Neuen Wohnraum zu schaffen, ist eine der schwierigsten Aufgaben für Kommunalpolitiker. Berlin will das mit der Vergesellschaftung von großen Wohnungsunternehmen versuchen. Die Stadt Nürnberg wählt einen anderen Weg: Sie setzt auf das Baugebot.

Ein sonniger, aber kalter Vormittag in der Siedlung Röthenbach Ost im Südwesten von Nürnberg. Zwischen den viergeschossigen Wohnblocks aus der Zeit um die Jahrtausendwende mit roten und schwarzen Ziegeldächern herrscht Hochbetrieb.

An der Charkovstraße entsteht ein großer Neubau: 108 Wohnungen, die teilweise öffentlich gefördert sind, mit günstigen Mieten. Im Februar 2028 ist die Fertigstellung geplant. Bis vor kurzem wuchsen hier noch Büsche und Gestrüpp. Baulücken wie diese ärgern Nürnbergs Baubürgermeister Nasser Ahmed .

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Er ist hierhergekommen, um zu zeigen, mit welchen Mitteln die Stadt Nürnberg dafür sorgt, dass mehr Wohnraum entsteht.

"Wenn es eine Wohnungskrise gibt, dann können Grundstücke nicht einfach leer bleiben", sagt er. "Es gab es über Jahrzehnte eine Baulücke, obwohl es Baurecht gab. " Ein Zustand, den er nicht hinnehmen will, hier nicht und an keiner anderen Stelle im Stadtgebiet. Die städtische Bauverwaltung hat deshalb Gespräche mit der Eigentümerin aufgenommen.

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"Die Verhandlungen waren schwierig", sagt Ahmed. Schließlich musste die Stadt mit dem Baurecht drohen. Denn Kommunen können Grundstückseigentümer nach dem Baugesetzbuch zu Bauen zwingen.

"Eigentum verpflichtet", zitiert der Sozialdemokrat das Grundgesetz. "Und wenn es eine Wohnungskrise gibt, dann muss auch jeder seinen Beitrag leisten. "Die Drohung mit dem sogenannten Baugebot zeigte in der Charkovstraße Wirkung, die Eigentümerin verkaufte. Die Stadt Nürnberg ist dringend auf neuen Wohnraum angewiesen. 2.000 Wohnungen sollten jedes Jahr neu entstehen.

Im vergangenen Jahr hat die Stadt dieses Ziel nicht ganz erreicht – sie blieb um einige hundert hinter dem Plan zurück. , wie sie gerade in Berlin diskutiert wird, setzt Bürgermeister Ahmed auf das Baugebot. Im Jahr 2022 hat der Stadtrat beschlossen, dass die Bauverwaltung deshalb auch vor Gericht ziehen darf.

"Dieses scharfe Schwert mussten wir noch nie einsetzen, weil wir auf Dialog setzen und die Eigentümerinnen und Eigentümer in den meisten Fällen auch eingelenkt haben. "In etwa 40 Fällen hat die Stadt Nürnberg bisher mit dem Baugebot gedroht. Sie setzt den Eigentümern eine Frist von zwei Jahren, in der sie einen Bauantrag stellen müssen. Oder sie verkaufen das Grundstück.

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Mit Erfolg: 300 neue Wohnungen wurden so auf den Weg gebracht. Allerdings gibt es auch Ausnahmen vom Baugebot. Etwa wenn der Eigentümer das Grundstück für nahe Verwandte aufheben will oder wenn eine Bebauung wirtschaftlich nicht zumutbar ist. Voraussetzung für das Baugebot ist ein Bauflächenkataster.

Das haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Bauverwaltung in den vergangenen Jahren anhand von Bebauungsplänen und Luftbildern erstellt. Damit gehen sie auf Lückensuche. Der Nürnberger Weg, mit dem Baugebot gegen die Wohnungskrise zu kämpfen, wird inzwischen bundesweit beobachtet. Denn solche Baugebote könnte jede Kommune erlassen, sagt Ahmed.

"Da ist das Baugesetz sehr klar und wir als Stadt Nürnberg sind eine der wenigen Städte, die sich darauf berufen. " Zurück in die Siedlung Röthenbach Ost. Dort gibt es weitere Baulücken, große und etwas kleinere. Die Verhandlungen mit den Eigentümern der Grundstücke laufen – und demnächst könnten sich vielleicht auch hier, rund zweihundert Meter Luftlinie von der Baustelle in der Charkovstraße entfernt, die Kräne drehen.

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