Bayer 04 verpflichtet neuen Trainer: Carles Martínez Novell

Bayer 04 hat den neuen Trainer Carles Martínez Novell verpflichtet. Der spanische Trainer wird am Freitag auf einer Pressekonferenz in der BayArena erstmals als neuer Bayer-Trainer auftreten. Er wird den Kader planen und die Sommervorbereitung beginnt Mitte Juli.

Bienvenido a la Bundesliga , Señor Martinez Novell - willkommen in der Bundesliga ! Leverkusens neuer Cheftrainer Carles Martínez Novell (42) ist am Abend vor seiner offiziellen Vorstellung in Deutschland eingetroffen.

Er wird am Freitag um 12 Uhr auf einer Pressekonferenz in der BayArena erstmals als neuer Bayer-Trainer auftreten. BILD traf den Spanier am Donnerstag um 23.30 Uhr am Kölner Flughafen. Er kam mit Eurowings-Flug EW 523 aus Barcelona. Flugzeit: 119 Minuten.

Landung mit 32 Minuten Verspätung um 23.17 Uhr. Nach seiner Ankunft wurde er von Bayers Integrationsbeauftragten Carlos Sobarzo abgeholt. Ein Bayer-Fan bat noch schnell um ein Foto. Bossen Fernando Carro (61) und Simon Rolfes (44), die den Nachfolger von Kasper Hjulmand (54) für zwei Jahre verpflichtet haben, hatte Martínez zuvor in Spanien die letzten Vertragsdetails geklärt.

Für Martínez ist es nach Katar, Kuwait und Frankreich die vierte Auslandsstation seiner Trainerlaufbahn. Zuletzt hatte er drei Jahre als Chefcoach beim FC Toulouse gearbeitet. In 120 Pflichtspielen der Südfranzosen saß er auf der Bank. Seine Bilanz: 44 Siege, 30 Remis und 46 Niederlagen.

Der Punkteschnitt betrug dabei 1,35. Wir sind überzeugt, dass Carles Martínez mit seinem überzeugenden Profil als Coach sehr gut zu diesem Anspruch passt. Er verkörpert einen modernen Trainer-Typus, der unsere hochveranlagte Mannschaft entwickeln, auf ein konstant hohes Level heben und zu zählbaren Erfolgen führen kann, meint Geschäftsführer Carro zur Martínez-Verpflichtung. Auf den spanischen Trainer wartet in den nächsten Tagen viel Arbeit: Er muss mit seinen Chefs den Kader planen.

Die Sommervorbereitung beginnt Mitte Juli. Das erste Spiel der Ära Martínez steigt am 18. Juli bei den SF Baumberg. Die weiteren feststehenden Testspiele: bei Kickers Offenbach (25.7.

), bei Carl-Zeiss Jena (1.8. ) sowie gegen den FC Sevilla während der Saisoneröffnung in der BayArena (8.8. )





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