Baustellen-Update Potsdam: Entlastung in Zeppelinstraße und neue Sperrungen

Autofahrer in Potsdam erfahren am 20. November Entlastung in der Zeppelinstraße. Neue Sperrungen in Golm und Eiche sowie Fußweg-Sanierung ab Montag. Details zu den Verkehrsbedingungen.

Autofahrern in Potsdam bringt die kommende Woche spürbare Entlastung im Straßenverkehr. In der Zeppelinstraße verschwindet am Freitag, dem 20. November, nach etwa zwei Wochen die Baustelle in Höhe der Straße Am Bogen. Diese Maßnahme wird von den Betroffenen vor Ort mit Erleichterung aufgenommen, da die Verkehrsverhältnisse dort oft zu Staus führten. Die stadtauswärts gerichtete Fahrtrichtung stand aufgrund von Schachtarbeiten in der Vergangenheit nur mit einem einzigen Fahrstreifen zur Verfügung. Jetzt öffnet sich die Kapazität wieder, was den Pendleralltag in diesem Abschnitt verbessert.

Verfügbarkeit der Zeppelinstraße steigt

Während sich die Situation in der Zeppelinstraße am Freitag entspannt, gilt es, bestimmte Einschränkungen zu beachten. Die halbseitige Sperrung zwischen Schafgraben und Kastanienallee bleibt bestehen und dauert noch bis zum Jahresende an. Für die weitere Planung ist es wichtig zu wissen, dass die großen Baustellen in der Potsdamer Chaussee sowie in der Rudolf-Breitscheid-Straße unverändert ihren Lauf nehmen. Die Sperrungen in der Potsdamer Chaussee bzw. Bundesstraße 2 bestehen bis Ende April 2028. Ebenso gilt für die Rudolf-Breitscheid-Straße eine Baustelle, die bis zum 31. März 2027 andauern wird. In der Rubenstraße wird bis zum 27. November eine Vollsperrung aufrechterhalten, was für Umleitungen sorgen wird.

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Weitreichende Sperrungen in Golm und Eiche

In Golm beginnt am Dienstag eine neue Maßnahme zur Vollendung des Ringschlusses der Gasleitung. Die Reiherbergstraße wird zwischen Karl-Liebknecht-Straße und Am Urnenfeld halbseitig gesperrt. Dieser Zustand wird bis Ende Januar 2027 anhalten. Der Verkehr in diesem Bereich wird per Ampel geregelt, was Geduld und Vorsicht der Fahrer erfordert. Zudem trifft es die Roßkastanienstraße in Eiche, wo am Dienstag und Mittwoch zwischen Wildbirnenweg und Eichenring jeweils von 9 bis 15 Uhr gesperrt wird. Fußgänger werden an der Baustelle vorbeigeleitet, um die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten.

Positive Meldungen aus dem Norden der Stadt

Für die Bewohner und Pendler im Norden der Stadt gibt es gute Nachrichten. Ebenfalls am Freitag wird die Vollsperrung der Landesstraße 92, auch bekannt als Paretzer Straße, zwischen dem Ortseingang Uetz und der B273 aufgehoben. Diese Maßnahme erleichtert den Anschluss an das überregionale Straßennetz. Auch die Vollsperrung im Wieselkiez, direkt an der Ecke Otterkiez, endet am Freitag. Die Entlastung setzt sich bereits am Montag fort, wenn die Vollsperrung in der Bruno-H.-Bürgel-Straße nach rund einer Woche aufgehoben wird. Somit wird der morgendliche und abendliche Berufsverkehr in diesem Stadtteil wieder flüssiger.

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Ende der Sperrung in der Lennéstraße

Einen weiteren positiven Beitrag zur Verkehrserleichterung leistet die Lennéstraße. Am Freitag endet dort die Vollsperrung zwischen Sellostraße und Köhlerplatz. Dies ermöglicht eine direkte Durchfahrt in diesem Bereich, der bisher stark beeinträchtigt war. Die Kombination aus diesen aufgehobenen Sperrungen und den noch bestehenden Maßnahmen erfordert jedoch eine genaue Beobachtung der aktuellen Verkehrslage. Autofahrer sollten sich auf den Freitag und den Montag vorbereiten, da sich die Routen durch die Aufhebungen der Sperren stark ändern werden. Die Stadt Potsdam hat diese Maßnahmen koordiniert, um die Belastung für die Bewohner so gering wie möglich zu halten.

Fußgänger-Sanierung in der Paetowstraße

Nicht nur der Autoverkehr, auch Fußgänger müssen mit Einschränkungen rechnen. Der Fußweg zwischen Paetowstraße und Templiner Straße wird ab Montag für eine Sanierung rund vier Wochen lang gesperrt. Diese Sperrung dauert bis zum 11. Dezember an. Die Sanierungsarbeiten sind notwendig, um die Infrastruktur für die Fußgänger langfristig zu verbessern und sicherer zu gestalten. Betroffene sollten sich alternative Wege überlegen oder mit einer längeren Gehzeit rechnen. Die Koordination zwischen den verschiedenen Baumaßnahmen zeigt, dass die Stadtverwaltung versucht, die Auswirkungen auf die Bevölkerung zu minimieren, auch wenn einzelne Projekte wie die Gasleitung in Golm noch lange andauern werden. Alle genannten Termine und Sperren sind verbindlich zu beachten.