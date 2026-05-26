Bayer 04 Leverkusen präsentiert kompaktes, grünes Campus‑Konzept für Monheim

Der Fußballklub hat sein Campus‑Projekt in Monheim nach Kritik an Größe, Umwelt- und Lärmschutz überarbeitet. Das neue Modell reduziert die Spielfelder, erweitert Grünflächen und integriert ein neues Verkehrs‑ und Parkkonzept. Die Pläne werden am 8. Juni im Bürgerhaus Baumberg vorgestellt.

Bayer 04 Leverkusen hat die Pläne für das umstrittene Campus‑Projekt in Monheim grundlegend überarbeitet und präsentiert nun ein deutlich kleineres, dafür aber umweltfreundlicheres Konzept. Nach einem missglückten Abstimmungsversuch im Monheimer Stadtrat Ende November 2025, bei dem das ursprüngliche Vorhaben kritisiert wurde, hat der Klub in Gesprächen mit den Fraktionen von CDU, SPD, Grünen und FDP versucht, einen Kompromiss zu finden, der sowohl die ökologischen Bedenken der Bevölkerung als auch die sportlichen Ansprüche des Vereins berücksichtigt.

Das überarbeitete Projekt reduziert die Fläche der Spielfelder von zwölf, fünf auf zehn, fünf Plätze und legt dabei einen stärkeren Fokus auf Grün- und Erholungsflächen. Das an das bestehende Waldstück angrenzende Grünareal wird nahezu verdoppelt, sodass ein zusammenhängender Natur‑ und Freizeitbereich entsteht, der den Anwohnern als Geh‑, Lauf‑ und Radweg zur Verfügung steht. Durch zusätzliche Bepflanzungen soll das Umfeld vor Lärm und Licht verschmutzung geschützt werden, während ein neues Zufahrts‑ und Parkkonzept die Verkehrsbelastung in den benachbarten Wohngebieten minimieren soll.

Der kritische Kern der Debatte lag bislang in vier Bereichen: die Größe des Projekts, Fragen des Umwelt‑ und Tierschutzes, mögliche Lärm‑ und Verkehrsbelastungen sowie die Verfügbarkeit von Alternativflächen in der Region. Der Klub betont, dass das Gelände an der Alfred‑Nobel‑Straße die einzig geeignete Lage für den Campus sei, da andere potenzielle Standorte nach unabhängigen Prüfungen nicht die erforderlichen infrastrukturellen Voraussetzungen erfüllten.

Das geplante Multifunktionsgebäude wird nun außerhalb des Grünzugs errichtet und ist kleiner dimensioniert, was den Einfluss auf das angrenzende Wohngebiet weiter reduziert. Die Planung sieht vor, das bestehende Wäldchen in das neue Grünkonzept zu integrieren, wodurch ein zusammenhängender Naturraum entsteht, der sowohl für die sportliche Nutzung durch den Verein als auch für die Freizeitgestaltung der Bürgerinnen und Bürger geeignet ist. Die überarbeiteten Pläne sollen am 8. Juni um 18 Uhr im Bürgerhaus Baumberg vorgestellt werden.

Dort haben Interessierte die Möglichkeit, Fragen zu stellen und ihre Meinungen zu äußern. Der Klub hofft, dass das überarbeitete Konzept den geforderten Kompromiss darstellt und sowohl die sportlichen Ambitionen des Vereins, der derzeit Platz 9 in der UEFA‑Klubrangliste belegt, als auch die berechtigten Anliegen der Monheimer Bevölkerung berücksichtigt. Sollte das Projekt letztlich genehmigt werden, könnte der Campus ein modernes Trainingszentrum mit erweiterten Freizeitangeboten für die Region schaffen und gleichzeitig einen Beitrag zum lokalen Naturschutz leisten.

Die nächsten Schritte hängen nun von der öffentlichen Diskussion und der endgültigen Entscheidung des Stadtrats ab





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