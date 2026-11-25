Bayer 04 Leverkusen unterstützt den UN-Orange Day mit klarem Statement gegen Gewalt an Frauen. Spieler wie Mark Flekken und Edmond Tapsoba fordern Präsenz und Solidarität.

Bayer 04 Leverkusen beteiligt sich in diesem Jahr mit einer deutlichen Botschaft an der internationalen UN-Kampagne zum weltweiten Aktionstag Orange Day. Der Fokus der Maßnahmen liegt auf der absoluten Null-Toleranz-Politik gegenüber Gewalt an Frauen, wobei der Verein durch verschiedene Initiativen ein starkes Signal in der Öffentlichkeit setzt. Im Zentrum der medialen Aufmerksamkeit steht dabei ein auf den offiziellen Kanälen ausgestrahltes Video, das die Verantwortung der Männer in der Gesellschaft und insbesondere im Sport betont. Die Kampagne zielt darauf ab, das Bewusstsein für das Ausmaß sexueller Belästigung und Gewalt in und um Fußballstadien zu schärfen. Durch die visuelle Hervorhebung in Orange wird die globale Verbundenheit mit der Sache unterstrichen und klar gemacht, dass Schweigen keine Option ist.

Studie offenbart Ausmaß sexueller Belästigung

Eine Untersuchung des Südwestrundfunks (SWR) aus dem Jahr 2024 liefert erschreckende Fakten zum Problemfeld Stadiongewalt. In der Studie wurden mehr als 2.500 Teilnehmer befragt, wobei die Ergebnisse eine hohe Dunkelziffer und ein signifikantes Ausmaß der Problematik aufzeigen. Knapp ein Viertel der befragten Frauen gab an, bereits mindestens einmal einen sexuellen Übergriff in einem Stadion erlebt zu haben. Diese Zahlen verdeutlichen die Dringlichkeit, gegen die Bayer 04 Leverkusen nun aktiv vorgeht, indem sie die Situation nicht akzeptieren und stattdessen strukturell und öffentlich dagegen ankämpfen. Die Daten bilden die empirische Grundlage für die Appelle, die im Rahmen der aktuellen Kampagne an die Öffentlichkeit gerichtet werden.

Also read Bayer Leverkusen: Kennet Eichhorn kehrt nach Stoffwechselstörung in den Kader zurück

Flekkens und Tapsobas Botschaft der Verantwortung

Im Mittelpunkt des fünfundsiebzig Sekunden langen Videos stehen die Leverkusener Spieler Mark Flekken und Edmond Tapsoba. Beide nehmen in einer orangefarbenen Sitzecke im Stadion Stellung und sprechen sich eindeutig gegen jede Form von Gewalt aus. Mark Flekken, der dreißigjährige Stammkeeper, betont, dass Fußballstadien eigentlich Orte der Freude sein sollten. Er fordert die Zuschauer auf, hinzuschauen und niemanden allein zu lassen, weder innerhalb des Stadions noch zu Hause. Tapsoba, der Kapitan des Teams, ergänzt diesen Appell mit der Forderung nach Präsenz und aktiver Unterstützung der Betroffenen. Beide Spieler betonen, dass Emotionen zum Sport gehören, Gewalt jedoch niemals akzeptabel ist und jeder Mann zur Veränderung beitragen muss.

Advertisement

Orange Lichter auf Leverkusener Wahrzeichen

Neben dem digitalen Einsatz beleuchtet Bayer 04 Leverkusen auch die physische Infrastruktur der Stadt, um der Kampagne Sichtbarkeit zu verleihen. Am Mittwochnabend strahlt die BayArena in leuchtendem Orange, was ein klares visuelles Zeichen gegen Gewalt setzt. Neben dem Stadion werden mehrere weitere Wahrzeichen der Stadt in das Lichtspektakel einbezogen. Das Museum Morsbroich, das Erholungshaus, der Wasserturm und das Rathaus werden ebenfalls in Orange angestrahlt. Diese stadtweite Aktion sorgt dafür, dass das Thema Gewalt an Frauen nicht im Stadion verborgen bleibt, sondern im öffentlichen Raum präsenter wird und die Gemeinschaft einbindet. Die Aktion ist Teil der breiteren UN-Kampagne, die seit vielen Jahren weltweit auf dieses menschliche Recht aufmerksam macht.