Ratgeber zum Kauf von Grundstücken ohne Infrastruktur. Fachanwalt Henning J. Bahr erklärt Bauplanungsrecht, Bauordnungsrecht und Kosten für Erschließung.

Der Erwerb eines Grundstückes am Ortsrand, das über keine direkten Anschlüsse für Straßen, Kanalisation oder Strom verfügt, birgt erhebliche rechtliche und finanzielle Risiken. Fachanwalt Henning J. Bahr warnt davor, solche Flächen als automatisch bezugsfertiges Bauland zu missverstehen. Die bloße Tatsache des Kaufs wandelt die Wiese nicht in Baugrund um, sondern stellt den Käufer vor die zentrale Frage, ob an diesem Standort überhaupt eine Bebauung gesetzlich zulässig ist.

Unterscheidung Bauplanungs- und Bauordnungsrecht

Der Jurist Henning J. Bahr weist darauf hin, dass zwei unterschiedliche Rechtsbereiche geprüft werden müssen, bevor Bauaktivitäten starten können. Das Bauplanungsrecht definiert den Rahmen, ob und in welchem Umfang auf einem bestimmten Areal gebaut werden darf. Es legt also die grundsätzliche Nutzbarkeit fest. Im Gegensatz dazu regelt das Bauordnungsrecht die technischen und verfahrenstechnischen Anforderungen. Dazu zählen Vorgaben zur Statik, zum Brandschutz sowie die notwendigen Genehmigungsverfahren.

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Wichtig ist dabei, dass diese Regeln nicht bundesweit einheitlich sind. Sie unterscheiden sich je nach Bundesland, was eine pauschale Beratung erschwert. Die konkrete Lage des Grundstücks ist ein weiterer entscheidender Faktor. Existiert für das Areal ein Bebauungsplan, legt dieser oft sehr genau fest, welche Haustypen erlaubt sind und welche Flächenpartien bebaut werden dürfen. Ohne einen solchen verbindlichen Plan muss geprüft werden, ob das Grundstück zum sogenannten Innenbereich gehört. In diesem Fall muss sich ein neuer Baukörper zwingend in die vorhandene bauliche Umgebung einfügen.

Einschränkungen im Außenbereich und Erschließung

Außenbereichsflächen verhalten sich rechtlich anders als solche im Innenbereich. Außenbereich umfasst Gebiete außerhalb zusammenhängend bebauter Ortsteile. Dort gilt grundsätzlich der Grundsatz, dass Flächen frei bleiben sollen. Aus diesem Grund sind neue Wohnhäuser auf einer leeren Wiese nur in großen Ausnahmefällen zulässig. Bessere Chancen auf eine Baugenehmigung haben hier Vorhaben, die der Landwirtschaft oder der Energieversorgung dienen. Der einfache Wunsch nach einem Einfamilienhaus stößt hier oft auf rechtliche Hürden.

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Selbst wenn die bauplanungsrechtlichen und baurechtlichen Hürden genommen sind, muss die technische Erschließung gesichert sein. Eine solche Erschließung beinhaltet insbesondere einen öffentlichen Zugangsweg sowie die Versorgung mit Energie, Frischwasser und Abwasser. Diese Infrastruktur muss nicht zwangsläufig vom Käufer selbst erstellt werden, aber die Finanzierung ist ein kritischer Punkt. Die Kosten für diese Maßnahmen landen letztlich meist zumindest teilweise beim Eigentümer des Grundstücks. Bei Straßen und Wegen kann die Gemeinde über Erschließungsbeiträge bis zu neunzig Prozent der Kosten auf den Eigentümer umlegen.

Höhe der Planungs- und Genehmigungsgebühren

Neben den infrastrukturellen Kosten fallen erhebliche Ausgaben für Planung und behördliche Genehmigung an. Laut Fachanwalt Henning J. Bahr sollten Bauherren für diese Positionen insgesamt mit Beträgen im vier- bis niedrigen fünfstelligen Euro-Bereich rechnen. Diese Summen sind oft unterschätzt und können bei unzureichender Budgetplanung zu finanziellen Engpässen führen. Die Kosten variieren je nach Komplexität des Projekts und den individuellen Anforderungen der Bauaufsichtsbehörden vor Ort.

Ein konkretes Beispiel liefert die Honorierung für Architekten oder Ingenieure. Diese liegen häufig zwischen zweitausend und fünftausend Euro. Dieser Betrag deckt meist nur die grundlegenden Planungsleistungen ab und kann bei aufwendigeren Entwürfen deutlich steigen. Zusätzlich kommt die Genehmigungsgebühr hinzu. Diese beträgt oft etwa fünfzehn bis ein Prozent der gesamten Bausumme. Wer diese variablen Kosten einkalkuliert, kann das Risiko eines gescheiterten Bauvorhabens aufgrund finanzieller Unklarheiten minimieren.