Carles Martínez setzt gegen Dinamo Zagreb auf vier Neuvorstellungen. Ibrahim Maza kehrt zurück, Edmond Tapsoba pausiert. Die komplette Aufstellung im Überblick.

Carles Martínez lässt Bayer Leverkusen am Donnerstagabend mit vier veränderten Spielern gegenüber dem 4:0-Sieg in der Bundesliga gegen Paderborn in das Duell beim kroatischen Rekordmeister Dinamo Zagreb gehen. Das Crucial-Gruppenspiel findet am Donnerstag um 18.45 Uhr statt und wird live von RTL+ und Sky übertragen.

Neue Startelf und Rückkehr verletzter Spieler

Ibrahim Maza ist am Donnerstag zurück in der Startelf. Der 21-jährige algerische Nationalspieler hatte zuvor Probleme am Sprunggelenk und wurde beim letzten Spiel gegen Paderborn geschont. Er übernimmt wahrscheinlich die Rolle von Nathan Tella, der 27 Jahre alt ist, auf der rechten Offensive. Auf dem linken Flügel gibt es ebenfalls eine Veränderung: Moussa Diaby, ebenfalls 27, ersetzt Afonso Moreira, der 21 Jahre alt ist und beim letzten Spiel seine ersten beiden Tore für Leverkusen erzielt hatte.

Also read Bayer Leverkusen reist nach Zagreb für Europa-League-Heimspiel gegen Dinamo

In der Innenverteidigung erhält Kapitän Edmond Tapsoba, der 27 ist, zunächst eine Pause. Dafür kehrt der Vizeweltmeister Facundo Medina, 27, in die Anfangsformation zurück. Patrik Schick, 30, führt die Leverkusener am Donnerstag in Zagreb als neuer Kapitän an. Die letzte Veränderung im Mittelfeld: Robert Andrich, 32, spielt auf der Doppelsechs neben Aleix Garcia, 29, und verdrängt damit Equi Fernández, 24, auf die Bank.

Rotation für die Rückkehr nach Deutschland

Mit Guéla Doué, 24, und Eliesse Ben Seghir, 21, kehren gegen die Kroaten zwei Spieler in den Kader zurück, die in der Vergangenheit immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen hatten. Es ist davon auszugehen, dass Martínez vor allem Spielern, die in den letzten Wochen gar nicht oder nur wenig gespielt haben, Einsatzminuten geben will. Die Rotationen dürften auch mit Blick auf den kommenden Bundesliga-Kracher am Sonntag um 19.30 Uhr bei Spitzenreiter Borussia Dortmund auf DAZN von Bedeutung sein.

Advertisement

Advertisement

Reiseplan und offizielle Aufstellung

Das Team von Bayer Leverkusen fliegt noch nach der Partie zurück aus Zagreb und soll planmäßig um 0.25 Uhr in der Nacht zum Freitag in Köln landen. Die offizielle Aufstellung für das Spiel lautet: Flekken in der Torwartposition, geschützt durch die Abwehrreihe aus Quansah, Badé, Medina und Gutiérrez. Im Mittelfeld agieren Andrich und Garcia, unterstützt von Maza, Tillman und Diaby. In der Spitze führt Patrik Schick die Angriffe an.

Der Fokus der Mannschaft liegt nun darauf, die physische Belastung des langen Weges und des intensiven Spiels zu managen, während gleichzeitig die notwendigen Taktiken für die kommenden Herausforderungen in der Bundesliga getestet werden. Die Rückkehr von Schlüsselspielern wie Maza und den verletzungsgeschwächten Doué sowie Ben Seghir bietet Martínez wichtige Optionen für die nächsten Wochen.