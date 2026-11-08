Bayer Leverkusen gewinnt Derby gegen den 1. FC Köln mit Treffer von Karim Bellarabi

Bayer Leverkusen gewinnt das Derby gegen den 1. FC Köln mit 2:1. Karim Bellarabi erzielt das Siegtor, während der 1. FC Köln nach drei Niederlagen erneut enttäuscht. Analyse der Leistungen.

Bayer Leverkusen hat das Derbyspiel gegen den 1. FC Köln mit einem knappen 2:1-Sieg für sich entschieden. Das entscheidende Tor fiel erst in der Nachspielzeit, als Said El-Mala nach einer Vorlage seines Bruders Malek den Anschlusstreffer für die Gäste erzielte, bevor Karim Bellarabi die Partie 90+ Minuten nach dem 0:1 durch David Raum und dem 1:1 durch Bellarabi selbst zum 2:1-Endstand entschied. Die Grün-Weißen mussten nach drei aufeinanderfolgenden Niederlagen in Folge gegen Eintracht Frankfurt, Schalke 04 und Union Berlin erneut eine bittere Pleite hinnehmen, was die Kritik an Trainer René Wagner weiter verschärfte. Der Sieg sichert Leverkusen wichtige Punkte in der Tabelle, während Köln in die Herbstpause mit einem schlechten Gewissen und wachsendem Druck auf die sportliche Leitung geht.

Torvorlagen und entscheidende Momente im Spielverlauf

Der Spielverlauf wurde von einer dramatischen Wendung geprägt, die die Nerven aller Beteiligten bis zum letzten Pfiff belastete. David Raum eröffnete bereits in der siebten Minute die Bilanz, indem er einen 19-Meter-Freistoß mit einer Geschwindigkeit von 111 km/h ins Tor bauschte. Dieser Treffer traf den Gegner an einer empfindlichen Stelle, da er genau in jenen Moment fiel, in dem die öffentliche Kritik an der Einstellung und dem Zweikampfverhalten von Youssoufa Moukoko und anderen Akteuren nach der Champions-League-Pleite gegen Olympique Marseille am höchsten war. Der spanische Akteur, über den Robert Andrich vorherig die Einstellung kritisiert hatte, präsentierte sich hier als präziser Vollstrechter und sorgte für die führende Position der Leverkusener.

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In der 49. Minute geriet das Spiel kurz ins Wanken, als der Stürmer von Union Berlin, Moore (19), im Duell mit dem Kölner Innenverteidiger Medina abhob und vehement nach einem Elfmeter rief. Überraschenderweise ließ der Schiedsrichter Deniz Aytekin die Szene folgenlos ablaufen und zeig Moore lediglich gelb für ein vorheriges Foul. Moore hatte sich bereits drei Minuten zuvor eine Verwarnung geholt, was die Aggressivität im Mittelfeld deutlich machte. Diese Phase zeugte von der Spannung, die das Derby zwischen den beiden rheinischen Traditionsklubs immer noch auslöste, auch wenn die Mannschaften technisch unterschiedlich agierten.

Karim Bellarabi entschied das Spiel in der 85. Minute, nachdem er zuvor schon den Ausgleich erzielt hatte. Seine Leistung unterstrich die Klasse der Leverkusener, die trotz eines massiven Defensivproblems nicht aufgaben. Der Treffer zum 2:1 schien den Knoten zu platzen, doch der 1. FC Köln ließ nicht locker und suchte verzweifelt nach dem Anschluss. Die Defensive von Bayer Leverkusen stand jedoch stabil, auch wenn die Kontergefahr durch schnelle Flanken von den Außenpositionen weiterhin bestand.

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Kritik an der Defensive und persönliche Reflexionen der El-Mala-Brüder

Eine besondere Dynamik entwickelte sich um die El-Mala-Brüder, deren Auftritt im Spiel für emotionale Ausschläufe sorgte. Said El-Mala erzielte in der Nachspielzeit (90+3) den Trosttreffer zum 1:2, indem er eine Flanke seines Bruders Malek verwertete. Allerdings ließ das Glück dem Team der Grün-Weißen keine Zeit zum Feiern, da der Gegentreffer bereits zwei Tore zu spät kam. Said El-Mala zeigte sich nach dem Pfiiff gespalten. Als Stürmer bei DAZN kommentierte er die Situation nüchtern: Es freue ihn, dass sein Bruder die Vorlage geliefert habe, aber am Ende sei es egal, wer den Ball aufgelegt habe. Wichtig sei ihm jedoch, dass er sich über drei Punkte für die eigene Mannschaft gefreut hätte, was den Frust über die Niederlage unterstreicht.

Die Defensive von Bayer Leverkusen hatte ihre Schwachpunkte deutlich offengelegt. Besonders die Körpergröße der Abwehrreihe wurde thematisiert. Quansah (1,90 Meter) und Tah (1,92 Meter) bildeten das Fundament, doch gegen die schnellen und kopfballstarken Angreifer von Köln, insbesondere gegen die Flanken, gab es Schwierigkeiten. Die Aussage, dass es für Rakete Said diesmal kaum ein Durchkommen gegen diese Abwehrschränke gebe, ist ironisch, da er den Ball trotz der physischen Hürden im Netz unterbrachte. Es zeigte sich, dass individuelle Klasse den defensiven Nachteil in der Schlussphase ausgleichen konnte, aber auf Dauer Risiken birgt.

Folgen für Trainer René Wagner und die Zukunft von 1. FC Köln

Für den 1. FC Köln bedeutet die Niederlage eine massive Zäsur in der laufenden Saison. Trainer René Wagner (38) steht seit dem dritten Spiel ohne Sieg in Folge unter starkem Druck. Die Diskussionen um seine Zukunft wurden durch das Derby erneut lauter, da die Enttäuschung bei den Fans und in den Medien spürbar wuchs. Ein Sieg hätte nach den Pleiten gegen Frankfurt, Schalke und Union die Wende bringen sollen. Stattdessen bleibt die Frage offen, wie lange die Bosse noch voll hinter dem Trainer stehen werden. Die sportliche Leitung muss nun schnell handeln, um weitere Punkteverluste zu vermeiden.

Pikant an der Situation ist der zeitliche Abstand zur nächsten Entscheidungsfindung. In zwei Wochen findet die Jahreshauptversammlung des Vereins statt, ein Termin, der traditionell für interne Abstimmungen und die Bewertung der Saisonleistung genutzt wird. In diesem Kontext wird die aktuelle Krise sicher ein zentrales Thema sein. Die Mitglieder und Stakeholder erwarten Klarheit und einen Plan, wie es mit dem Verein weitergehen soll. Die politische Lage im Verein verschärft sich, da die Erwartungen an eine sofortige Besserung hoch sind.

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Ausblick: Das nächste Spiel bei den Bayern und strategische Planung

Die nächste Bewährungsprobe für den 1. FC Köln wartet bereits sehr kurz. Das folgende Spiel findet bei den FC Bayern München statt, einem der stärksten Gegner der Liga. Dieser Auswärtstermin ist aufgrund der Qualität des Gegners extrem schwer zu bewältigen, besonders wenn die Moral und das Selbstvertrauen nach der Derby-Niederlage auf dem tiefsten Punkt sind. Der Vergleich mit einem Auswärtsspiel bei den Bayern unterstreicht die Schwierigkeit der anstehenden Aufgaben. Die Mannschaft muss sich mental enorm stärken, um nicht noch weiter einzubrechen.

Für Bayer Leverkusen bietet der Sieg eine wichtige moraleiche Erholung. Die Mannschaft zeigte, dass sie auch unter Druck Stand halten kann. Allerdings bleibt die defensive Stabilität ein Punkt, der analysiert werden muss. Die Kombination aus individueller Klasse, wie sie Raum und Bellarabi demonstrierten, und der Notwendigkeit, defensive Lücken zu schließen, wird die Strategie in den kommenden Wochen prägen. Der Fokus liegt nun darauf, die Serie der Siege fortzusetzen und sich für die Rückrunde aufzustellen. Die Konkurrenz im Norden und Süden wird nicht nachlassen, was die Spiele in der zweiten Jahreshälfte noch knapper machen wird.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Derby ein Beispiel für die Härte des deutschen Fußballs war. Bayer Leverkusen nutzte ihre Chancen effizienter, während Köln trotz guter Phasen die entscheidenden Momente verpasste. Die Rolle der El-Mala-Brüder erinnerte daran, dass Fußball auch eine Familiensache sein kann, die aber stets der kollektiven Leistung untergeordnet ist. Für Köln ist nun Handeln gefragt, um den Abwärtstrend zu stoppen. Für Leverkusen ist es ein Schritt in die richtige Richtung, der jedoch weitere Perfektionierung erfordert.