Nach einem Zusammenschluss mit Toom käme Obi auf mehr als doppelt so viele Kunden wie der nächste Wettbewerber. In vielen Städten könnte das Kartellamt den Zusammenschluss untersagen.

41,5 Prozent aller Baumarktbesuche fallen in Deutschland auf Obi oder Toom, Bauhaus kommt auf 18,7 Prozent. In 75 Gebieten überschreiten Obi und Toom zusammen einen Besucheranteil von 56,1 Prozent und dominieren den Markt.

Kartellrechtsexperten schlagen vor, dass in Gebieten mit großen Überschneidungen einzelne Märkte an Wettbewerber gehen könnten. Insgesamt ließe sich eine Fusion so legitimieren.und Toom muss wohl mit deutlichen Auflagen des Kartellamts rechnen. Zahlen des Marktforschungsunternehmens Accurat, die dem Handelsblatt vorliegen, zeigen eine klare Dominanz der beiden Händler in vielen Städten. Nach Accurat entfielen im November dieses Jahres bundesweit 41,5 Prozent der Besucherzahlen in Baumärkten auf Obi und Toom.

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Die Nummer zwei im Markt, die Kette, kam danach nur auf 18,7 Prozent. Damit wäre Obi nach einem Zusammenschluss mit Toom mehr als doppelt so stark wie jeder Wettbewerber. In einzelnen Regionen ist die Dominanz sogar noch deutlicher.planen, ihre Baumarktketten unter der Marke Obi zusammenzulegen. Rewe bringt seine knapp 300 Märkte in das gemeinsame Unternehmen ein.