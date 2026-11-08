Bayer Leverkusen besiegt 1. FC Köln mit 2:1 im rheinischen Derby

Bayer Leverkusen gewinnt das rheinische Derby mit 2:1 gegen 1. FC Köln. Tore von Grigorić und Schick sichern Punkte, Köln bleibt ohne Heimsieg.

Bayer Leverkusen hat am neunten Spieltag der Bundesliga das rheinische Derby gegen den 1. FC Köln mit 2:1 (1:0) für sich entschieden. Die Werkself befreite sich damit von einer wettbewerbsübergreifenden Niederlagenserie, die aus den jüngsten vier Partien bestand. Durch den Sieg bleibt Leverkusen im Rennen um die Champions-League-Plätze voll auf Kurs.

Javier García mit Traum-Freistoß in Führung gebracht

Javier García traf in der siebten Minute mit einem direkten Freistoß aus 20 Metern und legte damit den Grundstein für den Derby-Erfolg. Der externe wie interne in die Kritik geratene Spieler hob den Ball aus zentraler Position über die FC-Mauer und links oben ins Eck. Auf der anderen Seite verpasste die FC-Offensive die direkte Antwort. Verteidiger Sebastian Sebulonsen schloss nach einem Konter zu mittig ab, doch Bayer-Schlussmann Mark Flekken parierte sicher.

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Patrik Schick stellt endgültige Entscheidung im Schlussviertel

Patrik Schick erhöhte in der 86. Minute auf 2:0 und sicherte den Auswärtssieg. Zuvor hatte er bereits einen Treffer wegen Handspiels im Vorfeld aberkannt bekommen (82.), ließ dann Joel Schmid im Elfmeterfeld aber ins Leere rutschen und vollendete eiskalt. Der Anschluss durch El Mala kam zu spät. Köln kassierte dabei die erste Heimpleite und kann sich weiterhin nicht entscheidend aus dem Sog der Abstiegsplätze befreien.

Interne Sorgen bei Leverkusen vor dem Derby

Ex-Kapitän Robert Andrich hatte vor dem Spiel Sorgen geäußert und die Einstellung des Teams hinterfragt. Trainer Carles Martinez Garcia gestand ein, dass man sich nicht im besten Moment befinde. Das Duell bot einen packenden Auftakt mit Chancen auf beiden Seiten, hart geführten Zweikämpfen und einer frühen Wiedergutmachung von García. Die Atmosphäre wurde durch hitzige Szenen nach einem umstrittenen Foul an Mikey Moore geprägt, die zu einer Rudelbildung führten. Schiedsrichter Zwayer versuchte die Partie mit Gelben Karten zu beruhigen, einen Strafstoß gab es nicht.

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Strategischer Plan von Trainer René Wagner

FC-Trainer René Wagner hatte vor dem Spiel gesagt: Ich hoffe, dass wir von Anfang an Unsicherheit stiften können. Der Plan scheiterte jedoch an der Effizienz der Leverkusener. Nachdem die Offensivlust in der ersten Halbzeit abgenommen hatte, kam die Partie erst wieder nach der Pause auf Betriebstemperatur. Leverkusen lauerte auf Konter, während Köln mutiger anrannte. In der Schlussphase wurde die Partie durch die Torchancen von Schick und Maza entschieden.

Weiterer Saisonverlauf und Termine

Nach der Mammutaufgabe bei Bayern München am 20. November geht es für Köln am 28. November gegen Aufsteiger SV Elversberg. Der Rheinrivale muss nun versuchen, die positive Serie zu durchbrechen und sich von der negativen Entwicklung zu lösen. Für Leverkusen bleibt die Konzentration auf die vorderen Tabellenplätze erhalten, während die interne Kritik an der Leistungsdauer nach außen getragen wurde. Die Partie zeigte, dass trotz strategischer Ansätze die Umsetzung unter Druck entscheidend war.