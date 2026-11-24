Nach einer Drogentherapie bei einer AWO-Klinik erschafft eine 45-Jährige den „Legauer Wald des Neubeginns“. Wie sie das organisierte und was sie dazu antrieb.

Bäume statt Kokain: Eine ehemalige Patientin lässt aus Dank 2010 Bäume nahe Latzenhausen pflanzen Nach einer Drogentherapie bei einer AWO -Klinik erschafft eine 45-Jährige den „ Legau er Wald des Neubeginn s“.

Wie sie das organisierte und was sie dazu antrieb. Mehr als 2000 Bäume bilden den „Wald des Neubeginns“ in Latzenhausen. Mitarbeitende und Patientinnen der AWO Fachklinik Legau, darunter auch der Therapeutische Leiter Thomas Richter , halfen beim Pflanzen. Mehr als 2000 Bäume bilden den „Wald des Neubeginns“ in Latzenhausen.

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Mitarbeitende und Patientinnen der AWO Fachklinik Legau, darunter auch der Therapeutische Leiter Thomas Richter , halfen beim Pflanzen.. Eine ehemalige Patientin der Arbeiterwohlfahrt Fachklinik für suchtmittelabhängige Frauen in Legau im Allgäu sammelte über einen privaten Spendenaufruf insgesamt 10.000 Euro.einen Wald bilden, der den Namen „Legauer Wald des Neubeginns“ erhält. Er soll ein Dankeschön an die Legauer Klinik und das Team dort sein: „Ich wollte etwas zurückgeben.

Die Klinik und die Menschen dort haben mich auf einem wichtigen Weg begleitet. Die Bäume stehen für mich für einen Neuanfang und als Symbol für all die Frauen in der Klinik, die durch die Unterstützung der Menschen vor Ort Halt, Wachstum und neue Wurzeln finden oder bereits gefunden haben“, sagt die ehemalige Patientin. Für die Baumpflanzaktion vor Ort reiste sie extra aus dem Allgäu an, um zu helfen. , beteiligte sich mit aktuellen Patientinnen und Mitarbeitenden an der Pflanzaktion.

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Die Fläche, die mit der „Aktion Baum“ in einen neuen Wald verwandelt wird, beträgt insgesamt rund 0,3 Hektar. Darauf stehen nun Stieleichen, Hainbuchen, Elsbeeren und weitere standortgerechte Baumarten, die zu einem klimaresistenten Mischwald heranwachsen sollen.

„Der neue Wald macht sichtbar, was Suchtrehabilitation bewirken kann: Veränderung, neue Lebensperspektiven und die Möglichkeit, selbst wieder etwas zu bewegen. Wer Bäume pflanzt, glaubt wieder an die Zukunft“, sagt Thomas Richter, therapeutischer Leiter der AWO Fachklinik Legau. Die Aktion sei damit nicht nur ein Beitrag zu Nachhaltigkeit und Klimaschutz, sondern eine Anerkennung für die Arbeit der Arbeiterwohlfahrt.