Nach einer starken Siegesserie stellt sich Bayer Leverkusen einer doppelten Herausforderung. Trainer Carles Martínez und Star-Akteure wie Robert Andrich sehen die Spiele gegen den BVB und RB Leipzig als entscheidende Weichenstellung für die Titelambitionen.

Die Fußballwelt blickt gebannt auf die Sport -Union Leverkusen, da die Werkself aktuell eine bemerkenswerte Aufwärtstrend-Kurve verfolgt. Nach einer kleinen Talfahrt im Herbst, die sich durch zwei unerwartete Niederlagen gegen den VfB Stuttgart mit 2:4 und den Olympique Marseille mit 0:1 auszeichnete, hat das Team um Trainer Carles Martínez eine beeindruckende Wendung vollzogen.

In den folgenden Wochen zeigte sich eine deutliche Leistungssteigerung, untermauert durch drei aufeinanderfolgende Siege. Zuerst setzte sich Bayer Leverkusen souverän gegen den 1. FC Köln durch, gefolgt von einem klaren 4:0-Erfolg gegen den SC Paderborn und einem verdienten 2:0-Auswärtssieg in der Europa League gegen Dinamo Zagreb. Diese Serie festigt das Selbstvertrauen der Mannschaft und positioniert sie als ernsthaften Kandidaten für die höheren Platzierungen.

Also read Bayer Leverkusen im Aufwind: Fokus auf Europa League Achtelfinale

Entscheidende Spiele gegen Borussia und RB Leipzig

Nun steht die Testphase für die aktuelle Form an. In einem intensiven Dreitage-Rhythmus erwartet die Mannschaft einen doppelten Titel-Test. Am kommenden Sonntag, wo die Partie gegen den BVB Dortmund im ligaspezifischen Rahmen stattfindet, trifft man auf einen direkten Konkurrenten. Kurz darauf, am Mittwoch im Pokal-Achtelfinale, folgt das Duell gegen RB Leipzig.

Die Spieler und das Trainerteam sind sich einig, dass diese Woche entscheidend für den weiteren Saisonverlauf sein wird. Ex-Kapitän Robert Andrich betonte die Bedeutung dieser Spiele, während Torhüter Mark Flekken den Begriff der richtungsweisenden Woche prägte. Ein Sieg gegen Dortmund würde den Abstand zum Tabellenführer auf zwei Punkte reduzieren und den Kampf um die Meisterschaft aktiv vorantreiben. Trotz der eigenen Formkurve承认t Andrich an, dass man als Underdog nach Dortmund fährt und die Herausforderung respektieren muss.

Advertisement

Advertisement

Doch die historischen Daten zeigen, dass Leverkusen in diesem Stadion oft erfolgreich war, sei es durch die rettende 97. Minute in der Saison 2023/24 oder den 3:2-Sieg im folgenden Jahr. Trainer Carles Martínez äußert sich begeistert von der kommenden Herausforderung. Er sieht das Spiel als eine Angelegenheit der Persönlichkeit und des Spaßes am Wettkampf.

Mentale Stärke und historische Erfolgsbilanz in Dortmund

Die Analyse aller Details ist wichtig, aber vor allem die mentale Stärke der Spieler wird gefragt sein. Nach dem Kontrast zwischen dem baufälligen Maksimir-Stadion in Zagreb und der modernen Arena in Dortmund erwartet das Team ein wunderbares und hochklassiges Duell, bei dem alles gegeben werden muss.