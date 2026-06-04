Der neue Trainer soll die Werkself bis Ende August auf Bewährung führen und bringt Erfahrungen aus Toulouse mit.

Bayer 04 verpflichtet Carles Martinez : Der neue Trainer soll die Werkself bis Ende August auf Bewährung führen. Der 42-Jährige Spanier folgt auf Kasper Hjulmand, der nach einer durchwachsenen Saison keine Zukunft bei den Rheinländern hat.

Sportchef Simon Rolfes begründet die Entscheidung mit der Suche nach dem richtigen Trainer für die nächste Entwicklungsphase von Bayer 04. Carles Martinez habe in Toulouse zahlreiche junge Spieler erfolgreich weiterentwickelt und eine internationale Mannschaft zu einer starken Einheit geformt. Sein Vertrag in Toulouse war zum Ende der Spielzeit ausgelaufen, und er hatte sich nach einem neuen Verein gesucht, an dem er sich wiederfinden und ähnliche Erfahrungen sammeln kann.

Martinez soll einen Zweijahresvertrag erhalten und die Werkself bis Ende August auf Bewährung führen. Der neue Trainer hat bereits Erfolge in Toulouse erzielt, wo er 2023 als Co-Trainer mit dem Klub Pokalsieger wurde und den Verein in der vergangenen Saison auf Rang neun führte. Der Transfer von Martinez ist ein wichtiger Schritt für Bayer 04, um ihre Zukunft zu sichern und neue Erfolge zu erzielen.

Die Entscheidung von Sportchef Simon Rolfes, Carles Martinez als neuen Trainer zu verpflichten, wird von vielen als kluge Wahl angesehen, da Martinez die richtigen Fähigkeiten und Erfahrungen mitbringt, um die Werkself erfolgreich zu führen. Die Fans von Bayer 04 hoffen auf Erfolge unter der Leitung von Martinez und sind gespannt, wie sich der neue Trainer in der kommenden Saison zeigt.

Die Zukunft von Bayer 04 sieht nun vielversprechend aus, und die Verpflichtung von Martinez ist ein wichtiger Schritt in Richtung eines erfolgreichen Saisonabschlusses





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