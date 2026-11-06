Baum-Vandalismus in Potsdam: Zwei Ahornbäume in der Waldstadt zersägt

Unbekannte haben in der Potsdamer Waldstadt zwei junge Ahornbäume zersägt. Die Stadt verurteilt den Vandalismus und prüft eine Anzeige. Die Schäden belaufen sich auf 5000 Euro.

Die Stadt Potsdam reagierte am Freitag nach einer Anzeige von Vandalismus in der Waldstadt. Unbekannte Täter haben in der Saarmunder Straße zwei junge Ahornbäume durchgesägt. Diese Bäume befinden sich auf dem Straßenabschnitt zwischen Am Moosfenn und Zum Teufelssee. Die Stadt Potsdam bestätigte die Tat gegenüber der Potsdamer Neuesten Nachrichten.

Herkunft und Pflege der geschädigten Bäume

Stadtsprecherin Christine Homann erklärte, dass die betroffenen Bäume erst im vergangenen Winter gepflanzt wurden. Die Stadt Potsdam erfuhr vom Vorfall durch einen Bürgerhinweis. Jeder der beiden Bäume verursachte Kosten von rund 2500 Euro für die Pflanzung. Die Gesamtschadenshöhe bezifferte Homann auf 5000 Euro. Die Stadt Potsdam prüft derzeit, den Vorfall zur Anzeige zu bringen.

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Ökologische Bedeutung und Schäden am Stadtklima

Christine Homann verurteilte den Vandalismus scharf. Bäume spenden Schatten und kühlen die Umgebung. Sie verbessern die Luftqualität und dämpfen Lärm. Dies erhöht die Lebensqualität für Menschen. Gleichzeitig bieten sie Tieren einen Lebensraum. Die Schädigung schadet also dem Menschen, den Tieren und dem Klima.

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Sensibilisierung und Zustand des Baumbestands

Im Vorfeld der Neupflanzungen suchte die Stadt Kontakt zur Hausverwaltung. Ziel war die Sensibilisierung von Anwohnenden und Hausmeistern. Die zierlichen Stämme der Gewächse waren mit einem Weißanstrich versehen. Dieser Schutz dient der Vorbeugung von Schäden durch Sonneneinstrahlung. Mittlerweile benötigt jeder fünfte Baum im städtischen Bestand gesonderte Pflegemaßnahmen.

Zukünftige Herausforderungen für die Stadtverwaltung

Auch die Zahl der Fällungen steigt aktuell an. Die Stadt Potsdam kommt mit dem Nachpflanzen nicht hinterher. Weitere vergleichbare Vorfälle sind der Stadt derzeit nicht bekannt. Der Vorfall in der Saarmunder Straße stellt einen isolierten Akt der Zerstörung dar. Die Verwaltung appelliert an die Bürger, das Stadtklima zu schützen.