Bauträger-Insolvenzen verdoppeln sich: Risiken für Käufer und neue Rechtslagen in Deutschland

Studie des Bauherren-Schutzbundes zeigt drastischen Anstieg der Bauträger-Insolvenzen bis 2025. Erfahren Sie mehr über die Gefahr für Bauherren, die hohen Schulden und die geforderten Schutzmaßnahmen.

Das Risiko, bei einem Immobilienkauf viel Geld zu verlieren, wenn der Bauunternehmer die Produktion einstellt, ist in den letzten Jahren signifikant gestiegen. Eine aktuelle Analyse des Bauherren-Schutzbund es belegt, dass sich die Anzahl der registrierten Insolvenzen von Bauträgern innerhalb eines dreijährigen Zeitraums mehr als verdoppelt hat. Während im Jahr 2022 noch 141 Fälle dokumentiert wurden, stieg diese Zahl im Jahr 2025 auf insgesamt 309 Insolvenzen an. Dies entspricht einem extremen Anstieg von 119 Prozent, was auf eine zunehmende Instabilität im Baugewerbe hindeutet und Käufer vorsichtiger werden lässt.

Definition und Ablauf von Bauträgergeschäften

Ein Bauträger ist ein Unternehmen, das Wohnhäuser oder Eigentumswohnungen plant, errichtet und diese direkt an private oder gewerbliche Endkunden verkauft. Im Gegensatz zum klassischen Hausbau nach Massivbauweise erfolgt die Finanzierung bei diesen Projekten oft stufenweise. Die Käufer leisten ihre Zahlungen typischerweise abschnittsweise, wobei jeder Zahlungstermin meist an den aktuellen Fortschritt der Bauarbeiten geknüpft ist. Dieses Modell gilt als effizient für den Anbieter, birgt aber erhebliche Risiken für den Käufer.

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Sollte der Bauträger während der Bauphase zahlungsunfähig werden und Insolvenz anmelden, besteht die Gefahr, dass die Immobilie noch längst nicht fertiggestellt ist. Gleichzeitig hat der Erwerber bereits einen großen Teil des Kaufpreises bezahlt. In dieser prekären Situation entstehen für die Betroffenen oft doppelt belastende Kosten. Sie müssen häufig weiterhin die Raten für ihren bereits bestehenden Wohnraum oder die Mietzahlung für das alte Zuhause leisten, obwohl sie bereits in die neue Immobilie investiert haben. Die Finanzierungslücke muss dann anderweitig geschlossen werden, was oft zu massiven finanziellen Engpässen führt.

Anstieg betrifft zunehmend große Unternehmen

Die Studie des Bauherren-Schutzbundes verdeutlicht zudem, dass die Insolvenzgefahr nicht mehr nur kleine Spezialisten betrifft, sondern zunehmend etablierte und großformatige Akteure der Branche. Unter den untersuchten Insolvenzen, für die konkrete Angaben zu den Verbindlichkeiten vorlagen, wiesen im Jahr 2025 rund 14 Prozent der Fälle Schulden in Höhe von mindestens 7,5 Millionen Euro auf. Zum Vergleich: Im Jahr 2022 lagen diese Anteile noch bei etwa fünf Prozent. Dieser Wandel zeigt, dass die wirtschaftlichen Probleme tiefer in den Markt hineinreichen als zuvor angenommen.

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Henkrik Fork-Weigel, der Geschäftsführer des Bauherren-Schutzbundes, warnt vor einer weiteren Verschärfung der Lage. Er betont, dass das Ausmaß drohender Insolvenzen im Baubereich größer ist, als viele Experten bislang eingeschätzt haben. Eine merkliche Entspannung der Marktlage ist nach seiner Einschätzung derzeit nicht absehbar. Diese Position unterstreicht die Dringlichkeit, bestehende Lücken im Verbraucherschutz zu schließen und die Haftungsstrukturen für Bauherren zu festigen, da der Markt aktuell keine automatische Besserung verspricht.

Forderungen nach neuem Verbraucherschutz

Aus Sicht des Bauherren-Schutzbundes sind politische Maßnahmen unerlässlich, um Käufer vor diesen finanziellen Fallstricken zu bewahren. Die Organisation fordert von der Bundesregierung dringend neue gesetzliche Regeln, die das Geld der Bauherren wirksamer absichern. Ein zentrales Anliegen ist es, den Zugriff auf die geleisteten Raten zu regulieren und sicherzustellen, dass diese nur freigegeben werden, wenn die corresponding Bauleistungen auch tatsächlich erbracht wurden. Zudem soll es Käufern erleichtert werden, aus dem Teil ihres Vertrages auszusteigen, der den Bau der Immobilie betrifft, falls sich die Verhältnisse drastisch verschlechtern.

Ob und inwiefern sich durch diese Forderungen tatsächlich gesetzliche Änderungen ergeben werden, ist derzeit noch unklar. Im aktuellen Koalitionsvertrag der Bundesregierung wurde zwar vereinbart, die Einführung eines besseren Schutzes beim Immobilienkauf vor der Insolvenz des Bauträgers zu prüfen. Doch die Umsetzung bleibt offen. Das Bundesjustizministerium bestätigte zwar auf Anfrage, dass derzeit mögliche neue gesetzliche Regelungen untersucht werden, gab jedoch keine Auskunft darüber, wie weit diese Prüfung fortgeschritten ist.

Das Ministerium teilte auch nicht mit, wann mit ersten Ergebnissen oder einer konkreten Gesetzesvorlage zu rechnen ist. Diese Unsicherheit zwingt potenzielle Käufer dazu, besonders wachsamsam zu sein und sich nicht allein auf politische Versprechungen zu verlassen. Die Lücke zwischen der festgestellten Gefahr durch Insolvenzen und dem vorhandenen rechtlichen Schutzrahmen bleibt vorerst bestehen, was die Verantwortung für die eigene Absicherung direkt bei den Immobilieninteressenten liegen lässt.

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Praktische Tipps zur Absicherung beim Kauf

Baurechtsanwalt Marek Schulze rät Bauherren, bereits vor der Unterschrift unter einen Kaufvertrag umfassende Recherchen anzustellen. Es reicht nicht aus, den Namen des Bauträgers einfach in Suchmaschinen einzugeben. Stattdessen sollten potenzielle Käufer gezielt nach Hinweisen auf finanzielle Probleme oder negative Schlagzeilen in den Medien suchen. Solche Vorabinformationen können wertvolle Indizien sein, die auf eine instabile Lage des Unternehmens hindeuten und vor einem riskanten Kauf warnen.

Eine der wichtigsten rechtlichen Sicherungsmaßnahmen ist die Eintragung einer Auflassungsvormerkung im Grundbuch. Diese Eintragung sichert den Anspruch des Käufers auf die spätere Übertragung des Eigentums an der Immobilie. Selbst im Falle einer Insolvenz des Bauträgers bietet die Vormerkung in der Regel einen soliden Schutz, da sie den spezifischen Anspruch des Käufers vor anderen Gläubigern priorisiert. Ohne diesen Eintrag im Grundbuch stehen Käufer im Insolvenzverfahren meist schlechter da.

Bezüglich der Zahlungsraten betont Marek Schulze, dass genaue Kontrollen unabdingbar sind. Zahlungen sollten nur dann getätigt werden, wenn die vertraglich festgelegten Baufortschritte tatsächlich erreicht und dokumentiert wurden. Im Zweifel sollte der Fortschritt der Arbeiten von einem unabhängigen Bausachverständigen überprüft werden, bevor die nächste Rate fließt. Diese strenge Kontrolle hilft, das finanzielle Risiko zu minimieren und sicherzustellen, dass die geleisteten Gelder auch in die reale Substanz des Bauvorhabens fließen.