Bayer Leverkusen kehrt die Partie gegen Borussia Dortmund mit Toren von Patrik Schick und Ezequiel Fernández um. Der FC Bayern behauptet die Spitze.

Bayer Leverkusen hat im NRW-Duell gegen den amtierenden Meister Borussia Dortmund mit 2:1 gewonnen und verhindert, dass sich der BVB den Vorsprung auf den FC Bayern ausbaut. Die Partie endete mit einem historischen Moment für den tschechischen Stürmer Patrik Schick, der damit seinen 100. Treffer in der Bundesliga feierte. Trainer Niko Kovac musste am Sonntag einen bitteren Rückschlag hinnehmen, nachdem seine Mannschaft die Chance versäumt hatte, den Abstand zum Tabellenführer auf vier Punkte zu erhöhen.

Verdrehung der Spielgeschichte in der 69. und 80. Minute

Die Gastgeber aus Dortmund gingen früh in Führung, als Felix Nmecha in der achten Minute nach einem Fehler im Spielaufbau der Gäste zur 1:0-Marke traf. Nmecha zeigte erneut seine Torentwicklung, die ihn bereits im Vorwochenende gegen Borussia Mönchengladbach erfolgreich gemacht hatte. Für Leverkusen dauerte es eine Weile, bis die ersten echten Torchancen zustande kamen. Patrik Schick scheiterte in der 23. Minute aus kurzer Distanz nur knapp an Dortmunds Torwart Gregor Kobel, der auch weitere Bedrohungen durch Nathan Tella und Ibrahim Maza abwehrte.

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Erst in der zweiten Halbzeit brachte Bayer 04 die Wende zustande. Patrik Schick köpfte nach einer Ecke wuchtig und platziert in die linke Ecke, um den Ausgleich zum 1:1 herzustellen. Kurz darauf sorgte Ezequiel Fernández für den Durchmarsch. Er nutzte einen Fehler im Aufbauspiel des BVB, dribbelte energisch in den Strafraum und traf in der 80. Minute zum 2:1-Endstand. Dieser Sieg ermöglichte es den Rheinländern, dicht an den Konkurrenten heranzurücken.

Niko Kovac lobt Fitness von Serhou Guirassy trotz Niederlage

Trainer Niko Kovac betonte nach dem Abpfiff die gute Verfassung seines Angreifers Serhou Guirassy, der sein Startelf-Comeback gab. Der Senegalese war unter der Woche beim 1:1 im Champions-League-Auswärtsspiel gegen den FC Arsenal eingewechselt worden. "Er fühlt sich fit, er fühlt sich 100 Prozent", erklärte Kovac im Gespräch mit DAZN. Obwohl Guirassy einer der besten Torschützen im Kader ist, führte diesmal Felix Nmecha mit seinen beiden Toren in der aktuellen Bundesliga-Saison die statistischen Listen an.

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Die Partie war jedoch von unterbrochenen Spielen geprägt, als beide Mannschaften versuchten, die Initiative zu übernehmen. Kapitän Nico Schlotterbeck traf in der ersten Halbzeit per Kopf, doch das Tor wurde nicht gezählt, da sich der im Abseits stehende Guirassy möglicherweise auf den Ball zubewegte und den Torwart Mark Flekken irritierte. Zudem wurde Konstantinos Karetsas verletzt vom Platz getragen und durch Fábio Silva ersetzt, während Gregor Kobel kurzzeitig behandelt werden musste, aber weiterspielen durfte.

Veränderung der Tabelle und Auswirkungen auf die Meisterschaft

Das Ergebnis änderte die Situation an der Tabellenspitze grundlegend. Hätte Borussia Dortmund mit einem Sieg bis auf vier Punkte davongezogen, wäre der Druck auf den FC Bayern erheblich gestiegen. Stattdessen beträgt der Abstand zwischen dem Erstplatzierten und dem Zweitplatzierten BVB nun nur noch einen Punkt. Der SC Freiburg liegt als Dritter ebenfalls einen Punkt entfernt.

Leipzig und Bayer Leverkusen befinden sich nur einen weiteren Punkt dahinter, was die Verfolgergruppe besonders eng macht. Der Sieg von Leverkusen unter Trainer Carles Martínez war gerechtfertigt, da die Mannschaft in den Zweikämpfen aggressiver auftrat und nach Ballgewinnen schneller nach vorne ging als der BVB. Vor 81.365 Zuschauern im Dortmunder Stadion blieb die Atmosphäre in der zweiten Halbzeit zeitweise ungewohnt ruhig, da ein Zuschauer schwer verletzt wurde und ins Krankenhaus gebracht werden musste.