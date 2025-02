Bayer Leverkusen gegen Bayern München: Schlüsselduell im Bundesliga-Rennen

Das Spitzenspiel zwischen Bayer Leverkusen und Bayern München am heutigen Abend (18:30 Uhr/Sky) ist ein Highlight in der Bundesliga. Der FC Bayern führt die Tabelle mit acht Punkten Vorsprung an, Bayer Leverkusen muss unbedingt gewinnen, um noch eine Chance im Titelrennen zu haben. Im Fokus stehen einige Schlüsselfiguren, wie Florian Wirtz gegen Jamal Musiala, Granit Xhaka gegen Joshua Kimmich und Patrik Schick gegen Harry Kane.

Bayer Leverkusen und Bayern München liefern sich am heutigen Abend (18:30 Uhr/Sky) ein spannendes Duell in der Bundesliga . Der FC Bayern München , unter der Leitung von Trainer Vincent Kompany, führt die Tabelle mit acht Punkten Vorsprung auf den Zweiten an und deutet bereits auf den Meistertitel 2025 hin. Bayer Leverkusen muss unbedingt gewinnen, wenn sie noch eine Chance im Titelrennen haben wollen. Die Werkself hat in den letzten fünf direkten Duellen gegen den FC Bayern immer gewonnen.

\Im Fokus stehen einige Schlüsselspieler: Florian Wirtz trifft auf Jamal Musiala. Beide Offensiv-Talente glänzen in der deutschen Nationalmannschaft, und Uli Hoeneß träumt davon, dass die beiden 21-Jährigen eines Tages gemeinsam beim FC Bayern spielen. Musiala hat kürzlich seinen Vertrag bei den Bayern bis 2030 verlängert. Heute Abend sind die beiden 21-Jährigen Gegner und können mit ihrer individuellen Klasse das Spiel entscheiden. Musiala hat bereits zehn Saisonspieltore erzielt, Wirtz neun. Bayer-Trainer Xabi Alonso bezeichnete beide als zwei «der besten Spieler der Welt». Die Bedeutung von Wirtz für Leverkusen wurde am vergangenen Wochenende deutlich. Alonso ließ ihn zunächst auf der Bank und Leverkusen konnte nur ein 0:0 gegen den VfL Wolfsburg erzielen. Alonso musste sich anschließend Kritik zu seiner Rotation gefallen lassen. \Weitere spannende Duels erwarten: Granit Xhaka gegen Joshua Kimmich, die beiden Mittelfeldmotoren von Bayer 04 und dem FC Bayern. Xhaka und Kimmich sind bei ihren Mannschaften die Spieler mit den meisten Ballkontakten und bestimmen den Rhythmus der Spiele. Sie leiten Angriffe mit präzisen Pässen ein oder entschließen, Tempo aus der Partie zu nehmen. Beide gehen auch mit großem Einsatz voran. Kimmich hat in den ersten 21 Spieltagen die größte Distanz aller Bundesligaprofis zurückgelegt, Xhaka ist der laufstärkste Leverkusener. Im Sturmzentrum treffen Patrik Schick und Harry Kane aufeinander. Kane ist mit 21 Treffern in 19 Einsätzen der Torschützenkönig der Bundesliga. Während der 31-Jährige im Bayern-Angriff nicht zu ersetzen ist, hat Leverkusen zwei starke Mittelstürmer in Schick und Victor Boniface. Schick ist mit 14 Saisontoren der aktuelle Top-Stürmer, Boniface kommt verletzungsbedingt erst auf zwölf Einsätze, hat aber bereits sieben Tore erzielt und sein Team in der vergangenen Woche im Halbfinale des DFB-Pokals gegen den 1. FC Köln in der Verlängerung ins Spiel gebracht





nwnews / 🏆 22. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Bundesliga Bayer Leverkusen Bayern München Schlüsselduell Titelrennen Florian Wirtz Jamal Musiala Granit Xhaka Joshua Kimmich Patrik Schick Harry Kane

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Bayer Leverkusen gegen Bayern München: Calmund im InterviewReiner Calmund spricht im ran-Interview über das Topspiel zwischen Bayer Leverkusen und dem FC Bayern. Die Bayern haben acht Punkte Vorsprung und ein Remis reicht schon für einen entscheidenden Schritt Richtung Meisterschaft. Die beiden Ausnahmespieler Jamal Musiala und Florian Wirtz stehen im Mittelpunkt. Musiala hat seinen Vertrag bei den Bayern bis 2030 verlängert. Calmund spricht über die Chancen von Leverkusen, die Zukunft von Wirtz und die wirtschaftliche Macht der Bayern.

Weiterlesen »

Bayer Leverkusen gegen Bayern München: Wer ist Favorit?Leverkusen frischer, Bayern in besserer Form, aber beide hoch motiviert: Das Gipfeltreffen in der Bundesliga verspricht, ein Spektakel zu werden. Was für welches Team spricht.

Weiterlesen »

Bayer Leverkusen gegen Bayern München: Das Meisterschaftsrennen erreicht seinen HöhepunktDas Duell zwischen Bayer Leverkusen und Bayern München am heutigen Abend verspricht ein spannendes Kräftemessen. Die Bayern, mit acht Punkten Vorsprung auf Platz zwei, sind auf dem Weg zum Titel und erhoffen sich mit Spielern wie Musiala und Kimmich einen Sieg. Leverkusen hingegen will unbedingt gewinnen, um im Titelrennen mitzuhalten. Die Bilanz der letzten fünf Spiele spricht für die Werkself, doch die Leistung von Schlüsselspielern wie Wirtz, Xhaka und Schick wird entscheidend sein.

Weiterlesen »

Bayer Leverkusen empfängt Tabellenführer Bayern München im Topspiel der BundesligaDas Spitzenspiel der 22. Spieltag der Bundesliga Saison 2024/25 steht an: Bayer Leverkusen empfängt den Tabellenführer FC Bayern München. Die Partie hat bereits Tospiel-Charakter, da der Zweite den Ersten empfängt. Die Bayern liegen acht Punkte vor dem Titelverteidiger Leverkusen. Ein Sieg der Münchner könnte den Titelkampf frühzeitig entscheiden.

Weiterlesen »

Bayer Leverkusen vs. FC Bayern München live: Bundesliga im TV, Livestream und TickerDurch Neuzugang Jonas Urbig stehen beim FC Bayern sieben Keeper unter Vertrag. Manuel Neuer erklärt, dass das durchaus Sinn macht und verrät, dass der 21-Jährige in der nächsten Saison Spielpraxis bekommen wird.

Weiterlesen »

Frage der Woche: Bayer Leverkusen - FC Bayern München wer gewinnt das TopspielFC-Bayern-Sportvorstand Max Eberl antwortete auf die Frage, ob die Meisterschaft angesichts von acht Punkten Vorsprung schon entschieden sei, ausweichend auf der Abschluss-PK vor dem Spiel in Leverkusen.

Weiterlesen »