Bayer Leverkusen stellt mit 41 Toren in 16 Pflichtspielen neuen Rekord auf. Trainer Klaus Augenthaler lobt die Offensive von Patrik Schick vor dem Duell in Kroatien.

Bayer Leverkusen hat am Donnerstagabend im legendären Stadion Maksimir gegen Dinamo Zagreb gespielt und dabei einen historischen Meilenstein in der Vereinsgeschichte erreicht. Das Spiel, das um 18.45 Uhr auf RTL+ und Sky übertragen wurde, markierte nicht nur einen wichtigen Schritt in der europäischen Bewährung, sondern festigte auch den Status der Werkself als torgefährlichste Mannschaft der jüngeren Vergangenheit. Die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso bewies erneut ihre offensive Überlegenheit und erfüllte damit alle Erwartungen an eine Spitzenmannschaft, die ambitioniert in die kommende Spielphase geht.

Neuer Klubrekord durch offensive Dominanz

Die Werkself hat nach dem 4:0-Erfolg gegen den SC Paderborn am vergangenen Bundesliga-Spieltag einen bislang unbekannten Klubrekord aufgestellt. In den ersten 16 Pflichtspielen dieser Saison erzielte Bayer Leverkusen insgesamt 41 Tore. Dieser Wert ist signifikant höher als der bisherige Rekord, der bei 38 Toren nach 16 Start-Pflichtspielen lag, wie es unter den Trainern Gerardo Seoane, Sami Hyypiä und Klaus Augenthaler der Fall war. Im Schnitt erzielten die Profis in allen Wettbewerben 2,56 Treffer pro Spiel, wobei Patrik Schick mit 30 Toren allein für einen großen Teil dieser Bilanz verantwortlich ist. Nur zweimal blieb Leverkusen in diesem Zeitraum torlos, nämlich beim 0:3-Auswärtsspiel in Hoffenheim und beim 0:1 gegen Marseille.

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Vergleich mit historischen Trainer-Äras

Die aktuelle Torquote übertrifft auch die Leistungen früherer Trainergenerationen deutlich. Roger Schmidt, Bruno Labbadia und Dragoslav Stepanovic erreichten auf 37 Tore in ihren ersten 16 Bayer-Partien, was einem Schnitt von 2,31 Toren pro Spiel entspricht. Im direkten Vergleich dazu liegt die aktuelle Leistung der Leverkusener nicht nur quantitativ, sondern auch in der Effizienz weit vorn. Die aktuelle Saison unter Xabi Alonso zeigt somit eine kontinuierliche Entwicklung auf, die bereits in der Vorbereitungsphase und in der ersten Halbserie der Liga begonnen hat und sich nun in der europäischen Konkurrenz bestätigt.

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Klaus Augenthaler lobt erfrischenden Stil

Ex-Coach Klaus Augenthaler (69) äußerte sich in einem Interview mit BILD überrascht über die neue Größenordnung der Offensive. Er bezeichnete die 41 Tore als eine Hausnummer und gestand ein, nicht gewusst zu haben, dass er zu den Leverkusener Trainern mit den meisten Toren gehörte. Augenthaler, der zwischen 2003 und 2005 in 94 Spielen Leverkusens Trainer war und einen Punkteschnitt von 1,71 pro Spiel erreichte, erinnerte sich an große Spiele wie den 4:1-Sieg gegen die Bayern in der Meisterschaft oder den 3:0-Erfolg gegen Real Madrid in der Champions League in der Saison 2004/05. Er betonte, dass er die Mannschaft weiterhin mit großem Interesse verfolge und einen sehr erfrischenden Fußball beobachte.

Einordnung in die aktuelle Liga-Pyramide

Die Analyse durch den alten Bayer-Hut zeigt, dass das Team das Zeug hat, in der Bundesliga bis zum Schluss ganz oben mitzumischen, konkret zwischen Platz 1 und 4. Augenthaler, der nach dem Sieg gegen die Bayern am nächsten Tag direkt in die Heimat geflogen war und das gesamte Präsidium der Bayern im selben Flugzeug gesessen hatte, ohne sie zu begrüßen, sieht die aktuelle Formation als ebenbürtig an. Seine Einschätzung unterstreicht die mentale Stärke und die taktische Ausrichtung der aktuellen Truppe, die sich nicht nur durch Technik, sondern auch durch Charakter in der Spitzengruppe etabliert hat. Die Erwartungshaltung an die weiteren Spiele, insbesondere die Partie am Sonntag in Dortmund, wird durch diese historische Bilanz noch weiter erhöht.