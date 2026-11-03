Baumentscheid: Streit um Umsetzung und Personal für Münchner Bäume

Ein Jahr nach dem Volksentscheid kritisiert die Initiative Baumentscheid die langsame Umsetzung in München. Staatssekretär Kraus warnt vor unrealistischen Fristen und fordert mehr Ressourcen.

Am Dienstag fand in München ein Pressetermin statt, bei dem Thomas Strößenreuther als Initiator und Vorstand der Bürgerinitiative Baumentscheid e.V. die aktuelle Lage zur Umsetzung des Klimaschutzgesetzes beleuchtete. Die Initiative argumentiert, dass für die geplante massenhafte Bepflanzung der Stadt mindestens zwanzig bis dreißig festangestellte Mitarbeiter notwendig seien. Strößenreuther betonte dabei deutlich, dass solche umfangreichen Aufgaben nicht mit einer halben Praktikantenstelle bewältigt werden können.

Kritik an fehlendem Umsetzungsplan

Der erste Jahrestag des am dritten November zweitausendfünfundzwanzig verabschiedeten Gesetzes dient laut Strößenreuther eigentlich als Anlass zur Feier. Hätte die Politik den Gesetzentwurf der Initiative nicht übernommen, wäre parallel zu den Wahlen im September ein direkter Volksentscheid erfolgt. Dennoch bleibt die Kritik der Initiatoren scharf, da weiterhin kein vollumfängliches Umsetzungsprojekt existiert. Laut Gesetz sollen darin Entscheidungsgrundlagen, Zuständigkeiten und Ressourcenkalkulationen definiert sein, was jedoch bisher fehlt.

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Strößenreuther nannte die veröffentlichten Informationen dazu relativ spärlich. Der zuständige Umweltstaatssekretär Andreas Kraus von der CSU hält hingegen manche gesetzlichen Fristen für schlicht nicht umsetzbar. Er bezeichnete das Gesetz als sehr technisch und verwies darauf, dass starre Zeitvorgaben kaum eingehalten werden könnten. Besonders die Einsetzung des notwendigen Aufbaustabs habe länger gedauert als geplant.

Verzögerungen bei Hitzevierteln und Parkplätzen

Einer der kritischen Punkte ist die Ausweisung von Hitzevierteln, die eigentlich ein Jahr nach Inkrafttreten, also zum zweiundzwanzigsten November, abgeschlossen sein sollte. Auch hier kommt es zu Verzögerungen in der Verwaltung. Kraus gab an, dass eine Novelle des Klimaanpassungsgesetzes in der kommenden Legislaturperiode möglich sei. Eine ursprünglich im Februar angekündigte Änderung ist offenbar nicht mehr im Fokus der Planung.

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Stattdessen soll die Verwaltung interne Strukturen anpassen, wie bereits mit der Schaffung einer zuständigen Stabsstelle geschehen. Für personelle Verstärkung wurden Kapazitäten intern neu verteilt. Kraus kündigte eine massive Veränderung des öffentlichen Raumes an und erklärte, dass die gesamte Stadt umgegraben werden müsse. Die neuen Bäume sollen vorrangig auf dem Unterstreifen zwischen Straße und Gehweg gepflanzt werden.

Streit über Machbarkeit und Strategie

Die Anzahl der geplanten neuen Bäume variiert je nach Schätzung zwischen zweihundertvierzigtausend und sechshunderttausend Exemplaren. Schon jetzt steht fest, dass der öffentliche Raum neu aufgeteilt wird und Parkplätze wegfallen werden müssen. Auf die Möglichkeit einer Novelle angesprochen, zeigte sich Strößenreuther empört. Er warf der Senatsverwaltung vor, Gesprächsangebote in der Vergangenheit nicht angenommen und die Umsetzung gebremst zu haben.

Für ihn sei es mehr als Vorsatz, im Nachhinein zu behaupten, das Gesetz sei so nicht umsetzbar. Kraus setzt stattdessen auf einen Mix aus verschiedenen Instrumenten, da Bäume allein kein Allheilmittel seien. Zwar seien Investitionen in Bäume langfristig günstiger als andere Maßnahmen, doch bräuchten sie zwanzig bis dreißig Jahre, bis ihre kühlende Wirkung vollständig entfaltet werde.

Zukunftsplanung und Fachkongress

In der Zwischenzeit seien weitere Maßnahmen wie grüne Fassaden oder Dächer erforderlich. Das Hauptziel bleibe die Senkung der Durchschnittstemperatur in der Stadt, wofür alle Akteure eingebunden werden müssten. Ein Fachkongress zum Thema Klimaanpassung erwartet rund zweihundert Gäste, darunter Experten aus Vilnius und Mailand. Die Initiatoren des Volksentscheids werden dieser Veranstaltung jedoch fernbleiben.

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Strößenreuther bezeichnete die Konferenz als lustige Veranstaltung mit einem kleinen Markt der Möglichkeiten, da dort nur Input zu Themen gegeben werde, die längst im Gesetz enthalten seien. Ein Sondierungspapier zum Hitzeschutz spielt auch in den Koalitionsverhandlungen eine Rolle. Kraus sieht vor allem den nächsten Haushaltsgesetzgeber in der Pflicht, Vorsorge für den Haushalt ab zweitausendachtundzwanzig zu schaffen.