Christoph Baumgartner, ein Leistungsträger des österreichischen Fußballteams, arbeitet wieder an seinem Comeback nach einer schweren Muskelverletzung. Er absolviert Trainings in den USA und bekommt einen Nebenjob als Rangnick-Flüsterer.

Leipzig-Star Christoph Baumgartner hat keine Lust mehr auf Mitleid. Der Österreich er arbeitet nach einer schweren Muskelverletzung wieder an seinem Comeback . Um trotzdem bei seinen Auswahl-Kollegen zu sein, absolviert Baumgartner Trainings in den USA .

Dabei bekommt er auch einen Nebenjob als Rangnick-Flüsterer. Baumgartner wird vom Trainerteam signalisiert, dass er Sachen weitergeben kann, und erklärt, dass er genau weiß, wie das Team spielt und was es stark macht. Ob Baumgartner zum Gruppenauftakt gegen Jordanien auf der Trainerbank sitzt oder auf der Tribüne Platz nimmt, ist noch offen. Der verletzte Leistungsträger ist jetzt gleichzeitig einer der größten Fans.

Baumgartner betont, dass er in den besten Händen ist und alles tun wird, um so schnell wie möglich fit zu werden. Er kann trotzdem seinen Traum leben, auch wenn es anders ist





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