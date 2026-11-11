Bäume von Speicherknappheit: Laptop‑Preise steigen bis Weihnachten

Durch knappe Speicherchips steigen Laptop‑ Preise bis Weihnachten um bis zu 41 % - Verbraucher können durch frühzeitige Suche und Preisvergleiche Geld sparen.

Der alte Laptop braucht ewig zum Hochfahren und friert beim Videoanruf ein. Deshalb plant ein Kunde, zum Weihnachtsfest ein neues Gerät zu kaufen. Allerdings hat sich die Preisstruktur geändert, weil die Nachfrage nach Speicherchips das Angebot dramatisch reduziert hat. Der Preis des Wunschmodells liegt nun deutlich über dem ursprünglich geplanten Budget.

Preisstufe in der Elektronikgeschäft

Der Marktforscher NIQ kann dem Trend Rechnung tragen: Im Vergleich zum Vorjahr sind Laptops und Desktop‑PCs im Endquartal um 20 % teurer. Bei Desktop‑PCs stieg der Aufschlag sogar um 41 %. GraphicsCards konnten im Schnitt bis zum Doppelte der Kosten erreichen und verteilten die Kostensteigerung auf Asus- und HP‑Marken. Dieser Trend liegt auch für Speicherchips, wobei ein durchschnittlicher Arbeitsspeicher von vier bis fünf Gigabyte im vierten Quartal zwischen 10 % und 15 % teurer war als im vorherigen Quartal.

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Folge für Hersteller und Endverbraucher

Die höheren Einkaufskosten treiben die Hersteller an, die Preiserhöhung an die Kunden weiterzugeben. Dieser Anstieg trifft nicht nur Laptops und Desktop‑PCs, sondern auch Tablets, Smartphones, elektronisches Spielzeug und smarte Heimgeräte. Nicht selten beginnen Preissteigerungen bereits in den Black Week-Aktionen und fügen sich mit Fly‑throughs bis zum Cyber Monday am 30. November an.

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Prävention: Wie man Preispassen vermeidet

Verbraucher, die bis Weihnachten warten, stoßen in der Regel auf darüber hinaus gehende Kosten. Ein lösungsorientierter Ansatz ist, im Vorfeld Modelle zu vergleichen, die entsprechende Modellnummer nützlich wird. Durch die Berücksichtigung von Versand- und Steuernerechenungen wird ersichtlich, ob das Produkt tatsächlich binnen des Budgets liegt. Oft lohnt sich auch ein Blick hinter die Verbraucherpreise, da Hersteller ihre Preisempfehlung (RRP) erhöhe können. Dort können Sonderangebote in der Black Week führen zu einer Ersparnis von bis zu 30 % gegenüber den regulären Preisen.

Falls der Gesamtpreis das Budget übersteigt, kann ein Blick auf das Vorjahresmodell helfen. Vorjahresmodelle bieten oft genügend Leistung, das Surfen, E‑Mail- und Normalprogrammieren kann von einem Standard‑Laptop problemlos bewältigt werden.