierungsvermittlern. Er beleuchtet die Unterschiede zwischen Banken und Online-Anbietern und bietet Tipps für eine erfolgreiche Baufinanzierung.

Bei der Baufinanzierung sind erhebliche Summen im Spiel. Daher ist es besonders wichtig, die Konditionen sorgfältig zu vergleichen. Kreditvermittler können hier hilfreich sein. Denn durch sie müssen Kund:innen ihre Daten nur einmal angeben und der Vermittler übernimmt den Vergleich und sucht passende Kreditangebote aus. Diese Vorgehensweise mag einfach erscheinen, es kann sich dennoch lohnen, selbst aktiv zu werden und Kreditangebote kritisch zu hinterfragen.

Insbesondere da ein Vergleich der Bauzinsen durch digitale Kreditangebote für Verbraucher:innen relativ unkompliziert ist und innerhalb weniger Minuten erste Einschätzungen möglich sind. Nichtsdestotrotz lohnt es sich für ein realistisches individuelles Angebot, einen Kreditvermittler zu konsultieren.Die Konditionen der Baufinanzierung hängen stark von den Zinsen ab. Wer die Bauzinsen vergleicht, steht schnell vor einer Herausforderung. Denn im Gegensatz zu Anlageprodukten wie Tages- oder Festgeld gibt es keine pauschal gültigen Zinsangaben für Baufinanzierungen. Werte wie der Zweidrittelzins (2/3-Zins) oder die Zinsspanne bieten zwar eine Orientierung, garantieren jedoch nicht, dass man eine Baufinanzierung tatsächlich zu diesen Konditionen erhält. Die Bauzinsen sind unter anderem abhängig von Faktoren wie Bonität, Eigenkapitalquote, Kreditlaufzeit und dem jeweiligen Objekt.Verlässliche Auskünfte erhält man nur durch unverbindliche Kreditangebote. Die zwei gängigen Ansätze sind hier: direkte Anfragen bei einzelnen Banken oder der Weg über einen Finanzierungsvermittler. Früher war es üblich, neben der Hausbank mindestens zwei weitere Banken anzufragen. Doch hier lauern einige Herausforderungen: die Zinsen ändern sich täglich und Kreditinteressierte müssen stets mit den gleichen Voraussetzungen anfragen, um eine verlässliche Vergleichsbasis zu schaffen. Finanzratgeber wie Finanztip oder das Branchen-Magazin Finanztest von Stiftung Warentest raten deshalb dazu, einen Finanzierungsvermittler zu konsultieren. „Sie haben einen guten Überblick über den Markt und können einschätzen, welcher Baufinanzierer zu welchem Kunden passt“, heißt es dazu bei Finanztest. Die Auswahl der Baufinanzierer und Vermittler ist groß. Zu den bekanntesten zählen Baufi24, Interhyp und Dr. Klein. Neben den genannten Vermittlern erfüllen auch Hüttig & Rompf und Planethome die Voraussetzungen laut Finanztip. Auch das Handelsblatt, das zusammen mit dem Kölner Forschungsinstitut Service Value Finanzierungsvermittler überprüft hat, kommt zu einem ähnlichen Ergebnis. Hier haben Baufi24, Dr. Klein und Interhyp den Vergleich als „Beste Dienstleister“ angeführt. Gute Bewertungen gab es dabei auch für die Kundenzufriedenheit. Auch das sozialwissenschaftliche Institut Schad (SWI) hat im Juli 2024 verschiedene Banken und Finanzierungsvermittler untersucht. Der Fokus beim Vergleich für das Magazin Euro Deutschland lag dabei auf Beratung und Service. Das dreistufige Testverfahren bewertete die Konditionen anhand von Musterprofilen. Die Tester besuchten persönliche Beratungsgespräche und analysierten den Versand der Finanzierungsunterlagen sowie den gesamten Beantragungsprozess. Die Auswertung zeigt, dass neben der Beratung über einen Finanzvermittler auch eine direkte Kreditanfrage an eine Bank sinnvoll sein kann. Positiv stachen dabei etwa die Commerzbank oder auch die Baufinanzierung der 1822direkt hervor. Die Ergebnisse der Baufinanzierungsstudie im Überblick: Beste Banken für eine Baufinanzierung: Wichtiger Ratschlag zur Hausbank. Tatsächlich zeigt ein kurzer Test: Der Zinsrechner der ING für eine Baufinanzierung bietet schon innerhalb weniger Minuten eine Einschätzung zu den möglichen Konditionen für einen Baukredit. Während große Banken wie die ING oder die 1822direkt ohnehin mit den meisten großen Finanzvermittlern zusammenarbeiten, lohnt sich eine Direktanfrage oft bei regionalen Banken. Diese sind in den Karteien der Vermittler nicht immer flächendeckend vertreten. Es kann also sinnvoll sein, zusätzlich zum Finanzierungsvermittler auch die Hausbank zu konsultieren. Für eine erste Einschätzung ist die vertraute Bank eine gute Anlaufstelle.





morgenpost / 🏆 64. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Baufinanzierung Vergleich Kreditvermittler Zinsen Banken Online-Banking Finanztipps

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Baufinanzierung im Test: Die besten Banken und VermittlerOb günstige Zinsen oder hohe Kosten – Eigenkapital, Zinsbindung und Bonität spielen eine entscheidende Rolle bei der Baufinanzierung.

Weiterlesen »

Baufinanzierung im Check: Die besten Banken und VermittlerVor einer Baufinanzierung gilt es zu prüfen, ob man sich den Kredit langfristig leisten kann.

Weiterlesen »

Baufinanzierung im Vergleich: Bei diesen Banken gibt es beste ZinsenSinkende Leitzinsen machen Finanzierungen tendenziell günstiger, gilt das auch für die Baufinanzierung?

Weiterlesen »

Baufinanzierung: Experten geben Tipps für die ZinsstrategieWer eine Immobilie kauft oder saniert, kommt um eine Baufinanzierung oft nicht herum.

Weiterlesen »

Baufinanzierung ohne Eigenkapital: Experten geben klaren RatEigenkapital ist bei einer Baufinanzierung immer sinnvoll – aber geht es auch ohne?

Weiterlesen »

Bank oder Kreditvermittler? Finanztester geben wichtigen RatWer eine Immobilie kauft oder saniert, kommt um eine Baufinanzierung oft nicht herum.

Weiterlesen »