Bayer Leverkusen besiegt 1. FC Köln mit 2:1 im rheinischen Derby

Bayer Leverkusen gewinnt das Derby beim 1. FC Köln mit 2:1. Aleix Garcia und Patrik Schick sorgten für die Treffer, während der FC Köln die erste Heimniederlage hinnehmen muss.

Das rheinische Derby im Fußball hat am vergangenen Spieltag mit einem klaren Sieg für Bayer Leverkusen geendet. Die Werkself setzte sich im ausverkauften Stadion des 1. FC Köln mit 2:1 (1:0) durch. Trainer Carles Martínez feierte damit nach zwei Liga-Niederlagen und einer Niederlage in der Europa League gegen Marseille ein wichtiges Comeback. Die Punkte halten den Verein mit 16 Punkten in unmittelbarer Anschluss an die internationalen Plätze.

Torjahen Garcia und Schick entscheiden das Spiel

Aleix Garcia erzielte die Führung bereits in der siebten Minute mit einem präzisen Freistoß. Der tschechische Stürmer Patrik Schick verdoppelte die Führung später durch einen Treffer in der 85. Minute. Für den 1. FC Köln reduzierte Said El Mala in der 92. Minute zwar noch den Rückstand auf 2:1, doch das Tor kam zu spät, um das Spiel noch zu drehen. Die Werkself zeigte sich damit verdient und stark, insbesondere nach der schwierigen Phase davor.

Also read Bayer Leverkusen im Liveticker: Rheinisches Derby

Atmosphäre und Reaktionen im Stadion

Die Stimmung im Stadion war durch die Rivalität geprägt. Die Fans des 1. FC Köln zeigten ihr Engagement mit einem großen Banner, das die Aufschrift "Nur wir" trug. Auf der Gegenseite entzündeten die Leverkusener Anhänger Pyrotechnik. Die Emotionen auf dem Platz entluden sich teilweise in Konflikten, etwa nach einem vermeintlichen Foul an Mikey Moore, das zum Anpfiff für Elfmeter führte. Schiedsrichter Felix Zwayer entschied jedoch auf Weiter spielen. Dies führte zu Protesten und einer Rudelbildung unter den Spielern.

Advertisement

Taktische Umstellungen und personelle Fragen

Bayer Leverkusen stellte überraschend Malik Tillmann in der Startelf auf, der seit dem zweiten Spieltag nicht mehr dabei war. Trotz früher Pfiffe aus dem Kölner Publikum spielte er eine wichtige Rolle. Im Kader des 1. FC Köln fehlte Ragnar Ache weiterhin, während Mikey Moore für Isak Jóhannesson auf dem Platz stand. Trainer René Wagner sprach vor der Partie von einer Vorsichtsmaßnahme, die sich im Spielverlauf als strategisch wichtig erwies.

Auswirkungen auf die Ligatabelle und nächste Schritte

Der Sieg brachte Bayer Leverkusen wieder in die Erfolgsspur. Der 1. FC Köln erlebte hingegen die erste Heimniederlage der Saison und ist seit vier Ligaspielen ohne Sieg. Dies verstärkt den Druck auf Trainer René Wagner, da der Verein weiter in Richtung Tabellenkeller rutscht. Die nächste Partie wird für beide Teams entscheidend sein, um die eigene Position zu festigen oder zu verbessern. Die Zuschauerzahlen mit 50.000 Interessierten zeigten das große Interesse an diesem Duell.