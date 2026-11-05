Bayer Leverkusen empfängt Olympique Marseille in der Europa League

Bayer Leverkusen tritt gegen Olympique Marseille an. Das Spiel ist live bei RTL, Sky und im Stream verfügbar. Alle Infos zur Übertragung.

Am vierten Spieltag der Europa League empfängt Bayer Leverkusen den französischen Vertreter Olympique Marseille in der BayArena. Die Werkself bringt eine makellose Bilanz aus der Vorrunde mit in das Duell und steht nach drei Siegen, acht erzielten Toren und keinem Gegentreffer auf dem zweiten Tabellenplatz. Trainer Carles Martinez sieht in der Begegnung die perfekte Gelegenheit, die Dominanz in diesem Wettbewerb fortzusetzen und gleichzeitig nach Rückschlägen in der Bundesliga wieder einen Erfolg zu feiern.

Statistik und Vergleich der Teams

Bayer Leverkusen zeigte sich in der Gruppenphase bisher ungeschlagen und dominierte klar mit einer torstarken Leistung. Im Gegensatz dazu startete Olympique Marseille denkbar schlecht in den Wettbewerb. Die Franzosen kassierten drei Niederlagen in Folge: Zunächst unterlag man Besiktas Istanbul mit 1:4, gefolgt von einer 0:1-Niederlage gegen Olympiakos Piräus und einem weiteren 0:1-Defaites gegen Sturm Graz.

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Durch diese Serie wartet Marseille bis heute auf den ersten Punktgewinn und hat lediglich einen einzigen Treffer erzielt. Damit gehört die Mannschaft zu den schwächsten Teams der bisherigen Ligaphase. Für die Leverkusener ist dies die Chance, die Lücke zu den Tabellenführern zu schließen und die eigene positive Europa-League-Bilanz auszubauen.

Positionen der Akteure und Kontext

Die aktuelle Formkurve von Bayer Leverkusen weicht deutlich von der in der Bundesliga ab. Bereits eine Woche zuvor erlitt die Mannschaft eine 2:4-Heimniederlage und hatte davor mit 0:3 bei der TSG Hoffenheim verloren. Trotz dieser sportlichen Tiefs in der Liga bleibt die Stimmung im europäischen Wettbewerb hoch. Carles Martinez kann auf eine motivierte Truppe zählen, die die Diskrepanz zur starken Form im nationalen Pokal- und Ligabetrieb nutzen will.

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Olympique Marseille steht unter enormem Druck. Trainer und Spieler müssen umgehend reagieren, da die Auswärtssituation in der BayArena traditionell schwierig ist. Die fehlende Treffsicherheit und die defizitäre Defensive haben das Team in eine kritische Lage manövriert. Ein positives Ergebnis ist für Marseille nicht nur wegen der Tabellenposition, sondern vor allem wegen der moralischen Erholung zwingend erforderlich.

Line-ups und technische Details

Die erwartete Aufstellung von Olympique Marseille umfasst folgende Spieler: De Lange bildet die defensive Spitze in der Abwehrreihe. Neben ihm spielen Bezahaf, Egan-Riley, Aguerd und Garcia als zentrale Verteidiger. Im defensiven Mittelfeld agieren Höjbjerg und Kondogbia als Doppel-6. Im offensiven Mittelfeld sowie auf den Flügeln tragen Abdelli, Weah, Gouiri und Paixao die Verantwortung.

Diese Konstellation soll genutzt werden, um die offensive Übermacht der Leverkusener zu bremsen und selbst Chancen herauszuspielen. Die Taktik von Carles Martinez wird darauf abzielen, die Defensive stabil zu halten und Konter zu fahren, da Marseille defensiv oft verwundbar zeigt. Die individuelle Klasse der Angreifer wie Gouiri und Paixao könnte den Unterschied machen, wenn sie die Lücken in der Leverkusener Abwehr finden.

Übertragung und TV-Tipps

Fans in Deutschland können das Spiel zwischen Bayer Leverkusen und Olympique Marseille live im Free-TV verfolgen. Der Sender RTL überträgt die Partie und beginnt die Berichterstattung bereits um 20:15 Uhr. Dies bietet eine breite Öffentlichkeit die Möglichkeit, dem europäischen Kräftemessen ohne extra Gebühren zu folgen.

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Neben dem Free-TV-Angebot stehen weitere Optionen für Abonnenten zur Verfügung. Sky zeigt das Spiel im Pay-TV, während der Livestream über die Plattform WOW sowie bei RTL+ verfügbar ist. Für alle, die nicht vor dem Fernseher sitzen möchten, gibt es zudem einen detaillierten Liveticker, der jede Aktion live kommentiert. So verpasst niemand das Geschehen, egal wo man sich gerade befindet.