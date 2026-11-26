Bayer Leverkusen gewinnt das Europa-League-Spiel bei Dinamo Zagreb mit 2:0 durch Tore von Tillman und Quansah. Die Werkself festigt ihre Position in der Gruppe.

Bayer Leverkusen hat sein Europa-League-Achtelfinal-Hinspiel bei Dinamo Zagreb mit einem klaren 2:0-Sieg beendet. Trainer Carles Martinez stellte seine Mannschaft am Mittwoch vor dem wichtigen Rückspiel gegen Borussia Dortmund in einer starken Form vor. Der Sieg bei den kroatischen Rekordmeistern ist der vierte Erfolg in den letzten fünf Partien in der Gruppenphase. Dieses Ergebnis markiert einen wesentlichen Schritt zur direkten Qualifikation für die K.o.-Runde des Wettbewerbs. Das Spiel fand in einem ausverkauften, aber baulich sanierungsbedürftigen Stadion Maksimir statt.

Offensive Dominanz und Rekord-Torquoten

Die Leverkusener starteten mit hoher Offensivpower ins Match und überraschten damit auch die lokale Presse. In kroatischen Medien werden die Spieler als Apotekari bezeichnet, eine Anspielung auf den Hauptsponsor Bayer Pharma. Diese Bezeichnung trifft genau den aktuellen Zustand, da die Mannschaft in ihrer Torjagd kaum zu stoppen ist. Trainer Carles Martinez hat in seinen ersten 16 Pflichtspielen insgesamt 41 Tore erzielt. Damit hat er einen neuen Vereinsrekord aufgestellt, der die aggressive Spielweise unter dem spanischen Coach unterstreicht. Diese Zahlen geben dem Team ein enormes Selbstbewusstsein vor dem Top-Auftritt.

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Die Führung fiel im zehnten Minute durch Malik Tillman, der seine aktuelle Form perfektionsreif erscheinen ließ. Der 24-jährige Angreifer profitierte von einem klassischen Slapstick-Moment der kroatischen Abwehr. Eine Bayer-Ecke wurde von Verteidiger Goda in Richtung des eigenen Tores gelenkt. Obwohl Kacavenda das Tor auf der Linie noch einmal verhindern konnte, prallte der Ball ab. Tillman staubte diese Gelegenheit zum 1:0 ab. Für ihn war dieser Treffer besonders wichtig, da er nach einer Phase mit negativeren Diskussionen und der unnötigen 0:1-Heimschlappe gegen Olympique Marseille eine deutliche moralische Stärkung benötigte. Beim Jubel lächelte Tillman breit, was seine Erleichterung und Freude spürbar machte.

Rotationstrategie mit neuen Spielern

Trotz der engen kalendermäßigen Auslastung setzte Carles Martinez auf eine durchdachte Rotation. Vor dem Spitzenspiel in Dortmund stellte der Trainer vier neue Spieler auf das Feld. Zu den Neuzugängen zählten unter anderem Robert Andrich und Moussa Diaby. Diese Maßnahme zeigte Wirkung, da das Team trotz der personellen Veränderungen die Spielkontrolle behielt. Die Fans auf den verbliebenen Tribünen sahen eine Leverkusener Mannschaft, die die Partie dominierte. Da die Osttribüne seit Jahren wegen akuter Einsturzgefahr gesperrt ist, sahen 13.007 Zuschauer das Geschehen aus einer anderen Perspektive. Dennoch war die Leistung der Gäste so überzeugend, dass sie sich bereits vor der Halbzeit belohnt sahen.

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Der zweite Treffer fiel kurz vor der Pause und festigte die Position der Werkself nachhaltig. Jarell Quansah vollendete eine technisch hochstehende Kombination der Leverkusener. Er traf ins rechte untere Eck zum 2:0. Dieser Treffer in der 45. Minute beendete die erste Halbzeit mit einer klaren Führung. Die Defensive wirkte durch die Rotation zwar angespannt, konnte sich aber gegen die Offensivwelle von Dinamo Zagreb behaupten. Die Kombinationsspiele der Angreifer demonstrierten ein hohes Niveau, das selbst in einer ausverkauften Arena nicht ins Stocken geriet.

Ausblick auf das Hinspiel in Dortmund

Der Erfolg in Kroatien bringt Bayer Leverkusen nun einen entscheidenden Vorsprung ins Rückspiel. Am Sonntagabend trifft die Mannschaft um 19:30 Uhr auf Borussia Dortmund. Das Spiel in Dortmund wird als Kracher der Woche gehandelt und hat enorme Bedeutung für die weitere Titeljagd. Die aktuelle Formkurve und die hohe Trefferausbeute geben dem Trainerstab und den Spielern große Hoffnung. Mit 41 Toren in den ersten 16 Spielen ist die Offensive eine der effektivsten der Liga.

Die direkte Qualifikation für die nächste Runde rückt mit diesem Sieg in greifbare Nähe. Ein weiterer Sieg würde die Position in der Spitzengruppe unumstößlich machen. Die Mentalität, die die Spieler in Zagreb an den Tag legten, zeigt, dass sie auch unter Druck und in fremden Stadien auf höchstem Niveau mitspielen können. Die Kombination aus taktischer Disziplin und individueller Qualität, wie sie beim 2:0 gegen Dinamo Zagreb sichtbar wurde, ist der Schlüssel zum Erfolg. Die Fans dürfen nun gespannt auf die Reaktion der Mannschaft in Deutschland warten.

Die Stimmung im Team ist nach diesem Sieg spürbar positiv. Die Spieler wissen, dass sie gegen einen der Top-Konkurrenten im Wettbewerb bestehen konnten. Die Unterstützung der Fans in Kroatien war aufgrund der Sperrung der Osttribüne zwar begrenzt, aber die Leistung auf dem Feld sprach für sich. Nun gilt es, diese Form nach Dortmund mitzunehmen und dort die nächste Hürde zu nehmen. Die Zahlen von Carles Martinez und die aktuellen Torvorlagen zeigen, dass Bayer Leverkusen in einer starken Phase steckt.