Bayer Leverkusen: Ein Sieg über den HSV ist die Grundvoraussetzung für den Sprung in die Champions League

Bayer Leverkusen muss einen Sieg über den HSV am letzten Spieltag erzielen, um in die Champions League einzuziehen. Gleichzeitig müssen Stuttgart in Frankfurt und Hoffenheim in Gladbach verlieren, um Leverkusen mit 61 Punkten aufgrund der besseren Tordifferenz auf den begehrten 4. Rang in der Bundesliga zu springen.

Die Ausgangslage vorm letzten Spieltag ist klar: Bayer Leverkusen braucht ein Wunder, um in die Champions League einzuziehen. Das hat sich die Werkself durch die 1:3-Pleite in Stuttgart selbst eingebrockt.

Drei Punkte beträgt der Rückstand auf Stuttgart (Platz 4) und Hoffenheim (Platz 5). Wie kann der Sprung in die Königsklasse noch klappen? Ein Sieg über den HSV (Samstag, 15.30 Uhr/Sky) ist die Grundvoraussetzung. Gleichzeitig müssen Stuttgart in Frankfurt und Hoffenheim in Gladbach verlieren.

Nur dann würde Leverkusen mit 61 Punkten aufgrund der besseren Tordifferenz wieder auf den begehrten 4. Rang in der Bundesliga springen, den man nach dem 32. Spieltag belegt hatte.droht ein Horror-Rekord! Verlieren sowohl Stuttgart als auch Hoffenheim nicht und schlägt Bayer den HSV, wäre der Vizemeister der erste Sechste der Bundesliga-Geschichte mit über 60 Punkten.

Zum Vergleich: In der letzten Saison reichten Borussia Dortmund 57 Zähler für Rang 4. In der Saison 2019/20 holte Bayer 63 Punkte, das reichte aber nur für Rang 5 und die Europa League. Ansonsten wurde nur Dortmund 2023/24 mit 63 Punkten Fünfter, der BVB zog aber dennoch in die Königsklasse ein, weil Deutschland in der folgenden Saison fünf Starter stellte. In der letzten Saison sprang Dortmund am letzten Spieltag von Platz 5 auf Platz 4, überholte noch den SC Freiburg.

Der BVB schaffte auch als letzter Verein das Kunststück, am letzten Spieltag noch von Rang 6 auf Platz 4 zu springen: 1998/99 überholte die Borussia trotz 3 Punkten Rückstand auf Rang 4 noch Kaiserslautern und Wolfsburg (der VfL war nach 33 Spieltagen einen Punkt vor dem BVB). Seit Einführung der 3-Punkte-Regel schaffte kein Sechster am letzten Spieltag das Überholmanöver von zwei Teams.

Leverkusen schaffte schon einmal ein entscheidendes Überholmanöver am letzten Spieltag, wenn auch „nur“ von Platz 5 auf 4: 2018/19 war die Werkself nach 33 Spielen Fünfter, punktgleich mit dem Vierten Mönchengladbach





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