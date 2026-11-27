Bayer-Aktie nach der Hochstufung: Was für und was gegen die Aktie spricht

ist der Glyphosat-Streit aus Sicht von Berenberg kein Grund mehr zur Zurückhaltung: Die Privatbank hat die Aktie am Donnerstag von „Hold“ auf „Buy“ hochgestuft und ihr Kursziel von 62 Euro bestätigt.

Die Aktie legte auf Xetra 4,22 % aufAnalyst Sebastian Bray verweist auf den jüngsten Erfolg von Bayer vor dem US Supreme Court im Fall Durnell und auf ein vorteilhaftes Urteil im Aretino-Rechtsstreit. Beides schränke den Spielraum für künftige Glyphosat-Klagen erheblich ein und mache Bayer widerstandsfähiger gegenüber möglichen Kurswechseln in der US-Politik. Hinzu kommen bessere Aussichten im Pharmageschäft: Die Sparte habe die Erwartungen in den vergangenen Quartalen immer wieder übertroffen, größere Patentabläufe stünden erst nach 2032 an.

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Berenberg hob seine Gewinnschätzungen je Aktie für 2027 und 2028 leicht an, um 1,3 % beziehungsweise 1,6 % wirkt Bayer laut WarrenAI nicht teuer.