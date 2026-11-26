Carles Martinez feiert Vereinsrekord von 41 Toren. Bayer Leverkusen gewinnt in Kroatien und festigt die Position im Achtelfinale.

Bayer Leverkusen hat die europäische Phase der Europa League mit einem klaren Sieg beim kroatischen Verein Dinamo Zagreb fortgesetzt. Unter der Leitung von Trainer Carles Martinez präsentierte sich die Werkself in hervorragender Form und festigte damit ihre Position in der Spitzengruppe der Liga-Phase. Die Partie endete mit einem Erfolg, der nicht nur die Punktebilanz verbessert, sondern auch einen historischen Meilenstein für den spanischen Coach markierte.

Carles Martinez stellt neuen Vereinsrekord auf

Der spanische Trainer Carles Martinez hat bereits vor dem Duell mit dem kroatischen Doppelsieger einen beeindruckenden Vereinsrekord erzielt. In seinen ersten 16 Pflichtspielen als Cheftrainer von Bayer Leverkusen erzielte die Mannschaft insgesamt 41 Tore. Diese statistische Leistung unterstreicht die offensive Dominanz, die Martinez in die Mannschaft gebracht hat und die sich auch gegen Widerstand aus dem Ausland bewährt.

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Tillman und Quansah entscheiden das Spiel

Den ersten Treffer erzielte Malik Tillman in der 10. Minute. Nach einer Ecke von Dinamo-Verteidiger Goda, der den Ball in Richtung des eigenen Tores lenkte, verhinderte der Mitspieler Kacavenda auf der Linie zunächst ein Eigentor. Doch Tillman stand goldrichtig und staubte zur Führung ab. Für den US-Nationalspieler war dies ein besonderer Moment, nachdem er beim Heimspiel gegen den VfB Stuttgart noch von Teilen der Leverkusener Fans ausgepfiffen worden war. Diese Erfahrung hatte den Offensivspieler schwer getroffen, doch nach seiner starken Vorstellung beim 4:0-Sieg gegen Paderborn erhielt er wieder den Applaus der Anhänger. Nun durfte er auch auf internationaler Bühne jubeln. Kurz vor der Pause legte Leverkusen nach: Innenverteidiger Jarell Quansah schloss eine sehenswerte Kombination mit einem präzisen Schuss ins rechte untere Eck ab (45.).

Rotation für Bundesliga-Topspiel

Mit Blick auf das anstehende Bundesliga-Topspiel hatte Martinez seine Startelf auf vier Positionen verändert. Unter anderem rückten Robert Andrich und Moussa Diaby in die Mannschaft. Trotz dieser Rotation ließ Bayer Leverkusen in Zagreb nichts anbrennen. Die Anpassungen im Kader schienen sich auszuzahlen, da die Mannschaft trotz des internationalen Auftritts stabil und gefährlich blieb. Die taktischen Weichenstellungen des Trainers ermöglichten es, die notwendige Frische zu bewahren und gleichzeitig die offensive Effizienz beizubehalten.

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Rückkehr auf Erfolgskurs in der Europa League

Mit dem Sieg in Kroatien hat Bayer Leverkusen nach der 0:1-Niederlage gegen Marseille wieder voll auf Kurs gefunden. Die Werkself setzt sich mit zwölf Punkten aus fünf Partien fest in der Spitzengruppe der Liga-Phase. Diese Punkteausbeute ist entscheidend für die direkte Qualifikation für das Achtelfinale. Der Sieg gegen Dinamo Zagreb ist ein großer Schritt in diese Richtung, da die Mannschaft nun die Kontrolle über die eigene Qualifikationschance zurückgewonnen hat. Die Leistungen der einzelnen Akteure, insbesondere die Tore von Tillman und Quansah, zeigen, dass die Mannschaft in der richtigen Spur ist.

Ausblick auf das Duell mit dem BVB

Jetzt wartet der BVB als nächster Herausforderer. Der Erfolg in Zagreb gibt den Leverkusenern das nötige Selbstvertrauen, um sich auch gegen andere starke Gegner im Wettbewerb zu behaupten. Die Kombination aus individueller Klasse und taktischer Disziplin macht die Mannschaft von Carles Martinez zu einem der Favoriten auf den weiteren Titelgewinn. Die Fans dürfen sich auf weitere spannende Begegnungen freuen, da die Werkself mit voller Energie in die nächste Phase der Europa League startet.