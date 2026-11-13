Bauunfall in Brooklyn: Acht Tote bei Einsturz eines Nachbargebäudes

Ein Gebäudeeinsturz in Brooklyn kostete acht Menschen das Leben, darunter der Bauarbeiter Gabriel Siguencia. Die Untersuchungen zur Ursache sind im Gange.

Bei einem katastrophalen Gebäudeeinsturz im New Yorker Stadtteil Brooklyn sind am Mittwoch acht Menschen ums Leben gekommen. Zusätzlich erlitten 23 weitere Personen Verletzungen, die teils schwer wiegen. Das Drama ereignete sich, als das dreistöckige Nachbargebäude neben einer Baustelle für ein neues Luxushaus kollabierte. Unter den Opfern befand sich der 22-jährige Gabriel Siguencia, der gerade mit seinen Kollegen das Fundament für das Projekt gelegt hatte und von den herabstürzenden Trümmern erschlagen wurde.

Details zum tödlichen Einsturzmechanismus

Die Wucht der Collapse-Ruckelzucke war so gewaltig, dass sie auch die Außenwand des angrenzenden Nachbargebäudes abriss. Dadurch lagen die Innenräume der Wohnungen schlagartig der Öffentlichkeit preis. In einem Schlafzimmer waren Kleidungsstücke achtlos auf ein Bett geworfen worden, was auf eine hastige Flucht der Bewohner hindeutet. Ein Bewohner, der dem Sender CBS von dem Vorfall berichtete, beschrieb den Moment, als sich die Wand einfach löste und er plötzlich ins Freie blickte, während sein Haus einstürzte. Der Lärm der Bagger, die bereits am Donnerstagmittag Schutt in Container luden, war kaum zu überhören, als die Trümmerberge geräumt wurden.

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Schicksal der Familie Siguencia und Ermittlungen

Am Donnerstagmittag war den Eltern von Gabriel Siguencia, Luis und Maria Ayupa, noch nicht klar, dass ihr Sohn unter den Toten war. Als Luis Siguencia mit Reportern sprach, herrschte Ungewissheit. Nur wenige Stunden später erhielten die Eltern die schreckliche Bestätigung. Die Mutter brach in Tränen aus und ihre durchdringenden Schreie voller Schmerz erfüllten die Umgebung. Ihr Ex-Mann, Gabriels Vater, ringt mit den Worten und sagte unter Tränen, dass sein Sohn immer nur an seine Familie, seinen Sohn und seine Frau dachte und sie nachholen wollte. Die Behörden haben in einem YMCA-Zentrum, das zwei Blocks entfernt liegt, eine provisorische Hilfsstelle eingerichtet.

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Schwere Vorwürfe durch Anwohner und Aktivismus

Viele Anwohner des Viertels Little Haiti machen einen möglichen Bauskandal für den tödlichen Einsturz verantwortlich. James Williams, der im Deli gegenüber arbeitet, sagte zu BILD, dass hier nicht richtig gearbeitet wurde. Er kritisierte, dass diese Gebäude in aller Eile hochgezogen würden. Bereits im Frühjahr hatten New Yorker Aufsichtsbehörden einen Baustopp angeordnet. Ob die Bauarbeiten direkt zum Einsturz führten, ist der zentrale Fokus der laufenden Ermittlungen. Die Stimmung im Viertel schlägt nach dem Schock zunehmend in Zorn um, da sich die Bürger über die rasant voranschreitende Gentrifizierung ihrer Nachbarschaft aufgeregt fühlen.

Sozialer Aufschrei und politische Konsequenzen

Aktivistin Rachel Cyprienäußerte ihren Unmut über die vielen Luxusgebäude, die entlang der Flatbush Avenue aus dem Boden schießen. Sie erklärte, dass die Menschen aus ihrer eigenen Nachbarschaft aus Gier verdrängt werden. Im YMCA-Zentrum finden auch Evakuierte aus umliegenden Gebäuden Zuflucht. Zahlreiche Pastoren und Seelsorger gehen ein und aus, um Trost zu spenden. Ein Zusteller brachte mehrere Taschen voller Spielsachen für die obdachlos gewordenen Kinder, was die humanitäre Krise im Viertel verdeutlicht. Die Kombination aus dem tragischen Unfall und den sozialen Spannungen prägen nun die Lage in Brooklyn.