Baumgartner kehrt bei Leipzig-Clash zurück, aber DFB-Club verliert gegen City

Christoph Baumgartner feiert Comeback bei RB Leipzig, doch das Team verliert gegen Manchester City. Die Roten brauchen dringend Punkte für die K.O.-Runde.

Christoph Baumgartner, der österreichische Nationalspieler von RB Leipzig, kehrte am Mittwochabend in der Champions League auf die Bühne zurück. Nach seiner schweren Oberschenkelverletzung stand der 27-jährige Mittelfeldspieler direkt in der Startelf des DFB-Clubs, als es im europäischen Prestigewettbewerb gegen Manchester City ging. Das Team von Trainer Jesse Marsch trat mit dem klaren Ziel an, die eigene Position in der Gruppe zu festigen.

Star-Auswechslung nach 57 Minuten

Christoph Baumgartner absolvierte sein erwünschtes Comeback fast vollständig. Nach 57 Spielminuten verließ er den Platz wie vom Trainerteam vorab geplant. Diese taktische Entscheidung sorgte für Frustration bei der österreichischen Kraft. Er sah sich selbst und das Kollektiv kritisch, da man trotz guter Phasen am Ende leer ausging.

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Pointless victory for Manchester City

Die Bilanz der Partie steht klar zu Buche: Leipzig verliert und hat somit keine Punkte mit nach Hause genommen. Das Ergebnis ist für die Leipziger extrem bitter. Baumgartner wies darauf hin, dass man sich nichts von der guten Darbietung kaufen kann, wenn man mit null Punkten dasteht. Diese Tatsache offenbart eine Schwäche, die bereits in Madrid auffiel.

Notwendige Punkte für die K.O.-Phase

RB Leipzig liegt derzeit in der Vorrunde der Champions League mit drei Punkten auf Tabellenrang 29. Die Lage ist ernst, da der Verein um das Weiterkommen in die K.o.-Phase zittern muss. Christoph Baumgartner betonte, dass es weiter schwierig bleiben wird. Man sei zwar dran, aber das reiche am Ende nicht. Man müsse einfach Punkte holen.

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Rechnung für das Weiterkommen

Ungefähr zehn Zähler sind für den Einzug in die K.-o.-Phase nötig, wie Christoph Baumgartner weiß. Er ist davon überzeugt, dass die Qualität vorhanden ist, um noch genug Punkte zu sammeln. Allerdings seien die Spieler nicht dumm und könnten auch rechnen. Viel könne man sich nicht mehr erlauben. Die Anforderungen an die folgenden Auftritte sind somit hoch.

Verbleibende vier Spiele im Überblick

Vier Spiele stehen noch aus, um die Qualifikation zu erreichen. RB Leipzig muss zu Hause gegen Lens und Donezk antreten. Hinzu kommen Auswärtsspiele bei Manchester United und Feyenoord Rotterdam. Diese vier Partien werden entscheidend sein. Nur konstante Leistung wird die Chance auf den Einzug in die nächste Runde bewahren.