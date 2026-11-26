Bayer Leverkusen lud seine kroatischen Ex-Profis wie Boris Zivkovic und Marko Babic zu einem Dinner in Zagreb ein, bevor das historische Pflichtspiel gegen Dinamo Zagreb anstand.

Im Vorfeld des ersten Pflichtspiels der Vereinsgeschichte gegen eine kroatische Mannschaft gastierte Bayer Leverkusen in Zagreb, wo der Club seine tiefen Wurzeln im Land unterstrich. Das Aufeinandertreffen im Stadion Maksimir markiert einen Meilenstein in der internationalen Historie des Werksklubs, da bis dato noch nie ein offizielles Turniermatch gegen einen Verein aus Kroatien ausgetragen wurde. Diese historische Bedeutung wurde durch eine besondere Feierlichkeit vor dem Anpfiff gewürdigt, bei der vier ehemalige Leistungsträger in den Mittelpunkt rückten. Trainer Xabi Alonso und die Vereinsführung nutzten die Gelegenheit, um die langjährige, enge Verbindung zwischen dem Leverkusener Traditionsverein und den kroatischen Spielern öffentlich zu zelebrieren.

Historische Verbundenheit und kroatische Spielerstatistik

Bayer Leverkusen verfügt über eine der stärksten Verbindungen zu kroatischen Profispieler außerhalb des eigenen Landes, was sich in beeindruckenden Zahlen wider spiegelt. In der langen Historie des Vereins liefen bereits siebzehn kroatische Akteure für die Werkself auf. Damit liegt die Zahl der kroatischen Legionäre nur zwei hinter der Nation aus Südamerika, von der mit vierundzwanzig Spielern die meisten Foreigner unter das Bayer-Kreuz kamen. Diese statistische Dominanz unterstreicht die strategische und emotionale Bindung des Clubs zu den Balkan-Profis, die in der kroatischen Presse gerne den Spitznamen Apotekari tragen. Die Präsenz so vieler Nationalspieler hat dazu geführt, dass die Spiele in Zagreb nicht nur als sportliche Herausforderung, sondern als Rückkehr in eine Art Heimat für viele Bayersche Anhänger empfunden werden. Trainer Xabi Alonso betonte diese Atmosphäre am Mittwochabend bei der Pressekonferenz explizit: "Dinamo ist ein großer Klub in Europa, man spürt, dass wir an einem historischen Ort sind." Diese Worte fassten die Stimmung zusammen, die nicht nur von den aktuellen Spielern, sondern vor allem von den geladenen Ehrengästen ausgeging, die die historischen Dimensionen des Aufeinandertreffens am Stadion Maksimir in den Vordergrund stellten.

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Exklusives Dinner mit vier kroatischen Klublegenden

Am Abend vor dem wichtigen Auswärtsspiel organisierte die Leverkusener Vereinsführung ein exklusives Abendessen in Zagreb, das als würdiger Rahmen für die Ehrung ehemaliger Stars diente. Das Restaurant Didov San Konoba Kajzerica empfing die Gäste, darunter vier legendäre Ex-Profis, die in unterschiedlichen Epochen für Bayer Leverkusen aufliefen. Boris Zivkovic, der heute fünfundfünfzig Jahre alt ist, gehörte zu den Pionieren und absolvierte zwischen 1997 und 2003 insgesamt zweihundertzwölf Spiele für den Klub. Marko Babic, heute fünfundvierzig, trug das Trikot einhunderteinundneunzig Mal zwischen 2000 und 2007, dazu kamen noch dreiunddreißig Einsätze in der zweiten Mannschaft. Jurica Vranjes, heute sechsundvierzig, hinterließ zwischen 2000 und 2003 siebzigsechs Spuren auf dem Rasen. Der jüngste der Ehrengäste war Torwart Dario Kresic, der heute zweiundvierzig ist und zwischen 2014 und 2016 in zwei Pflichtspielen die Handschuhe anlegte. Zu den weiteren Gästen zählten Sport-Boss Simon Rolfes, Klubchef Fernando Carro, Klubrepräsentant Stefan Kießling, Ex-Torjäger Patrick Helmes sowie der ehemalige Bundesliga-Star Ansgar Brinkmann, der auf Einladung eines Sponsors nach Zagreb reiste. Dieser Kreis von Entscheidungsträgern und Legenden demonstrierte die hohe Wertschätzung, die der Verein für seine kroatische Vergangenheit hegt. Boris Zivkovic äußerte sich begeistert über die Veranstaltung: "Es war ein toller Abend und eine schöne Idee - auch wir Kroaten sind ein Teil dieses Klubs." Diese Aussage unterstrich die emotionale Komponente, die über reine sportliche Leistung hinausgeht und eine Familie von Spielern und Fans verbindet.

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Champions-League-Erinnerungen und strategische Zukunft

Die enge Verknüpfung zwischen Bayer Leverkusen und den kroatischen Spielern zeigt sich exemplarisch in der gemeinsamen Geschichte auf internationaler Bühne. Ein herausragendes Beispiel war das Champions-League-Finale im Jahr 2002 gegen Real Madrid in Glasgow, das mit einem 1:2 verloren ging. In diesem entscheidenden Spiel auf höchstem Niveau waren gleich drei der heute geehrten Gäste involviert: Boris Zivkovic spielte die vollen neunzig Minuten über, Marko Babic wurde in der neunzigsten Minute eingewechselt und Jurica Vranjes befand sich auf der Bank der Ersatzspieler. Diese historische Erinnerung an Glasgow diente als lebendiger Beweis für die Tragweite, die diese Spieler für den Verein hatten und immer noch haben. Die Vereinsführung um Simon Rolfes und Fernando Carro sah das Dinner jedoch nicht als einmalige Geste. Rolfes kündigte an, dass diese Praxis der Einbindung lokaler Ex-Profis Bestand haben wird: "Wenn wir im Ausland spielen, wollen wir Spieler aus dem jeweiligen Land, die mal unser Trikot getragen haben, einladen." Diese strategische Ausrichtung zielt darauf ab, die internationale Bindung zu den Herkunftsregionen der Spieler zu festigen und die kulturelle Integration sowie die Fanbindung in wichtigen Märkten zu stärken. Durch diese kontinuierliche Pflege der Beziehungen wird die Identität von Bayer Leverkusen als weltoffener Klub mit tiefen Wurzeln in verschiedenen Fußballnationen weiter gefestigt. Die Aktion in Zagreb war somit mehr als nur ein privates Treffen; sie war ein klares Signal nach außen, dass die Vergangenheit des Klubs als aktueller Wert für die Zukunft verstanden und aktiv genutzt wird.