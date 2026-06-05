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Bayer 04 Leverkusen stellt neuen Trainer vor: Carles Martínez Novel

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Bayer 04 Leverkusen stellt neuen Trainer vor: Carles Martínez Novel
Bayer 04 LeverkusenCarles Martínez NovelTrainertausch
📆05/06/2026 13:21:00
📰ransport
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Bayer 04 Leverkusen hat mit Carles Martínez Novel seinen neuen Trainer für die kommende Saison vorgestellt. Der 42-Jährige folgt auf den Dänen Kasper Hjulmand und soll "das Maximum" für Bayer herausziehen.

Bayer 04 Leverkusen hat mit Carles Martínez Novel seinen neuen Trainer für die kommende Saison vorgestellt. Der 42-Jährige folgt auf den Dänen Kasper Hjulmand und ist wie einst Xabi Alonso als Trainer ein weitgehend unbeschriebenes Blatt.

Er soll "das Maximum" für Bayer herausziehen und sich bereit erklärt, in Leverkusen zu wachsen. Martínez hat bereits Erfahrungen als Trainer des FC Toulouse gesammelt und ist auch in Katar, Kuwait und "La Masia", der berühmten Nachwuchsakademie des FC Barcelona, angestellt worden. Der Sportchef Simon Rolfes gibt an, dass Martínez "vielleicht am Anfang eine überraschende Lösung" sei, aberemenge Gemeinsamkeiten mit dem spanischen Spielstil.

Dazu tragen bei, dass Martínez "diese Leidenschaft, diese Passion, diesen Ehrgeiz" besitzt und auch junge Spieler einsetzen wolle. Rolfes betont, dass die "DNA von Bayer" zum spanischen Spielstil passe und dass es "logisch" sei, die Nähe zu finden. Die Erfolge des spanischen Vereinsfußballs in den vergangenen beiden Jahrzehnten helfen dabei, eine Grundlage zu schaffen

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Bayer 04 Leverkusen Carles Martínez Novel Trainertausch Xabi Alonso Simon Rolfes

 

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