Wer Bauland erwirbt, riskiert hohe Kosten für Infrastruktur und Planung. Fachanwalt Henning J. Bahr erklärt die rechtlichen Unterschiede und Kostenfallen für Käufer.

Der Erwerb von Grundstücken am Ortsrand stellt potenzielle Bauherren vor komplexe rechtliche und finanzielle Herausforderungen. Oft wird ein unbebautes Grundstück ohne Straßen-, Kanal- oder Stromanschluss als träumendes Investitionsobjekt beworben. Die Realität sieht jedoch anders aus, da aus einem solchen Areal nicht automatisch wertvolles Bauland entsteht. Entscheidend für den Erfolg eines Bauvorhabens ist primär die Frage, ob an der spezifischen Lage überhaupt eine Bebauung geduldet wird. Zudem können die erforderlichen Erschließungskosten ein enormes finanzielles Risiko darstellen, das von vielen Käufern unterschätzt wird.

Unterschiede im Bauplanungs- und Bauordnungsrecht

Der Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht Henning J. Bahr verdeutlicht, dass zwei unterschiedliche Rechtsbereiche den Bauvorgang steuern. Das Bauplanungsrecht bestimmt maßgeblich, ob und in welchem Umfang auf einem bestimmten Grundstück gebaut werden darf. Es legt die grundlegenden planerischen Rahmenbedingungen fest. Demgegenüber regelt das Bauordnungsrecht konkrete technische und verfahrenstechnische Vorgaben. Dazu zählen unter anderem Anforderungen an die Statik des Gebäudes, Vorschriften zum Brandschutz sowie die Abläufe der Genehmigungsverfahren. Diese Regelungen können sich dabei von Bundesland zu Bundesland unterscheiden.

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Relevanz des Bebauungsplans für die Lage

Die geografische Position und die bestehenden Planungen vor Ort spielen eine entscheidende Rolle. Existiert für das betreffende Grundstück ein gültiger Bebauungsplan, so legt dieser in der Regel sehr detailliert fest, welche Haustypen erlaubt sind und welche Flächen konkret bebaut werden dürfen. Fehlt ein solcher Plan, kann das Grundstück dennoch als sogenannter Innenbereich klassifiziert werden. In diesem Fall muss sich ein neuer Neubau zwingend in die vorhandene bauliche Umgebung einfügen. Die Integration in das bestehende Stadtbild ist also auch ohne detaillierten Plan oft notwendig.

Einschränkungen im Außenbereich und Ausnahmen

Innhalb des Außenbereichs, also außerhalb zusammenhängend bebauter Ortsteile, gelten deutlich strengere Voraussetzungen. Dort sollen die Flächen grundsätzlich frei von Bebauung bleiben, um die Landschaft zu schützen. Neue Wohnhäuser auf einer leeren Wiese sind daher in den meisten Fällen nicht zulässig. Eine Genehmigung ist nur in großen Ausnahmefällen möglich. Bessere Chancen auf eine Bebaubarkeit haben hingegen bestimmte Vorhaben, die der Landwirtschaft oder der Energieversorgung dienen. Diese Sektoren genießen oft spezielle Privilegien im Bauplanungsrecht.

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Finanzielle Lasten durch Erschließungsbeiträge

Selbst wenn die rechtlichen Hürden der Baugenehmigung genommen sind, muss die technische Erschließung gesichert sein. Dazu gehören insbesondere ein öffentlicher Zugangsweg sowie die Versorgung mit Energie, Frischwasser und Abwasser. Die Kosten für diese Infrastrukturmaßnahmen landen letztlich meist zumindest teilweise beim Eigentümer des Grundstücks. Bei Straßen und Wegen kann die Gemeinde über sogenannte Erschließungsbeiträge bis zu 90 Prozent der tatsächlichen Kosten auf die Eigentümer umlegen. Diese Summen können schnell sehr hoch werden und das Budget sprengen.

Realistische Kalkulation für Planungsgebühren

Neben den Infrastrukturkosten fallen auch Ausgaben für die Planung und Genehmigung an. Laut Henning J. Bahr sollten Bauherren für diese Positionen insgesamt mit Beträgen im vier- bis niedrigen fünfstelligen Eurobereich rechnen. Die Kosten für Architekten- oder Ingenieurleistungen liegen häufig zwischen 2000 und 5000 Euro. Die behördliche Genehmigungsgebühr beträgt oft etwa 0,5 bis 1 Prozent der gesamten Bausumme. Eine sorgfältige Vorkalkulation ist daher unerlässlich, um unerwartete finanzielle Engpässe zu vermeiden.