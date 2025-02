Baumfällauftritt endet in Oberbayern mit Schwerverletzten

Bei Baumfällarbeiten in der Nähe von Langenbach, Landkreis Freising, ist ein Mann schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich, als ein Baum in unerwarteter Richtung fiel und den 27-Jährigen traf. Sein Freund konnte ihn befreien und reanimieren.

In Oberbayern ist bei Baumfällarbeiten ein Mann schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich am Samstag auf einem Feldweg neben Bahngleisen in der Nähe von Langenbach . Zwei Freunde, ein 27- und ein 30-Jähriger, schnitten einen Baum an. Mit einer Seilwinde brachten sie den Baum zum Kippen, doch der Baum fiel in eine andere Richtung als erwartet und traf den 27-Jährigen. Der 30-Jährige musste mit einer Motorsäge ein Stück Stamm wegschneiden, um seinen Freund zu befreien.

Anschließend reanimierte er den Verletzten. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann in ein Krankenhaus. Sein Zustand wird weiterhin als kritisch eingestuft, er schwebt aber nicht mehr in akuter Lebensgefahr, teilte die Polizei mit.





